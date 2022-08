NUOVA IMPEPATA DI NOZZE PER J.LO E BEN AFFLECK – I DUE HANNO CELEBRATO PER LA SECONDA VOLTA IL LORO MATRIMONIO NELLA PIANTAGIONE DELL’ATTORE IN GEORGIA, IN STILE “VIA COL VENTO”, CON UN CENTINAIO DI OSPITI TUTTI VESTITI DI BIANCO - A CELEBRARE LA CERIMONIA IL LIFE COACH DEI VIP JAY SHETTY, EX MONACO HINDU – I TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI SI CHIUDERANNO CON UN BARBECUE DOMENICALE – UNICO INTOPPO: LA MADRE DELLO SPOSO È CADUTA DA UN PONTILE, SI È FERITA A UNA GAMBA ED È FINITA PER QUALCHE ORA AL PRONTO SOCCORSO – VIDEO E FOTO

Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Un piccolo incidente di percorso ha turbato momentaneamente i tre giorni di festa per le «nozze bis» di Jennifer Lopez e Ben Affleck. La madre di lui, Chris Anne Boldt, è caduta da un pontile, si è ferita a una gamba ed è finita per qualche ora al pronto soccorso dell'ospedale di Savannah, in Georgia. Ma le celebrazioni non si sono interrotte nella piantagione in stile «Via col vento» di Affleck in Georgia. Dopo le prime nozze-lampo del 17 luglio in una cappella drive-in di Las Vegas, la coppia ha voluto festeggiare in pompa magna alla presenza di un centinaio di ospiti.

Per officiare lo scambio dei voti nuziali, ieri, i «Bennifer» hanno chiamato il «life coach» Jay Shetty, un ex monaco hindu britannico beniamino di molte celebrità. Lei ha scelto un abito di Ralph Lauren couture made in Italy. In attesa dei fuochi d'artificio è stata istituita una «no-fly zone» per elicotteri e droni.

I tre giorni si chiuderanno oggi con un barbecue domenicale. Tra gli ospiti, non poteva mancare l'amica del cuore di J.Lo, Leah Remini, e l'amico di sempre di Ben, Matt Damon, arrivato su un jet privato con la moglie Luciana Barroso. Anche Jennifer Garner, la prima moglie di Affleck, era stata invitata, ma ha declinato: «Sta lavorando a un progetto in Texas», ma «è molto positiva sull'intera vicenda ed è contenta che Violet, Seraphina e Samuel, i figli che ha avuto con Ben, partecipino alla festa», scrive Hollywood Life.

Hanno accompagnato J.Lo, i gemelli Max ed Emme, il cui papà è Marc Anthony, e che come i figli di Ben avevano seguito la coppia «Bennifer» nella luna di miele parigina. La tenuta, blindatissima (nuovi cancelli e guardie che sorvegliavano anche il fiume che la attraversa) è un luogo speciale per la coppia, lo stesso dove dovevano sposarsi già vent' anni fa, quando il matrimonio andò in fumo. Prima della Guerra civile vi sorgeva una piantagione di riso, nota come Hampton Pastures, dove lavoravano schiavi: furono seppelliti in una tomba senza nome da qualche parte nella proprietà.

Dopo Parigi, gli sposi avevano preso strade separate - lei a Capri per il gala di LuisaViaRoma e l'Unicef, lui a Los Angeles sul set di un nuovo film - sotto il costante occhio dei tabloid che suggerivano che forse la loro unione era già in crisi.

