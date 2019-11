22 nov 2019 11:13

IL #METOO TRAVOLGE PURE APPLE: CANCELLATA LA PRIMA DI ''THE BANKER'' CON SAMUEL L. JACKSON, IL PRIMO FILM CHE IL GIGANTE DI CUPERTINO AVREBBE DISTRIBUITO NEI CINEMA, PER POI LANCIARLO SULLA NUOVA PIATTAFORMA APPLE TV+. UN FILM CHE GIÀ PROFUMAVA DI OSCAR - L'ACCUSA DI MOLESTIE SESSUALI NON È CONTRO GLI ATTORI O IL REGISTA, MA CONTRO IL FIGLIO DEL PERSONAGGIO SU CUI SI BASA LA STORIA CHE, COME SEMPRE SUCCEDE, È NEI TITOLI DI TESTA COME CO-PRODUTTORE (MA CONTA COME IL DUE DI PICCHE)