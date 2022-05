massimo gramellini

“SGARBI E MUGHINI, PERCHÉ SI RIDUCONO OGNI VOLTA A METTERE IN SCENA LA VERSIONE MACCHIETTISTICA DI SÉ STESSI?” - GRAMELLINI: “TRENT'ANNI FA, VEDENDOLI BISTICCIARE IN QUALCHE TALK SHOW, CI SI CHIEDEVA: CHI BISTICCERÀ TRA TRENT'ANNI AL POSTO LORO? SEMPRE LORO. SIAMO UN PAESE DOVE NON C'È RICAMBIO GENERAZIONALE NEMMENO NELLE RISSE TV. FANNO VENIRE IN MENTE I CAPIFAMIGLIA DEL PAESE DI DON CAMILLO CHE SI SCAZZOTTANO NONOSTANTE L'ARTROSI - SGARBI E MUGHINI SONO LA PROVA VIVENTE CHE LA CULTURA NON RENDE PIÙ SAGGI, MA SI LIMITA A RINFORZARE CHI LO È GIÀ”

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-sgarbi-mughini-perche-si-riducono-ogni-volta-mettere-309031.htm

Volano stracci e parole ma vola anche Sgarbi #MaurizioCostanzoShow #Mughini pic.twitter.com/HWytqpmfLc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 4, 2022

LA VERSIONE DI MUGHINI

Giampiero Mughini per Dagospia

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 10

Caro Dago, sii così cortese da farmi da vettore di una missiva che non saprei come altrimenti fare arrivare al mio vecchio amico Massimo Gramellini.

Caro Massimo, mi spiace che nei tanti anni in cui ci conosciamo fin dal giorno in cui mi invitasti alla festa del tuo matrimonio con Maria Laura tu si sia occupato di me e della mia possibile “artrosi” (non ne soffro minimamente forse in ragione dell’essere stato un atleta di tutto rispetto) solo in occasione di un episodio trascurabilissimo e di certo quanto di più lontano dalle mie abitudini e dalla mia indole.

LA RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI

Ti è mai capitato altre volte di vedermi litigare o lanciare insulti a qualcuno? Ti è mai capitato?, dimmelo. Tutto il contrario, non rispondo mai nemmeno agli insulti via cartacea. Beniamino Placido mi ha insultato per anni dalle pagine di un quotidiano italiano lettissimo, mai una volta ho replicato. Solo quando incontrai la sua ex moglie e mia cara amica Nadia Fusini, le dissi di riferire a Beniamino che se lo avessi incontrato in carne e ossa gli avrei fatto fare il giro di Piazza Navona a calci in culo. Ma la mia era solo un’iperbole, io a Beniamino volevo bene e come avrei potuto altrimenti con l’intelligenza e l’ironia che si ritrovava?

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show

Se io soffro di una qualche certa libidine del battagliare contro Vittorio Sgarbi? Ma non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello. Oltretutto io condivido la buona parte delle sue “tirate”. A dirla con Carlo Michelstaedter io condivido la sua capacità di “persuasione”, non la sua “rettorica” (l’avere quel meraviglioso libro di Michelstaedter in prima edizione è uno dei vanti della mia biblioteca). Allo stesso modo condividevo la sua “tirata” , quella sera al Parioli, contro il fatto che nelle competizioni internazionali sia posto un veto agli atleti russi. Che incredibile porcata, e del resto ne avevo scritto in questi termini in casa Dago.

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show

C’era solo una sfumatura di pensiero che ci divideva, un’inezia. Solo che d’un tratto dalla sua bocca è venuta fuori a ripetizione la parola “imbecille” rabbiosamente indirizzata a me. A ripetizione. Tu che sei un uomo d’onore, caro Massimo, che cosa avresti fatto? Avresti porto elegantemente l’altra faccia? Non credo. E difatti io mi sono limitato a fare due passi in avanti e dargli una spintarella, giusto una spintarella. Una spintarella che m’è venuta proprio bene dato che non soffro minimamente di “artrosi”. Tutto qui. Mille cose buone, caro Massimo.

Ps. Alcuni poveracci che hanno perso l’occasione di tacere hanno parlato di una “mischia furibonda” tra me e Vittorio ovviamente mai esistita. Poveracci

giampiero mughini

Giampiero Mughini

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 8 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 9 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 6 massimo gramellini 3