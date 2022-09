PIPPITEL! - ALDO GRASSO: "INIZIO DI STAGIONE COMPLICATO PER LA TV GENERALISTA, CON GLI ASCOLTI CHE FATICANO A DECOLLARE, E DIVERSE NOVITÀ CHE SEMBRANO GIÀ TRAMUTARSI IN PICCOLI O GRANDI FLOP" - IL DOCUMENTARIO “SOPHIA!” SULLA LOREN SOCCOMBE SU RAI1, AFFONDA "STASERA C'È CATTELAN", NAUFRAGA DIACO SU RAI2 - ''IN QUESTO SCENARIO DESOLANTE, TENGONO BENE IL CONSOLIDATISSIMO ''SOLITI IGNOTI'' E I GAME SHOW DEL PRESERALE. INSOMMA, PRESERALE E ACCESS SEMBRANO LA NUOVA PRIMA SERATA…

Aldo Grasso, in collaborazione con Massimo Scaglioni, per il “Corriere della Sera”

Inizio di stagione complicato per la tv generalista, con gli ascolti che faticano a decollare, e diverse novità che sembrano già tramutarsi in piccoli o grandi flop. Se la stagione della fiction Rai sembra non essere ancora cominciata, e per risparmiare si ripropongono le repliche di titoli che restano comunque forti, sono proprio le novità che falliscono più spesso, anche a causa di più o meno evidenti errori di programmazione.

Il documentario Sophia! , su Sophia Loren, soccombe (1.608.000 spettatori, 10,1% di share su Rai 1) sotto i colpi degli sketch di Lockdown all'italiana (2.316.000 spettatori medi, 14,7% di share su Canale 5). I risultati di Rai 2 sono affossati dagli appuntamenti di Rai Parlamento dedicati alle elezioni politiche. Ma affonda anche Stasera c'è Cattelan , sempre su Rai 2, confermando che le nicchie della pay tv poco comunicano con la generalista: in tre puntate 337.000 spettatori, 2,8% di share.

Curva in netta discesa, sulla disastrata seconda rete, per Pierluigi Diaco, e il suo Bella Ma' : 260.000 spettatori in un paio di settimane, 3,1% di share. Partono lenti anche i programmi di intrattenimento di Canale 5, da Scherzi a parte (2.048.000 spettatori medi, 17,1% di share) al Grande Fratello Vip (2.636.000 spettatori nella puntata del lunedì, 21,7% di share), che avrà però tempo di crescere. In questo scenario desolante, tengono bene i prodotti più consolidati, le colonne portanti del palinsesto.

Nella settimana, il consolidatissimo Soliti ignoti prende i primi posti nella classifica, con un picco, lunedì, di 4.377.000 spettatori medi. Bene anche i game show del preserale, da Reazione a catena su Rai 1 a Caduta libera. Insomma, preserale e access sembrano la nuova prima serata. La tv fatica da sempre a innovare, e quando capita sembra farlo senza convinzione. Speriamo che la stagione, quella vera, parta presto. ( A . G. ) In collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione Geca su dati Auditel.

