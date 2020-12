GRANDE FRATELLO TWEET! - “MALGY UNA BOTTA DI VITA COME SOLO SAI DARLA TU” - “MI SAREBBE PIACIUTO COMUNQUE VEDERE ZORZI ACCAPIGLIARSI CON LA FABIANI PER OPPINI”, “MA PENSATE CHE CLAMOROSO COLPO DI SCENA SE FRANCESCO OPPINI MOLLASSE LA FIDANZATA PER METTERSI CON ZORZI! ALTRO CHE LA NON STORIA TRA LA GREGORACI E PRETELLI” - “COME MAI URTIS NON HA PROFERITO PAROLA?” - VIDEO

Giuseppe Candela@GiusCandela

francesco oppini dice a zorzi che e' suo amico

Il #gfvip inizia alle 21.53. Ormai è una seconda serata. Siamo oltre ogni limite. Allo sbando.

BICCY.IT@BITCHYFit

Pierpaolo ha confessato di essere sulla via dell’innamoramento e quando ha preteso un po’ di più la Gregoraci si è arrabbiata. Lui ha preso le distanze e lei ha fatto di tutto per riprenderselo, sottolineando però che sono amici. Ma smetterla di illuderlo no?

elisabetta gregoraci bacia pierpaolo pretelli

LoKkiA@Iam_LoKkiA

Malgy a Pierpaolo : quando esci da qua e chiami Elisabetta Gregoraci, troverai il telefono occupato

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#GFVip l’unico vero addio in un reality quello dei #gregorelli a mai più ... scommettiamo?

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

patrizia de blanck contro stefania orlando

#GFVIP ma quando #pupo dice vai a far l’autista di #briatore lo capisce che offende una categoria che oggi piange fame e miseria o no? Che non c’è un cazzo da ridere ?

Trash Italiano@trash_italiano

Perché Pupo non fa da autista ad Antonella Elia per questo #GFVIP?

Francesco Canino@fraversion

ma pensate che clamoroso colpo di scena se Francesco Oppini mollasse la fidanzata per mettersi con Zorzi! Altro che la non storia tra la Gregoraci e Pretelli.

incontro zorzi oppini 8

Trash Italiano@trash_italiano

Qui bisognava inserire subito un sostituto di Oppini con cui Tommaso avrebbe potuto dimenticare e folleggiare a Capodanno. IL TUTTO PER VEDERE LE REAZIONI DI OPPINI RIMPIAZZATO.

LALLERO@see_lallero

"Francesco ti manca Tommaso?"

"Da matti"

Ora, su questa domanda/risposta Zorzi ci verserà altri 8 litri di lacrime.

ops@Doll700

Già me lo vedo Tommaso Zorzi che alle nozze di Oppini e Cristina canta “E MI SONO INNAMORATO MA DI TUO MARITO”

elisabetta gregoraci bacia pierpaolo pretelli 3

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Mi sarebbe piaciuto comunque vedere Zorzi accapigliarsi con la Fabiani per Oppini

BICCY.IT@BITCHYFit

Bel discorso di Oppini, che comunque ha ripetuto 50 volte la parola “amici”

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma Alba controlla anche i picchi di Francesco?

Trash Italiano@trash_italiano

"Tutti noi siamo destinati a soffrire"

"Siamo destinati a rimanere soli"

incontro zorzi oppini 2

MALGY UNA BOTTA DI VITA COME SOLO SAI DARLA TU

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#GFVIP non ho mai capito perché dopo ogni incontro , si baciano come se non si vedessero da anni invece era... un minuto prima.

elisabetta gregoraci bacia pierpaolo pretelli 1

BICCY.IT@BITCHYFit

In Casa ci volevano tre persone per alzare la Contessa, ora che è in studio è fissa in piedi #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

È stata più in piedi la Contessa in questa puntata che Ilary Blasi in 3 edizioni di #GFVip

tommaso zorzi e giacomo urtis 7

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#GFVIP ma la contessa ha la stessa rabbia di quando Rocky doveva vendicare Apollo

Francesco Canino@fraversion

la Contessa deve aver esagerato con la lacca e questi sono gli effetti sulle sinapsi. Pessima.

Francesco Canino@fraversion

Adua, non sbraitare tanto contro la Orlando, risparmia le energie per rispondere agli avvocati di Tarallo.

incontro zorzi oppini 9

Alessia Marcuzzi@lapinella

Stefania rimane sempre la mia Queen indiscussa

Trash Italiano@trash_italiano

Stefania Orlando comunque rivelazione 2020.

Francesco Canino@fraversion

meglio pettegole da competizione come Stefania Orlando che carte da parati come Zelletta.

tommaso zorzi e giacomo urtis 6

Ginko21@Ginko_21

Maria Teresa Ruta oltre a tutte le disgrazie e i drammi della vita ha dovuto sopportare pure Goria #GFVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Giacomo Urtis che non ha proferito parola stasera #gfvip

tweet grande fratello vip

Giuseppe Candela@GiusCandela

Guardando i nomi dei nuovi ingressi praticamente fanno il GfNip della D'Urso senza la D'Urso ma con Signorini. #GFVIP

