Per Vittorio Feltri, Massimo Fini nutre una sorta di ossessione. Sul Fatto Quotidiano, infatti, più volte negli ultimi tempi ha riservato la sua attenzione al direttore di Libero. Oggi, giovedì 25 settembre, compreso. Una lenzuolata tra le pagine dei commenti vergata per attaccare Feltri, definito un "azzeccagarbugli". Qui diamo conto della durissima replica del direttore all'articolo di Fini, una replica piovuta su Twitter, con i caratteri dunque contingentati ma non per questo meno incisivi: "Massimo Fini, grande giornalista precocemente diventato piccolo come un moscerino e soprattutto miserabile, dice che sono un azzeccagarbugli. Bene. Lui poveraccio non azzecca più neanche i garbugli con i quali si strangola rendendosi patetico". Non c'è nulla da aggiungere.

