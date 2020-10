Da Chi

Il “Costanzo Show” ai tempi del Covid

Il giornalista Maurizio Costanzo riparte a fine ottobre con il suo storico show, in seconda serata su Canale 5, seguendo le regole sanitarie imposte dall’emergenza Covid-19: pubblico distanziato, mascherine e, come di consueto, ospiti sul palco con uno stile che si rinnova di edizione in edizione.

Un sex symbol a Sanremo

L’attore del momento, Michele Morrone, che interpreta il seduttore di “365” (il film hot su Netflix), nutre ambizioni musicali. La sua presenza potrebbe essere la sorpresa del Festival di Sanremo. Superospite o concorrente? Questo al momento è il quesito da sciogliere anche perché Michele ama cantare in inglese.

Parigi si fa hot

Continua “clandestinamente” a Parigi la frequentazione tra il calciatore brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar e la modella (anche lei carioca) Izabel Goulart, che “sarebbe” fidanzata ufficialmente con Kevin Trapp, impegnato in Germania come portiere dell’Eintracht Francoforte. Nonostante le misure restrittive Izabel e il fuoriclasse hanno mangiato una pizza da “Rebellato” seduti vicini e poi via con l’autista.

Politically (s)correct

Olivia first lady al Quirinale in pizzo nero

Discreta, elegantissima in un abito di pizzo nero stretto in vita e danzante longuette, la compagna di Giuseppe Conte è apparsa in versione first lady al Quirinale al concerto di Riccardo Muti per le celebrazioni dantesche. La mascherina? Nera, a differenza di Laura Mattarella che, come il presidente della Repubblica Sergio, preferisce indossare la Fp2.

L’evento del mare

Tornano gli eventi, ma all’aperto. Da segnalare “I segreti del mare” con Piero Angela e Alberto Luca Recchi (compagno di Luisa Todini), mattatori sulla terrazza dei Mercati di Traiano. Nel parterre Myrta Merlino con Marco Tardelli, Luigi Abete e Luca Bergamo, braccio destro della sindaca Virginia Raggi.

Gianni Letta alla convention

Il 4 dicembre torna la convention della Fondazione Guido Carli, presieduta da Gianni Letta e da Romana Liuzzo, stavolta al Parco della Musica di Roma. Focus: la rinascita della nostra economia. Ospite d’onore il premier Conte.

