La settimana scorsa Nanni Moretti è andato nella sede della Stampa Estera, a Roma, per parlare del suo ultimo film, "Tre Piani". Prima dell'incontro, era prevista la proiezione della pellicola che, però, è partita in ritardo a causa di problemi tecnici.

Il pasticcio, e il conseguente ritardo accumulato, rischiava di far slittare anche "er dibbbattito" con il regista così la proiezione del film è stata interrotta a 20 minuti dalla fine, per non far aspettare ulteriormente il già inviperito Moretti.

Ma il regista, con il suo proverbiale caratteraccio, ha sprizzato fiele da tutti i punti neri, lanciandosi in una serie di insulti contro i padroni di casa, a suo dire dei "Cialtron Heston" per non essere riusciti a organizzare il tutto a dovere. Il giorno dopo, pare abbia rincarato la dose via email, ritirando "Tre Piani" dall'edizione 2022 del Globo d'Oro, il premio cinematografico che viene assegnato dalla Stampa Estera. Evidentemente, il salto da "solito stronzo" a "venerato maestro" non gli è ancora riuscito...

