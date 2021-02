MAZZA DI CARRARA - UNA SCONOSCIUTA CANTANTE CARRARESE DI 25 ANNI, CATERINA LALLI IN ARTE LIALAI, È RIUSCITA A COINVOLGERE ROCCO SIFFREDI NEL VIDEOCLIP CHE LANCIA LA SUA ULTIMA CANZONE - "HO PROVATO PER GIOCO A CONTATTARLO SU INSTAGRAM E MI HA RISPOSTO. INTERAGIRE CON LUI SUL SET È STATO MOLTO SEMPLICE, È UNA PERSONA ESTREMAMENTE SENSIBILE, SA COME METTERTI A TUO AGIO..." - VIDEO E FOTO PICCANTINE

Claudio Laudanna per www.lanazione.it/massa-carrara

Un videoclip con Rocco Siffredi per lanciare la sua ultima canzone. È stata questa l’intuizione della 25enne cantante carrarese Caterina Lalli, in arte Lialai, che per girare il video del suo singolo ‘Kill me’ si è rivolta al re dell’hard italiano.

"Non riesco ancora a credere a quello che è accaduto – racconta Caterina –. Sono da sempre una fan di Rocco. Ho provato per gioco a contattarlo su Instagram senza nessuna aspettativa, ma la sua risposta non è tardata ad arrivare. Interagire con lui sul set è stato molto semplice, è una persona estremamente sensibile, sa come metterti a tuo agio, ti dà carica e sicurezza. Mi piacerebbe essere un esempio per tutti i giovani: credete nei vostri sogni e fate di tutto per realizzarli".

Il compito di girare il videoclip è poi toccato al regista romagnolo Samuele Sbrighi, mentre le riprese si sono svolte tra Carrara, Luni e Montecatini tra ottobre e dicembre.

Nel video si racconta la storia di un rapinatore, che insieme alla giovane Lialai mette a segno un colpo in banca indossando la maschera dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un gioco di seduzione che si trasforma in una trappola per il rapinatore, il quale a seguito del colpo viene sedotto e poi abbandonato.

"Lialai è una donna ingenua e innamorata, che poi, delusa da un grande amore, diventerà spietata e senza cuore, un personaggio vuoto che non prova emozioni, se non quella di vendicarsi del genere maschile - prosegue Caterina - . Ecco perché alla fine del video lascia incatenato Rocco nel letto e scappa con il bottino. Si tratta di un videoclip che segue idealmente il primo che ho realizzato lo scorso luglio e che si intitola ‘Dime’ nel quale invece parlo di una ragazza ben diversa".

Il videoclip di ‘Kill me’ intanto, oltre che sul canale Youtube di Lialai, è già finito sui canali Mediaset e potrebbe essere ora un trampolino di lancio per una carriera che è ancora agli inizi.

"Tutto è nato durante il lockdown dello scorso anno – racconta Caterina -. Durante quelle lunghe giornate ho riflettuto molto sul mio futuro e così mi sono iscritta all’università dove studio Lingue e mercati, ho messo in piedi un’iniziativa benefica per regalare tutti i miei vestiti e mi sono buttata anche in questa avventura della musica. La passione per il canto me l’hanno trasmessa i miei genitori e io ho sempre cercato di coltivarla".

A seguire Caterina Lalli nel suo progetto artistico c’è il produttore Paolo Signanini, in arte Saint Paul, che la ha affiancata anche nella realizzazione dell’ultimo video.

"Abbiamo girato in diverse location – spiega Lialai -. Alcune scene sono a casa mia a Carrara, altre nell’ufficio di mio padre Claudio, mentre la camera d’albergo è all’Aria Hotel di Montecatini. Lavorare con Rocco è stato piacevole e molto divertente, è una persona simpatica e un grande professionista. Ora ho tanti progetti a cui sto lavorando, voglio continuare con qualcosa di collegato a questi due video, ma per saperne di più ci sarà da aspettare ancora un po’".

