Ivan Damiano Rota per Dagospia

Sono solite ripetere “l’educazione che ci hanno insegnato mia madre e mio padre (in prigione in Svizzera per truffa)” le principesse Selassié. E ogni volta lo dimostrano con arroganza, cafonaggine e parolacce. Ieri sera Lulú si é spinta talmente oltre che Alfonso Signorini ha richiesto alla produzione un richiamo disciplinare. Questo va bene, ma il gioco è bello quando dura poco e sarebbe l’ora di dire al pubblico che le tre ragazze (definite da Katia Ricciarelli “carogne”) non sono nobili, di cognome fanno Bissiri, nessuna parentela con il Negus Selassié. Visto che è un reality e non una fiction, diciamo la verità. A confronto delle “princesse” Soleil Sorge sembra Coco Chanel.

Eccola di nuovo. Lulù spettegola con Barù e accusa Soleil, facendo riferimento a un tartufo sparito. La finta principessa non ha dubbi: “Avete visto che il tartufo è sparito? Ormai è ovvio che qualcuno l’ha nascosto. Barù il tartufo che c’è arrivato è scomparso e non si trova più. Per principio è brutto, è sbagliato, questa roba non va assolutamente bene. Se avessi nascosto io qualcosa si arrabbiava sul serio lei”. E Soleil le risponde che Lulù da tempo nasconde di tutto in camera facendola incazzare. E Katia Ricciarelli impazza: dice che Lulù e la sorella passano il tempo allo specchio e non hanno alcun interesse. Ma perché non fare entrare un giovane attore con un po’ di cultura come esempio per queste “truppe cammellate “?

Pochi si sono accorti di quanto ha detto Laura Freddi, ex di Bonolis arrivata per una sera a sostituire Sonia Bruganelli, moglie in carica di Paolo Bonolis: “Almeno tu Adriana (Volpe) sei contenta di vedermi? Cosa mai avrá voluto dire? Che nessuno degli altri era contento di vederla?

Il nulla assoluto: Alex Belli contro Alessandro Basciano. Il primo dice al secondo di essere una sua fotocopia, e questi gli risponde “portami qui tua moglie”, arrivano quasi alle mani, ma vengono redarguiti dal conduttore. Mezz’ora per parlare di niente, solo mostrare arroganza, maleducazione e assenza totale di cultura.

Al “Grande Fratello vip” Eva Grimaldi confessa i suoi dolori e racconta la devastante operazione al seno: «L’ho rifatto otto volte a causa di una setticemia. Nel momento in cui mi definivano una sex simbol io andavo in giro con un solo seno. La vita ti dà tanti ostacoli ma io sono una persona forte. L’ho fatto perché mi avevano detto che dovevo essere più presentabile, negli anni ’80 era più importante apparire che essere».

Il gruppo durante il classico trenino di Capodanno ha spinto Soleil Sorge contro una vetrata che dava sul giardino mandandola completamente in frantumi. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere e le immagini non lasciano dubbi alla dinamica. Per fortuna il tutto si è concluso senza conseguenze gravi. Durante la serata Miriana Trevisan (mamma che ha paura che il figlio veda scene non consone) ha limonato con Giacomo Urtis. Gianmaria Antinolfi con la “comodina” Federica che grazie a questo si è salvata al televoto facendo uscire dalla casa Eva Grimaldi che però ha ricevuto la più bella dichiarazione d’amore mai vista in tv da parte della moglie Imma Battaglia.

Straordinario successo del Capodanno di Rai Uno “L’Anno che Verrà” che con il trenta di share ha doppiato quello di Canale 5! Amadeus ha avuto la brillante idea di riunire Cristiano Malgioglio e Alba Parietti, coppia litigiosa a “Tale e quale show”. I due hanno fatto i botti in ogni senso: tra coreografie degne di Broadway, il cantautore si è esibito in diversi medley e in un omaggio a Raffaella Carrà mentre la Parietti in Bongo Cha Cha Cha. Ormai la conduttrice é ammiratissima anche dalle donne di una certa età che si identificano in lei. In Rai, in molti la chiamano “il viagra del tubo catodico. “

Rai di tutto di più e sempre più trasversale. Rai uno persino camp. Mara Venier, abbinando cuore e cultura, é la portabandiera di questo nuovo mood che riesce a unire mondi opposti. Domenica In, la scorsa domenica, è stata dimostrazione di tutto ciò: da Massimo Ranieri a Luchino Visconti, da Fedez a Giuseppe Patroni Griffi, da Achille Lauro a Mauro Bolognini che scelse Ranieri per il suo “Metello” dopo aver visto in una tappa del Cantagiro e preferendolo a Delon e Belmondo. E ricordiamoci che Visconti non perdeva un concerto al Piper di Patty Pravo senza alcuna spocchia intellettuale. Ecco, Mara Venier é riuscita in questo, prima su tutti.

Sorelle diverse. Stando alle parole di Francesca Cipriani, sembrerebbe che sia molto diversa da lei. Ai suoi compagni di avventura l’ex pupa ha rivelato di avere una sorella più grande di otto anni. La donna, inoltre, ha due figli e nella vita privata svolge la professione di commercialista. Inoltre pare abbia la seconda di reggiseno.

Che la smetta di sparare “gagate ”: la cantante ha rivelato che per interpretare Patrizia Reggiani in House of Gucci ha sofferto molto arrivando a non mangiare e a stare molto male. Anche senza queste imbarazzanti dichiarazioni, puó stare tranquilla. Una candidatura all’Oscar gliela danno comunque.

