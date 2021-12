PILLOLE DI GOSSIP – AL GF VIP CONTINUA LA TELENOVELA TRA SOLEIL E ALEX BELLI: “È FINITO TUTTO IN MANIERA PESSIMA E TU STAI CONTINUANDO A CAVALCARE QUESTA STORIA INUTILE! TI DO UN CONSIGLIO: PENSA AL TUO MATRIMONIO" - ALEX NEGA LE ACCUSE E LA AVVERTE SU ALESSANDRO BASCIANO: “OCCHIO PERCHÉ…” - GIANMARIA ANTINOLFI LASCIA (PER MODO DI DIRE) SOPHIE CODEGONI, MA LE CHIEDE DI RIMANERE AMICI - LA STRATEGIA DI MIRIANA

Ivan Rota e il navigato(r) Sor Rotella per Dagospia

alex belli soleil sorge e la madre

SCONTRO AL CALOR BIANCO tra Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip. È finito tutto in maniera pessima e tu stai continuando a cavalcare questa storia inutile!”. L’influencer lo asfalta: “Evita di continuare questa storia. Pensa al matrimonio, parla di te, del tuo percorso e lasciami andare!”, Alex ribatte: “Io sono tornato qui e sono felice perché ogni volta che ti guardo negli occhi, mi viene dentro tutto quello che abbiamo vissuto qui dentro. Del resto non me ne frega assolutamente niente. Non ho alcun tipo di teatrino in piedi!” Ma, prima di congedarsi la avverte su Alessandro Basciano: “Occhio perché ci sono i teatrini qua dentro che si vogliono approfittare di te, occhio perché i tentatori copia-incolla li hai lì dentro, fidati!”

soleil sorge

Scazzo al GF Vip: Alfonso Signorini ha tolto la parola a Sonia Bruganelli che ha lasciato lo studio. L’opinionista é rientrata dopo un’ora e il conduttore le ha chiesto un’opinione su Alessandro Basciano, ma lei ha fatto spallucce dicendo che era contenta di riavere la parola, ma di non avere niente da dire non conoscendolo bene. Signorini ha ripetuto di averle tolto la parola e lei ha detto: “Povera Sonia, le ho tolto la parola”. Pronta la risposta della Bruganelli: “No,non è che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino“.

sophie codegoni soleil sorge

Gianmaria Antinolfi lascia (per modo di dire) Sophie Codegoni, ma le chiede di rimanere amici. É geloso di Alessandro Basciano, il nuovo arrivato dai denti rifatti e poi confida i suoi drammi alla sua ex Soleil Sorge. Una sceneggiatura scontata che porterà alla fine a una nuova coppia: Basciano e Sophie.

Il pubblico ieri sera ha salvato Lulù Selassié, la ragazza con la borsetta e lei logico salva il suo amore Manuel Bortuzzo sul quale continuano i dubbi per il radicale cambio di comportamento: prima stanco di Lulù, la nomina due volte, poi di botto baci e abbracci da mattina a sera. Inoltre, nella notte, là Selassié confida che Manuel non apprezzerebbe i commenti social del di lui padre.

soleil sorge

E per finire ecco la gatta morta: sulla scia della celeberrima Marina La Rosa, prima Miriana Trevisan, fa il tira e molla con il povero Nicola Pisu e lo condanna all’ eliminazione, ora ripete il copione con Biagio D’Anelli.

E alla fine entra in casa Baru che potrebbe riservarci delle sorprese nel gioco delle coppie. Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nobile e nipote di Costantino Della Gherardesca é un seduttore seriale che abbiamo già visto a Pechino Express in coppia con lo zio. Tra le sue conquiste persino Maria Carla Boscolo, la too model italiana più conosciuta nel mondo. Soleil Sorge ci metterà gli occhi (e le zampe) sopra? Per ora lei si diverte sopra e sotto le coperte con Basciano…

ALESSANDRO BASCIANO

Grande Silvia Toffanin a Verissimo: “No non ci credo Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato”. Belli prova a giustificarsi dicendo di aver perso la direzione è di avere gestito male la cosa e la Toffanin si stupisce:” Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta per un piccolo momento. Molti dicono che reciti anche nella vita di tutti i giorni. Tu parli sempre con questo vocione profondo? Diciamo che è un po’ impostato, c’è un’impostazione teatrale, un pochino dai”.

miriana trevisan 4

Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano, in tutta sicurezza e in versione ridotta: si svolgerà alla Vigilia, venerdì 24 dicembre, a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah.Alle ore 12 si svolgerà la preghiera interreligiosa: con Mario Furlan, fondatore dei City Angels che aiutano i senzatetto,ci saranno la madrina dei City Angels, Daniela Javarone; i nuovi testimonial dell’Associazione Simona Ventura e Walter Nudo, insieme con lo storico testimonial Stefano Chiodaroli; il Presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi e molti altri.

Chi é quell’attrice sposata, ora in disarmo, che ha da anni una relazione con una collega anche lei impegnata? Un piccolo aiuto: una é figlia di un famoso attore…

il bacio tra alex belli e soleil sorge soleil sorge 1 soleil sorge delia duran alex belli 4 miriana trevisan 2 miriana trevisan 3 soleil sorge delia duran alex belli 2 soleil sorge delia duran alex belli 3 miriana trevisan 1 SOLEIL ALEX BELLI DELIA DURAN 5 pillole di gossip miriana trevisan soleil sorge delia duran alex belli 1 il bacio tra soleil sorge e alex belli 9 miriana trevisan 8 miriana trevisan 7 alex belli soleil sorge miriana trevisan miriana trevisan 2 ALEX SOLEIL pillole di gossip il bacio tra soleil sorge e alex belli 3 alex belli e soleil sorge soleil sorge e alex belli 2 ALEX BELLI DELIA DURAN SOLEIL 2 pillole di gossip il bacio tra soleil sorge e alex belli 14 il bacio tra soleil sorge e alex belli 6 miriana trevisan 6 soleil sorge 2