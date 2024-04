ODIOGRAFIA A SCOPPIO RITARDATO - IL GIORNALISTA STEVEN GAINES E L’EX DIRIGENTE DELLA “APPLE RECORDS” RICICCIANO IL LIBRO-BOMBA “ALL YOU NEED IS LOVE”, UNA SERIE DI INTERVISTE FATTE A TRE DEI QUATTRO “FAB FOUR” NEL 1980-1981, APPENA DOPO LA MORTE DI JOHN LENNON – ALL’EPOCA, LE RIVELAZIONI PUBBLICATE NEL TESTO FECERO INFURIARE I BEATLES SUPERSTITI, AL PUNTO CHE PAUL MCCARTNEY BRUCIO’ UNA COPIA IL LIBRO – LA PRESUNTA RELAZIONE GAY TRA IL MANAGER BRIAN EPSTEIN E JOHN LENNON, L’EROINA DI YOKO ONO E GLI SCAZZI DI PAUL CON...

Matteo Cruccu per www.corriere.it

all you need is love di peter brown e steven gaines

Quando si tratta di narrare l’epopea dei Beatles, sembra di trovarsi di fronte a un libro che viene scritto e riscritto mille volte. Non pare però il caso di «All you need is love» ovvero la ripubblicazione delle interviste fatte ai tre nel 1980-1981 (Lennon era appena stato ucciso) dal giornalista Steven Gaines e Peter Brown, funzionario della loro etichetta, la Apple, fino alla fine.

Oggi risaltate fuori con molta eco sulle prime pagine del New York Times e del Times: se sull’epilogo non c’è appunto molto di nuovo - la vecchia e sempre valida tesi del Lennon annoiato perché distratto da Yoko - sono interessanti anche se pruriginose tante storie laterali. Il presunto affaire gay tra Epstein, primo manager dei Beatles , e John nel 1963; Yoko che introdusse lo stesso John all’eroina.

O Paul deciso a contrastare l’ultimo invece manager dei Fab Four, perché ritenuto un truffaldino, Allen Klein. Quando uscirono la prima volta questi risvolti «da tabloid» fecero arrabbiare i Beatles superstiti: McCartney bruciò il libro. Come reagirà oggi?

john lennon brian epstein peter brown beatles 2 beatles 1 brian epstein e pete brown peter brown yoko ono john lennon Beatles in India I Beatles in India steve gaines e peter brown

Beatles ERBA BOB DYLAN I Beatles a Rishikesh, 1967 BEATLES DROGHE BEATLES A NEW YORK 1964 BEATLES 1964 I BEATLES CON BRIAN EPSTEIN i beatles