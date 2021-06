24 giu 2021 19:06

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – È SCOMPARSA OGGI A ROMA, A 79 ANNI, CLARE PEPLOE, VEDOVA DI BERTOLUCCI: NATA NEL SULTANATATO DI ZANZIBAR, LAUREATA ALLA SORBONA, NON ERA SOLO SUA MOGLIE, O LA SORELLA DEL SUO SCENEGGIATORE MARK PEPLOE, MA ANCHE LEI UNA BRAVISSIMA SCENEGGIATRICE, SIA PER LUI SIA PER MICHELANGELO ANTONIONI, E UNA BRAVISSIMA REGISTA DI, PURTROPPO, POCHI MA SOFISTICATISSIMI FILM – SONO ANDATO A RICERCARMI QUALCOSA CHE AVESSE SCRITTO BERTOLUCCI SU DI LEI IN “SCENE MADRI” E MI SONO IMBATTUTO IN QUESTA FRASE: “QUALCHE GIORNO FA, IO E MIA MOGLIE SIAMO ANDATI AL CINEMA, A VEDERE UN…”