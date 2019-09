MARIA LA SANGUINARIA NON HA ESAURITO LE CARTUCCE DEL (FINORA DEBOLUCCIO) ''TEMPTATION ISLAND VIP'': SULL’ISOLA DELLE CORNA ARRIVERANNO ALTRE DUE COPPIE – DOPO LA SCELLERATA FUGA E L'ESCLUSIONE DI CIRO E FEDERICA, COME ANTICIPATO DA DANDOLO VEDREMO ALEX BELLI E LA BONISSIMA DELIA DURAN, MA ANCHE GABRIELE FRANCO, FIGLIO DI PIPPO, E LA COMPAGNA SILVIA TIRADO – COSA HANNO IN COMUNE LE DUE COPPIE? DATE UN’OCCHIATA ALLE FOTO E LO CAPIRETE…

Da "dilei.it"

gabriele franco e silvia tirado 1

Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, non decolla e Maria De Filippi corre ai ripari. Il reality in versione vip quest’anno ha al timone la conduttrice romana dopo l’addio di Simona Ventura. La prima puntata dello show però non ha avuto i risultati sperati e gli ascolti sono stati più bassi rispetto alla precedente edizione.

La trasmissione è stata battuta dalle repliche del Commissario Montalbano. La fiction con protagonista Luca Zingaretti ha ottenuto il 21.27% di share pari a 4.486.000 spettatori, mentre Temptation Island Vip 2, nonostante fosse la prima puntata, ha registrato 2.949.000 spettatori con uno share del 18.16%.

alessia marcuzzi

Cifre che non convincono visto che appena un anno fa il reality condotto da Simona Ventura aveva trionfato con 3.449.000 spettatori e il 19.85% di share, mentre la versione Nip a fine giugno con Filippo Bisciglia aveva registrato 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%.

delia duran alex belli 1

Temptation Island Vip è sempre stato considerato un programma campione d’ascolti, per questo il calo dello share significa che qualcosa non va. In molti imputano i problemi dello show al cambio di conduzione. Se lo scorso anno la curiosità era molta, per via della presenza della Ventura e dell’ex marito Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, la nuova edizione è apparsa sin da subito poco frizzante.

Per molti la Marcuzzi sarebbe materna, ma poco incisiva e scarsamente coinvolta nelle vicende dei protagonisti. A rendere ancora meno interessante la trasmissione un cast piuttosto debole e sommerso dalle critiche già settimane prima della prima puntata. Nemmeno la fuga di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati per riconciliarsi con la fidanzata o la rabbia di Er Faina sono riusciti ad aumentare l’appeal.

temptation island vip 15

Per questo motivo Maria De Filippi avrebbe deciso di correre immediatamente ai ripari. Come? Facendo entrare nel cast due coppie che prenderanno parte alla trasmissione in corsa. Si tratta di Gabriele, figlio di Pippo Franco, e Silvia Tirado, affiancati da Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima coppia era stata scartata ai provini, ma la redazione di Temptation Island Vip avrebbe deciso di recuperarla nel tentativo di risollevare gli ascolti.

