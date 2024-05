PILLOLE DI GOSSIP! LA STAGIONE DEGLI AMORI: BELEN IN LOVE CON L’INGEGNERE, IL FLIRT DI ANTONELLA FIORDELISI CON L’IMPRENDITORE MARIANO DE MATTEIS DOPO IL DUE DI PICCHE A ZANIOLO – CHIARA FERRAGNI E ACHILLE LAURO HANNO AVUTO UNA STORIA? – PIQUE’ PAGA ALLA FIDANZATA 25ENNE ANCHE L’UNIVERSITA’ – ALL’ISOLA DEI FAMOSI MATILDE BRANDI INFRANGE IL REGOLAMENTO – BEATRICE LUZZI E GARIBALDI SONO RIAPPARSI INSIEME, LE NOZZE DI MANILA NAZZARO, SELVAGGIA TUMULA I FERRAGNEZ: “È CADUTO UN IMPERO. PER 7 ANNI HANNO CONDIZIONATO IL PAESE” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Angelo Edoardo Galvano, ingegnere impegnato nel settore energetico, é stato accolto a braccia aperte dalla famiglia di Belen Rodriguez. La nuova coppia farà il suo debutto ufficiale al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il prossimo 30 giugno.

Stagione di “ronde” amorose, ma Arthur Schnitzler non c’entra, altri livelli. Antonella Fiordelisi, reduce dai “trionfi” di Pechino Express, era data in love con l’ex tronista Salvatore Angelucci. I due sono stati visti più volte a cena con l’ ormai arcinoto Cristano Iovino e la di lui ex, la gieffina Oriana Marzoli. Pare invece che la Fiordelisi frequenti l’imprenditore noto nel mondo della moda Mariano De Matteis, secondo Deianira Marzano.

De Matteis sarebbe l’ex di Sara Scaperrotta, la giovane modella mamma di Tommaso avuto dal calciatore dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo: i due siano ritornati insieme, dopo la tremenda rottura mentre Sara era in dolce attesa. Inoltre pare che Antonella Fiordalisi tempo fa sia stata corteggiata da Zaniolo: lei non avrebbe accettato la corte. Amen.

Il solitamente “frenato” maestro di cerimonie, wedding planner, stilista, presentatore e opinionista Enzo Miccio al concerto di Radio Italia ha mandato a quel paese il bon ton. Intervistato sui cantanti che si esibivano, ha esclamato: “…io sto aspettando un’altra, io sto aspettando la figa…si può dire figa? io sto aspettando lei, Annalisa”.

Si ventila da tempo ci potrebbe essere stato un flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro: nessuna conferma, nessuna smentita. Ricordiamo che Lauro è (era?) molto amico di Fedez con il quale, guest Orietta Berti, cantó Mille. A rinverdire la storia ci ha pensato Gabriele Parpiglia a Radio Marte: “Farei rivedere il video del compleanno di Lauro dove c’ erano Tananai, Hell Raton, il suo avvocato… A un certo punto arriva anche lei con un vestito rosso lungo. Se guardate le foto, voi donne, capirete che l’occhio é uno di quelli carini”.

Striscia La Notizia sta diventando un grosso problema. Lo share continua a a scendere. Pochi giorni orsono appena il 14,9%. Ma perché il pubblico si é disaffezionato?

Quando ce vó ce vó. Selvaggia Lucarelli: “Beppe Sala incazzato nero con Rovazzi (mica con l’amico Fedez, vincitore dell’Ambrogino) perché fa passare Milano per Gotham City. Per la reputazione di Milano meglio un pestaggio notturno che uno scherzo per promuovere un disco, in effetti”.

Gerard Piqué in love con Clara Chia Marti, la studentessa 25enne con la quale ha tradito la compagna storica Shakira. Secondo la giornalista Laura Lago, collaboratrice del programma Sálvame, l’ex difensore del Barcellona starebbe pagando l’università della fidanzata intenzionata a lavorare in futuro nelle pubbliche relazioni. La retta? Circa 4mila euro all'anno. Clara starebbe portando a termine uno stage alla Kosmos, l'azienda di Gerard..

Alcuni giorni fa Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi (dopo la liason nella casa del Grande Fratello, le liti e l’allontanamento) sono riapparsi insieme in una foto che li ritrae con una mano appoggiata al muro, mentre reggono i loro telefoni cellulari. Sotto la foto, Luzzi ha scritto: “Trattativa risolta, nuovi telefoni. I sindacati revocano lo sciopero". La cosa ha riacceso le speranze dei fan di vedere i due di nuovo insieme.

Isola dei Famosi allo sbando con assurdi provvedimenti: Un provvedimento per Matilde Brandi. A causa di un errore di distrazione, durante una sessione di pesca Matilde ha oltrepassato il limite. Avendo infranto il regolamento, lo Spirito dell’Isola decide di punire l’intera squadra: i Naufraghi non potranno pescare per le prossime quarantotto ore. Mortificata per l’accaduto, Matilde si scusa con i suoi compagni.

Artur Dainese la scusa e dice: “Andremo a cercare cocchi”. Dario Cassini si incazza con sto ridicolo Spirito dell’Isola: “Non c’è alcun filo giallo, non mi sembra etico”. E infatti il filo non c’è.

Riscontro discreto, ma non eccezionale per La Noia di Angelina Mango. L’artista lucana è in classifica complessivamente in 22 paesi ma in uno solo di questi, la Lituania è in top 10 (al decimo posto). In nessuno degli altri ci riesce, nemmeno in Italia dove aveva già raggiunto questo traguardo a Sanremo ma dove l’Eurovision 2024 non l’ha rilanciata: si ferma alla 15. Questo secondo EurofestivalNews. E Michelle Hunziker candidata a presentate l’ Eutofestival il prossimo anno.

Federica Lelli opera nel mondo digitale. I suoi numerosi followers, più di 150.000, su Instagram. Entrata nel gossip per la relazione con Ultimo e poi con Oscar Branzani, ex Uomini e Donne. Ora ha già trovato la casa che l’ accoglierà con il suo nuovo famoso amore Matteo Berrettini: un appartamento discreto, dal lusso non ostentato. I due optano per il low profile dopo il fallimento delle loro precedenti relazioni sovraesposte.

Milena Miconi ha officiato il secondo round del matrimonio tra Manila Nazzaro (si é cambiata tre volte d’abito) e Stefano Oradei. Poi alla festa a Villa Miani, a Roma. Con tanti amici (anche vip) e parenti. Tra i vip e simili: Angela Melillo, Monica Setta, Miriana Trevisan, Alex Belli, Francesca Cipriani, Raimondo Todaro,Adriana Volpe, Veronica Maya, Pamela Prati, Valeria Marini (ha anche preso il bouquet, speriamo si sposi presto), Samantha De Grenet, Stefania Orlando.

A Roma l’ OFF/OFF Theatre, martedì 21 e mercoledì 22 maggio, alle ore 21.00, accoglierà la pièce “A letto con Marlene”, un gioco en travestì, che vedrà protagonista Santino Fiorillo, con la partecipazione di Angelo Sugamosto, a cura di Pino Strabioli. Sullo sfondo l’immagine di Marlene Dietrich in una Parigi chiusa dentro una stanza d’albergo in cui si ritrovano due uomini, forse, due amanti.

L’evento milanese della settimana é la presentazione ufficiale di Controvento, L’Italia che non si Arrende, il libro di Matteo Salvini. Una presentazione speciale visto che si svolgerà al Principe di Savoia con tanto di light dinner. Il tutto organizzato da Daniela Iavarone, presidente (apartitico) dell’ Associazione Amici della Lirica. Centocinquanta hanno risposto al lussuoso invito.

Fedez ha denunciato Selvaggia Lucarelli perché aveva ribattezzato lo youtuber Luis Sal come “intelligente” e il rapper invece come “bimbominkia” ai tempi in cui i due erano amici e conducevano il podcast Muschio Selvaggio.

Nel libro “Il Vaso di Pandoro”, Lucarelli scrive: “Si è evidentemente dimenticato di aver scritto lui stesso la canzone Bimbiminkia4Life e di aver cantato ‘meglio non crescere mai / noi bimbiminkia 4 life'”.

