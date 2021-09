PILLOLE DI GOSSIP – STRANO TRIANGOLO AL “GFVIP”. L'ATTUALE FIDANZATO DELLA CIPRIANI HA PRESO IL DUE DI PICCHE DA SOLEIL SORGE. POI SI E' BUTTATO TRA LE BRACCIA DELLA POPPUTISSIMA SCIO'-GIRL – ADRIANA VOLPE, OPINIONISTA AL "GF VIP", VIENE DI NUOVO ATTACCATA DALL’EX MARITO ROBERTO PARLI - IL “FALLO” DI FRANCO TRENTALANCE, DAVID BOWIE PAZZO PER I FUSILLI AL TONNO DI LOREDANA BERTÈ. E VIN DIESEL… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

É iniziato il Grande Fratello Vip e giá possiamo raccontarvi un retroscena: Soleil Sorge é stata corteggiata da un certo Alessandro, ma avendo ricevuto il classico due di picche, il ragazzo, sicuramente in cerca di visibilità, si é fidanzato con Francesca Cipriani, anche lei all’interno della casa più spiata d’Italia. Le due ragazze non hanno assolutamente parlato di questo fatto...

Flavia Vento intervistata da MOW (mowmag.com), l'innovativo magazine del gruppo editoriale AM Network, anticipa l'immimente ritorno in TV su Mediaset: “sarò nel programma di Italia 1 Back to School, condotto da Nicola Savino” .La showgirl dettaglia anche le personali pene d'amore: "col mio ultimo fidanzato serio è finita nel 2010. Dopo di lui non ho avuto nessun altro - confermando di avere interrotto i rapporti sessuali all'età di 33 anni - Magari un paio di flirt ma niente di che, sono rimasta casta." E circa la scelta religiosa di aderire a Scientology e alla grande stima per Tom Cruise, dichiara: “ora è single da quanto ho capito. E anche io lo sono. Da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta!”

Vin Diesel, una notte brava a Milano.Il celebre attore ,in Italia per la Mostra Internazionale di Venezia ha fatto tappa al Just Cavalli di Milano in compagnia di amici e tante amiche.

L’ attore è arrivato dal Bulgari-dove soggiornava-con pochi amici ma soprattutto tante amiche. Ha salutato il pubblico presente con l’animazione e ha fatto baldoria sino a tarda notte, rientrando in hotel e lasciando il Just Cavalli Milano alle 4 del mattino con gli amici, ma soprattutto con tantissime amiche...

Fallo, fortissimamente Al Circolo Mazzini di Bologna giovedì Franco Trentalance, ex divo per adulti e volto noto della TV, presenta il nuovo vino rosso della linea dall'emblematico nome: “Fallo!”. Lo scrittore e personal coach firma e presenta il nuovo vino Schioppettino, prodotto insieme alla Cantina Spolert di Prepotto e sulle cui etichette sono incluse le frasi "motivazionali" dell'autore bolognese: «La vera autostima si realizza solo conoscendo e amando se stessi», dichiara, dal retro dellabottiglia, l’ex star del porno.

Adriana Volpe opinionista al Grande Fratello Vip viene di nuovo attaccata dall’ex marito Roberto Parli che dice in un post al vetriolo:”

Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni”, e ancora, “Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”

Loredana Berté in vena di confessioni su TikTok: ha detto di aver portato il reggae in Italia con “

E la luna bussó”. Un’altra curiosità su Loredana di cui nessuno era a conoscenza riguarda il fatto che David Bowie andava pazzo per i suoi fusilli al tonno. Oltre a ciò, la cantante ha rivelato che nel 1985 la casa discografica ‘Sony’ le strappò il contratto. Nel video diventato virale, la star dice di avere paura del buio.

Goliardia a Tu sì quello Vales in onda dal 18 settembre su Canale Cinque. Anche in questa nuova edizione dello show Sabrina Ferilli sarà vittima degli scherzi della sua grande amica Maria De Filippi. Nel video del backstage che é in rete si puó vedere che, mentre l’attrice viene invitata a realizzare il promo del programma, all’improvviso dei botti esplodono nello studio televisivo. Maria De Filippi nega di non c’entrare nulla con la cosa,ma Sabrina Ferilli la considera la responsabile di tutto. Vabbé.

Cosa succede a Barbara D’urso? Nella puntata di venerdí di Pomeriggio Cinque, ha salutato il pubblico con questa parole: “Noi ci vediamo lunedì. Tanto ci incontriamo nella mente e nessuno ci sente“. Si é tolta un sassolino dalla scarpa? Molte persone hanno interpretato la frase come una frecciatina verso qualcuno.

Scherzi a Parte é partito alla grande grazie alla brillante conduzioni di Enrico Papi. Novità di questa edizione lo scherzo in diretta. Ieri è toccato a Orietta Berti. Con la scusa dell’ospitata in televisione, alla Berti è stato offerto un passaggio a bordo di un auto super tecnologica convinta di dirigersi verso gli studi di “Fuori dal coro”. Peccato che l’abitacolo si è trasformato in una trappola e la Berti è rimasta chiusa dentro. “Gancio” Mario Giordano, conduttore del programma.

Il ritorno in tv con Mattino Cinque come si sa é Stato posticipato visto il successo di Morning News. A proposito di questo Simona Branchetti, intervistata da TvBlog e come ripreso da Fabiano Minacci su Biccy.it, ha detto questo:“Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Non li ho in realtà né sentiti né visti, probabilmente anche perché, alzandomi presto, vado via prima dalla redazione. In questi giorni penso che loro abbiano orari diversi dai miei. Ognuno fa quello che si sente. Non ritengo che fosse necessario che si facessero sentire e onestamente non mi sono risentita per questo”.

Arturo Artom a Il Giornale d’Italia in occasione del Concerto per Milano 2021: “Questo autunno italiano non poteva partire meglio. C’è stato il Festival di Venezia, il successo del Gran Premio di Formula 1 e stasera con il Concerto per Milano la città riparte bene e in sicurezza. La cultura è sempre una chiave per dare passione ed emozione alle persone che è quello che necessità l’Italia. Dopo le medaglie d’oro delle olimpiadi abbiamo qui oggi la Scala che è la medaglia olimpica della cultura italiana”.

