MAURIZIO DE GIOVANNI, UN PREZZEMOLONE SEMPRE TRA I PIEDI - LO SCRITTORE AVEVA ANNUNCIATO IN POMPA MAGNA CHE AVREBBE DETTO ADDIO AGLI IMPEGNI PUBBLICI IN POLEMICA CON CHI LO CHIAMAVA “TUTTOLOGO”, “PRESENZIALISTA”, “PREZZEMOLINO” - E INFATTI NON E’ SPARITO NEANCHE PER IL CAZZO: HA DEBUTTATO SU RAITRE CON LA TRAMISSIONE “LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI” E IL SUO NUOVO TESTO TEATRALE DEBUTTA AL TEATRO SAN FERDINANDO - MORALE DELLA FAVA: DE GIOVANNI HA BISOGNO DI STARE SEMPRE AL CENTRO DELLA SCENA (POVERI NOI!)

Estratto dell’articolo di Katia Ippaso per “il Messaggero”

[…] il nuovo testo teatrale di Maurizio de Giovanni, La scatola di biscotti che, con la regia di Andrea Renzi, Marina Confalone protagonista, debutta stasera al Teatro San Ferdinando di Napoli (fino al 7 gennaio).

[…] Come vive lei il successo?

«Non l'ho mai inseguito. Non mi piace farmi protagonista. Preferisco guardare la vita da fuori».

[…] Ha qualche rimpianto?

«Sì. Se avessi cominciato a scrivere prima dei 50 anni, avrei potuto dare qualche soddisfazione alle persone che non ci sono più».

Perché non l'ha fatto?

«Perché non credevo in me stesso. Ai giovani parlo di me come esempio negativo». […]

IL MONOLOGO SULLA FELICITÀ DI MAURIZIO DE GIOVANNI FA COMMUOVERE UNA RAGAZZA IN DIRETTA

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per https://www.fanpage.it del 18 dicembre 2023

È partito questo pomeriggio, intorno alle 15.30 su Rai3, il viaggio de La biblioteca dei sentimenti, il nuovo programma che parla di libri e cultura condotto da Maurizio de Giovanni e Greta Mauro. È il racconto dei sentimenti attraverso i libri insieme a tanti autori e a un cast di millennial, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Nella prima puntata, una di queste ragazze si è profondamente commossa durante il monologo conclusivo di Maurizio de Giovanni sulla felicità, sentimento a cui era dedicata proprio la prima puntata. Il monologo è disponibile sulla piattaforma RaiPlay on demand.

Ecco il monologo di Maurizio de Giovanni nella prima puntata de La biblioteca dei sentimenti:

La felicità è un inseguimento dove essere veloci non serve. È la sicurezza di aver fatto bene qualcosa, ricevere un bravo dai genitori. Felicità è un giorno intero passato a letto. Un'auto nuova. Anche un'auto vecchia che hai fatto tornare nuova. Felicità è un telefono che squilla quando non te l'aspettavi. È la testa sul cuscino dopo una giornata importante. Felicità è qualcosa di brutto che sparisce per sempre. Felicità è affacciarsi della tua prima casa. È un traguardo che hai appeso in cornice.

La prima volta che puoi permetterti una vacanza. Felicità è un nuovo inizio, l'ultimo giorno di scuola perché felicità è libertà. Felicità è il primo giorno di sole, il primo giorno di mare, il primo fiocco di neve sul naso. Felicità è un ritorno a casa. È un allontanamento, una nuova illusione. Felicità è il tuo nome in locandina. Sulla porta di un ufficio o dentro una vetrina. Felicità è il sorriso di un figlio. È dire ti amo, anche sentirselo dire. Insomma, felicità è quando ti senti felice, ma questo lo si capisce da soli, nessuno te lo dice.

