NON SI VIVE DI SOLI SMARTPHONE - APPLE PRESENTA LA GRANDE INFORNATA DI NUOVI PRODOTTI NELL'EVENTO "SPRING LOADED", DOVE IL VERO PROTAGONISTA SARÀ L'IPAD, ATTESO ADDIRITTURA IN QUATTRO MODELLI - SI PARLA ANCHE DI RINNOVATI IMAC E APPLE TV, OLTRE ALLA VERSIONE AGGIORNATA DEI FORTUNATISSIMI AURICOLARI AIRPODS, CHE DA SOLI GENERANO UN FATTURATO MOSTRUOSO...

Apple si prepara al Keynote “Spring loaded” di martedì 20 aprile: iPad sarà protagonista al posto dello smartphone. L’appuntamento è fissato per martedì alle 10 del mattino ora californiana, le 19 alle latitudini italiane.

L’amministratore delegato di Apple Tim Cook si alternerà sul palco con molti dei suoi collaboratori per presentare tutte le più importanti novità dell’azienda per questa stagione.

Apple, Keynote di martedì 20: “Spring loaded” il titolo dell’evento

Titolo dell’evento sarà “Spring loaded”, la primavera caricata. Pare evidente che gli annunci saranno numerosi e saranno di sostanza. In questi giorni si stanno infatti inseguendo le anticipazioni su ciò che vedremo dal palco o dagli spazi all’interno dell’Apple park durante il prossimo evento.

La lista dei prodotti che potrebbero essere presentati si allunga di giorno in giorno. MisterGadget.Tech presenta una serie di ipotesi relative a quello che è stato messo a punto negli ultimi mesi e verrà lanciato nel corso delle prossime settimane.

iPad protagonista al posto dello smartphone

In questo caso non si parla di smartphone, perché il protagonista principale dell’evento dovrebbe essere iPad. Verranno presentati diversi modelli e c’è chi si spinge a dire che saranno addirittura quattro.

Ce ne saranno per tutti i gusti, perché molto probabilmente conosceremo due nuovi modelli della serie pro. Questi hanno delle caratteristiche tecniche leggermente diverse ma con la novità importante di una nuova tecnologia utilizzata per il display.

Apple starebbe lavorando anche a un nuovo modello di costo contenuto, con un aspetto migliorato e con specifiche più avanzate.

Infine, dovremmo assistere anche al ritorno di iPad mini, con linee simili ai modelli precedenti, ma con uno schermo leggermente più grande. Si prevede cioè che grazie a cornici meno spesse ci sarà un display con superficie più estesa, pur mantenendo le stesse dimensioni generali.

Se le previsioni verranno confermate, ci sarà anche un nuovo modello di Apple Pencil, l’accessorio che viene utilizzato per scrivere e disegnare sui tablet. Se è vero che sulla presenza di nuovi iPad non ci sono particolari dubbi, sugli altri prodotti ci sono diverse scuole di pensiero. Alcuni esperti di cose di casa Apple stanno parlando anche di due nuovi modelli di iMac.

Questa previsione non trova però conforto nel parere di altri esperti, secondo cui questo è un tema troppo importante per essere sfruttato in un evento come aspetto secondario. Molto probabilmente vedremo più avanti un nuovo evento di Apple dedicato solo ed esclusivamente ai computer, per presentare anche una nuova generazione di processori.

Continuando a scorrere tra le anticipazioni di questi giorni, pare che vedremo anche due nuovi modelli di Apple TV. Si tratta dell’accessorio per la casa che potenzia il televisore e che permette di guardare i contenuti multimediali e di sfruttare tantissime applicazioni come lo streaming e i giochi.

Rumors parlano di due modelli con approccio leggermente differente, uno dei quali avrebbe il processore più potente oggi disponibile, unito anche ad altoparlante e webcam, per facilitare anche le comunicazioni davanti alla TV.

AirPods, in arrivo i nuovi modelli

Nell’evento di martedì sera ci sarebbe spazio anche per due nuovi modelli di AirPods, i fortunatissimi auricolari di Apple che generano un fatturato mostruoso. Se AirPods fossero venduti da un’azienda separata da quella di iPhone, maturerebbero ricavi superiori a quelli di quasi tutti i produttori di smartphone.

Infine, Apple dovrebbe finalmente presentare I nuovi accessori chiamati AirTags, la cui funzione è quella di ritrovare oggetti e di tracciarne la posizione. Se ne parla addirittura dal 2018, forse questa sarà la volta buona.

Non ci resta che darvi appuntamento a martedì sera, quando insieme a MisterGadget.Tech presenteremo tutte le novità lanciate da Apple.