IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA, A 76 ANNI, ENZO SCIOTTI, FAMOSO PER AVER DATO VITA SU CARTA AI SOGNI EROTICI DEGLI ITALIANI CON LE SUE DISCINTISSIME EDWIGE FENECH, GLORIA GUIDA, LILLI CARATI, NADIA CASSINI, ANNA MARIA RIZZOLI: NON C'È DIVA DELLA COMMEDIA SEXY CHE NON ABBIA DISEGNATO NELLA SUA CARRIERA - ERA CELEBRE ANCHE PER I MANIFESTI DEL CINEMA HORROR E FANTASTICO ITALIANO...

Marco Giusti per Dagospia

foto di enzo sciotti

Brutto giorno per il cinema di genere italiano. Se ne va, a 76 anni, Enzo Sciotti, cartellonista, gran lavoratore, riservato e molto timido, famoso per aver dato vita su carta ai sogni erotici degli italiani con le sue discintissime Edwige Fenech, Gloria Guida, Lilli Carati, Nadia Cassini, Anna Maria Rizzoli.

Credo che non ci sia diva della commedia sexy che non abbia disegnato nella sua carriera. Sfogliando i suoi manifesti più celebri, non manca nessuna, c’è pure una nudissima Giuliana De Sio ne “I picari” di Mario Monicelli.

enzo sciotti

Ma era celebre anche per i manifesti del cinema horror e fantastico italiano, quello di Dario Argento, di Lucio Fulci&Co., per intenderci, “Phenomena”, “Demoni”, “Due occhi diabolici”, “Quella villa accanto al cimitero”, “Lo squartatore di New York”, “Nero veneziano”.

Ma sono suoi anche i manifesti italiano di “Velluto blu” di David Lynch, di “La casa” di Sam Raimi e di moltissimi altri film tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, sia horror che sexy (Sexy Jeans, Greta la donna bestia, Venus Foemina Erotica, Morte a 33 giri).

enzo sciotti studio

Anche se rendeva sexy qualsiasi film, come “L’estate assassina” con Isabelle Adjani, ha trattato anche la commedia, a cominciare da certi film di Carlo Verdone come “Borotalco” e “In viaggio con papà”, da quelli di Tomas Milian come “Messalina, messalina”, di Lino Banfi, “Il commissario Lo Gatto” o dai film di Alvaro Vitali solista come “Paulo Roberto Cotechino” o “Gian Burrasca”.

enzo sciotti film italiani

Nato a Roma nel 1944, ha iniziato da grafico nello Studio Bat di Riccardo Battaglia, poi con il cartellonista Maro, e infine in proprio. Ha disegnato anche fumetti e copertine di fumetti, ovviamente horror-erotici.

Non si è mai arreso al digitale, ma ha lavorato sempre con colori ad olio in maniera più che tradizionale. Gentilissimo, negli ultimi anni gestiva le vendite dei suoi manifesti personalmente, andando in giro per le fiere e i raduni di collezionisti per tutta l’Italia. Per i fan la perdita di Enzo Sciotti è un duro colpo.

enzo sciotti 3 poster di enzo sciotti enzo sciotti 1 enzo sciotti 4 locandine di enzo sciotti