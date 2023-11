NON È SOLO COLPA DI NUNZIA – LA SCELTA DI DARE AD “AVANTI POPOLO” UNA FASCIA ORARIA INFAME (MARTEDÌ SERA CONTRO LA FICTION DI RAI1, FLORIS E BERLINGUER) È STATA PRESA DAL BALDO ANGELO MELLONE, DIRETTORE DEL DAYTIME DI RAI1, SU INPUT DEL GENERALE GIAMPAOLO ROSSI, ENTRAMBI IN QUOTA "O MELONI O MORTE". MA A VIALE MAZZINI GIRA UN’ALTRA VERSIONE, CHE TIRA IN BALLO IL MARITO DELLA DE GIROLAMO, FRANCESCO BOCCIA... – NON ERA MEGLIO TENERLA ALL’INTRATTENIMENTO, DOVE AVEVA DIMOSTRATO DI SAPERSI DESTREGGIARE (COME VOLEVA L’AD ROBERTO SERGIO)?

Marco Zonetti per Dagospia

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

Gli ascolti di “Avanti Popolo” condotto (si fa per dire) da Nunzia De Girolamo su Rai3 sono disastrosi. Ma la colpa è davvero tutta imputabile alla ex ministra e parlamentare di Berlusconi o invece in gran parte la si deve ascrivere a un errore di chi ha voluto piazzarla in quella tosta fascia oraria?

Ricordiamo che “Avanti Popolo” va in onda il martedì sera contro la fiction di Rai1, lo show di Rai2, spesso contro le partite di calcio, e soprattutto contro trasmissioni consolidate quali Le Iene e il “diMartedì” di ridens Floris, nonché da quest'anno “È sempre Cartabianca” con i due eredi avariati di ‘Casa Vianello’, Corona-Berlinguer.

nunzia de girolamo francesco boccia foto di bacco

Secondo alcuni “addetti ai livori” l'idea di sostituire Bianchina alla guida del programma di approfondimento politico di Rai3 con Nunzia De Girolamo è una scempiaggine commessa a monte dal baldo Angelo Mellone, direttore del Daytime di Rai1, su input del direttore generale Giampaolo Rossi, entrambi in quota “O Meloni o morte”.

Ma c’è un’altra versione che circola in viale Mazzini. E tira in ballo il coniuge di Nunzia, Francesco Boccia, supporter con Franceschini dell’ascesa di Elly Schlein alla segreteria, nonché asse di collegamento con i pentastellati di Giuseppe Conte. Una volta incaricato dalla squinternata multigender di trattare del posizionamento di esponenti in quota Pd in Rai, una volta davanti a Rossi, Boccia si sarebbe accontentato di piazzare la moglie in prima serata su Rai3.

ANGELO MELLONE

Comunque, che De Girolamo fosse inadeguata a condurre una trasmissione di approfondimento politico, era lampante dal suo recente passato televisivo. Proveniva infatti da programmi d'intrattenimento leggero come “Ciao Maschio” in seconda serata su Rai1 ed “Estate in Diretta” nella fascia pomeridiana, sempre della rete ammiraglia, che si erano comportati bene dal punto di vista degli ascolti (in chiusura di stagione di “Estate in Diretta”, la coppia De Girolamo-Gianluca Semprini aveva battuto Myrta Merlino e “Pomeriggio Cinque”, all'epoca piuttosto alta nella curva Auditel).

GIAMPAOLO ROSSI A CARTOONS ON THE BAY - FESTIVAL DELL ANIMAZIONE DI PESCARA

E proprio perché si era cimentata con l'intrattenimento leggero, l’amministratore delegato di Mamma Rai, Roberto Sergio, aveva cogitato di piazzare Nunzia al posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1, quello poi affidato a Caterina Balivo, portata sulle spalle dall’agente, Beppe Caschetto, e dal di lei marito, il finanziere Brera.

Con l'avvento di Tele-Meloni, Serena Bortone e il suo show "arcobaleno", “Oggi è un altro giorno”, tanto amato dall’ex direttore di Rai1, Stefano Coletta, stava ampiamente sul cazzo e un dirottamento di Serena, già alla guida di un programma politico come “Agorà”, al posto di “Cartabianca”, faceva venire l’orticaria a Tele-Meloni di Rossi.

stefano coletta serena bortone foto di bacco

Fallita all’ultimo istante la trattativa con Nicola Porro riguardo al suo rientro in Rai nello slot del martedì sera lasciato dalla Berlinguer, Nunzia De Girolamo è stata catapultata a sostituirla. Visti i risultati auditel, ‘Avanti Popolo’ è stato subito retrocesso a ‘Indietro Tutta’.

L'altro sbaglio della Rai è stato quello di appaltare il programma a una società esterna, anziché realizzarlo internamente come accadeva per “Cartabianca”, facendo così lievitare esponenzialmente i costi e attirando su “Avanti Popolo” ulteriori critiche.

nunzia de girolamo a avanti popolo

Poi c'è da aggiungere che, giornalisticamente parlando, ci sono due pesi e due misure nei confronti di Avanti Popolo. Un solo esempio. Il programma “Boomerissima” di Alessia Marcuzzi, varato dalla precedente direzione (non meloniana) dell'Intrattenimento Prime Time quando era in mano a Stefano Coletta, costa 600mila euro a puntata ed era andato già piuttosto maluccio nella prima stagione.

Riconfermato contro ogni previsione, “Boomerissima” ha ottenuto ieri un risultato deludente pari al 3.1% e al 4.7% in prima serata su Rai2. E tuttavia gli strali si sono concentrati sul programma di Nunzia De Girolamo in chiave "flop della Rai meloniana", per tutti i motivi sopra elencati.

roberto sergio giampaolo rossi

Concludendo, l'errore è stato quindi commesso a monte (da Rossi-Boccia?) togliendo Nunzia De Girolamo - che poteva benissimo dire di no, ma tant'è - dall'intrattenimento nel quale aveva mostrato di sapersi destreggiare (e così avrebbe preferito l'Ad Roberto Sergio), per spedirla all'approfondimento politico il martedì sera, in un prime time più agguerrito che mai, da parte del duo Mellone-Rossi.

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO nunzia de girolamo e francesco boccia al matrimonio marici castelli FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO