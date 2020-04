NICOLA PORRO SU RETE4 (9,5%) SUPERA IL ''SIGNORE DEGLI ANELLI'' SU CANALE5 (9%) - VINCE MONTALBANO (21,5%), BENE ''REPORT'' (9,2%) E ANCHE DE MARTINO IN REPLICA (6,7%) - MALE LA7 SENZA ATTUALITÀ (1,6%) - MORENO (5%), PALOMBA (6,1%), GRUBER (8%): LE SIGNORE BATTONO LA TASSA-LERNER SU RAI3 (4%) - E.DANIELE (13,3-12,8%) - FRANCO DI MARE (10,4%), 'PATRIAE' (5,1%) - RECALCATI (5,1%)

Nella serata di ieri, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Giro di Boa ha conquistato 5.921.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello ha raccolto davanti al video 1.882.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile in replica ha interessato 1.670.000 spettatori pari al 6.7% di share (presentazione di 7 minuti: 1.359.000 – 4.6%). Su Italia 1 Così è la Vita ha intrattenuto 1.912.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.578.000 spettatori pari ad uno share del 9.2% (presentazione di 13 minuti: 1.856.000 – 6.3%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 2.070.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 U-Bot 96 ha registrato 325.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 555.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Earthflight: sorvolando il Pianeta ha raccolto 268.000 spettatori con l’1%. Sul 20 Codice Mercury segna 606.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Siren registra 249.000 spettatori con lo 0.9%. Su Iris L’Avvocato del Diavolo segna 454.000 spettatori e l’1.7%. Su Sky Cinema 1 Rambo Last Blood segna 177.000 spettatori e lo 0.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Lerner parte dal 4%, Guess My Age con Giulia De Lellis al 2.4%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.460.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.510.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.396.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 La Scelta – I Partigiani Raccontano raccoglie 1.136.000 spettatori con il 4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 954.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.755.000 individui all’ascolto (6.1%), nella prima parte, e 1.801.000 spettatori (6.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.354.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 710.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 376.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.074.000 spettatori (16.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.472.000 spettatori (19.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.648.000 spettatori (15.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.144.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 893.000 spettatori (4.4%), Instinct segna 1.175.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 The Oc ha ottenuto 491.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 727.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR hanno ottenuto 4.166.000 spettatori e il 17.7%. Blob segna 1.146.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 994.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 190.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 300.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 251.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Diario di Casa, dirottato su Rai2, segna l’1.4%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.203.000 telespettatori con il 16.4%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.226.000 spettatori con il 23.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.175.000 spettatori (14.3%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.384.000 spettatori (16.9%), nella prima parte, e 1.256.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte.

REPORT RAI SIGFRIDO RANUCCI

Su Rai 2 Diario di Casa segna 113.000 spettatori con l’1.4%. TG2 Italia ha raccolto 130.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 170.000 spettatori pari al 2.1% di share, nel primo episodio, e 204.000 spettatori pari al 2.3%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 716.000 spettatori pari all’8.9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 578.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 276.000 spettatori (3.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 271.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Coffee Break ha informato 366.000 spettatori pari al 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

Rete4 cala con Un Detective in Corsia al posto de La Signora in Giallo.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.306.000 spettatori (12.8%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.793.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.727.000 telespettatori con il 14.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 429.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 932.000 spettatori con il 6.4% nella seconda parte. Su Italia 1 Upgrade raccoglie 297.000 spettatori con il 2.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.180.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 541.000 spettatori con il 5.7%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.251.000 spettatori (10%). Quante Storie ha raccolto 692.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 209.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 398.000 spettatori (2.5%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto 664.000 (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 623.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, 810.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 811.000 spettatori con il 4.2% nella terza parte ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore saluta con il 16.7%. In 735.000 per il messaggio di Mattarella agli studenti.

Su Rai1 La Vita in Diretta ha convinto 1.822.000 spettatori pari al 9.8% della platea, nella prima parte, e 1.972.000 spettatori pari al 13%, nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.387.000 spettatori con il 16.7%. La Vita Diretta ha raccolto 1.951.000 spettatori con il 13.6% (presentazione: 1.555.000 – 11.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.301.000 spettatori con il 16%. Una Vita ha convinto 2.723.000 spettatori con il 14.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 1.852.000 spettatori con l’11.8% (Finale: 1.828.000 – 12.5%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.218.000 spettatori pari al 16.6% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.921.000 spettatori (14.4%), nella prima parte, e 1.973.000 spettatori (12.9%), nella seconda parte. Su Rai2 Il Mistero delle Lettere Perdute ha raccolto 635.000 spettatori con il 3.6%.

Il Nostro Amico Kalle ottiene 498.000 spettatori con il 3.4%, nella prima parte, e 494.000 spettatori con il 3.7%, nel secondo episodio. Diario di Casa ha raccolto 278.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.160.000 spettatori (5.6%), nel primo episodio, 1.311.000 spettatori (6.7%), nel secondo episodio, e 1.419.000 spettatori (7.8%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto 972.000 spettatori con il 5.8%. La sitcom The Big Bang Theory segna 675.000 spettatori (4.5%). Thunderbirds ha appassionato 378.000 spettatori con il 2.8% Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.947.000 spettatori con il 19.8%.

Maestri ha raccolto 673.000 spettatori (4.6%). All’interno di Maestri, dalle 15.21 alle 15.26, il Messaggio del Presidente della Repubblica segna 735.000 spettatori con il 4.9%. Aspettando Geo… segna 801.000 spettatori con il 5.9%. Geo ha registrato1.152 .000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato 595.000 spettatori (share del 3.9%) mentre Tagadoc ha ottenuto 398.000 spettatori con il 3%. TGLA7 Speciale segna 449.000 spettatori e il 3%. Su TV8 Quando Sboccia l’Amore segna 489.000 spettatori e il 3.6%. A seguire la nuova edizione di Vite da Copertina ha raccolto 220.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Patriae al 5.1%.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.657.000 spettatori con il 10.4% di share. A seguire S’è Fatta Notte ha ottenuto 568.000 spettatori e il 5.9%.. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 610.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rai2 Patriae segna 483.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai 3 Lessico Civile segna 952.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 Tutto Molto Bello è visto da 732.000 spettatori (6.1%). Su Rete 4 Insomnia è stato scelto da 302.000 spettatori con il 5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.704.000 (22.6%)

Ore 20.00 6.525.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 2.782.000 (14.4%)

Ore 20.30 2.380.000 (8.3%)

TG3

Ore 14.25 2.479.000 (13.6%)

Ore 19.00 2.635.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 4.321.000 (21.5%)

Ore 20.00 5.919.000 (21.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.173.000 (13.9%)

Ore 18.30 965.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 530.000 (4.2%)

Ore 18.55 835.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 1.036.000 (5%)

Ore 20.00 1.682.000 (6.2%)