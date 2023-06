PIPPITEL! ASCOLTI AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE TRA REPLICHE E FILM SCONOSCIUTI: SU RAI1 “AAA GENERO CERCASI” FA IL 12.8% DI SHARE CON 1.7 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” IN REPLICA AL 14.5% - EXPLOIT SU ITALIA1 PER IL FILM "I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA" (8.7%) - “TECHETECHETÈ” DEDICATO A RAFFAELLA CARRÀ FA IL 20.2% - GENTILI (5.5%), DE GREGORIO - PARENZO (6.9%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 17 giugno 2023 vedono in prima serata su Rai1 lo sconosciuto film francese AAA genero cercasi totalizzare 1.761.000 spettatori con il 12.8% di share, battuto in percentuale da Canale5 con la replica de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti e i suoi 1.587.000 spettatori pari al 14.5%. Exploit su Italia1 per il film I predatori dell'arca perduta che ha segnato 1.137.000 spettatori con l'8.7%.

Piccola nota di colore: la versione italiana è quella ridoppiata nel 2009, nella quale il protagonista Indiana Jones interpretato da Harrison Ford ha la voce di Pino Insegno che sostituisce quella storica di Michele Gammino. All'epoca il ridoppiaggio scatenò un autentico putiferio, con l'apertura di pagine facebook di protesta e di petizioni sul web (qualcuno gridò addirittura al "crimine contro l'umanità"), tanto che lo stesso Insegno fu costretto a spiegare che si trattava di un'esigenza tecnica di rimasterizzazione dovuta alla trasposizione in Blu-Ray.

In ogni modo, vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

AAA genero cercasi (Rai1) - 1.761.000

Lo show dei Record (Canale5) - 1.587.000

I predatori dell'Arca perduta (Italia1) - 1.137.000

Amore e morte a Venezia (Rai2) - 976.000

Buona giornata (Rete4) - 711.000

L'amica geniale (Rai3) - 535.000

Belgio-Austria (20) - 405.000

Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 396.000

4 Ristoranti (Tv8) - 418.000

Il male vicino - l'omicidio di Chicca Loffredo (Nove) - 256.000

Ma il programma più visto di ieri sera è, in access prime time, l'omaggio di Techetechetè su Rai1 a Raffaella Carrà (che oggi avrebbe compiuto ottant'anni), con i suoi 2.862.000 (20.2%). “Paperissima sprint” su Canale 5 al 16.7%. Per l'approfondimento, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 ha totalizzato il 5.4% e il 5.5%, mentre In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 ha segnato il 6.9%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: AAA genero cercasi 1.761.000 (12.8%). Canale5: Lo Show dei Record 1.587.000 (14.5%). Rai2: Amore e morte a Venezia 976.000 (7.1%). Italia1: I predatori dell’arca perduta 1.137.000 (8.7%). Rai3: L’Amica Geniale 535.000 (3.9%). Rete4: Buona giornata 711.000 (5.2%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 396.000 (3.3%). Tv8: 4 Ristoranti 418.000 (3%). Nove: Il male vicino – L’omicidio di Chicca Loffredo 256.000 (1.8%). 20: Belgio-Austria (Qualificazioni ai campionati europei 2024) 405.000 (2.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.862.000 (20.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.380.000 (16.7%). Rai2: Tg2 Post 645.000 (4.5%). Italia1: N.C.I.S. 1.056.000 (7.5%). Rai3: Generazione Bellezza 492.000 (3.5%). Rete4: Controcorrente 737.000 (5.4%) nella prima parte, 786.000 (5.5%) nella seconda. La7: In Onda 976.000 (6.9%). Tv8: 4 Ristoranti 404.000 (2.9%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 203.000 (1.5%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.042.000 (21.3%), L’Eredità 2.820.000 (24.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.330.000 (14.7%), Caduta Libera 1.942.000 (17.7%). Rai2: The Blacklist 193.000 (1.8%) nel primo episodio, 340.000 (2.7%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 406.000 (4%), C.S.I. 432.000 (3.5%). Rai3: Tg Regione 1.624.000 (13.8%), Blob518.000 (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 639.000 (4.9%). Tv8: 4 Hotel 263.000 (2.2%). Nove: Little Big Italy 212.000 (2%).

Seconda Serata

Rai1: Premio Bellisario – Donne che Fanno la Differenza 600.000 (8.3%). Canale5: Tg5 Notte 351.000 (9.2%). Rai2: Tg2 Dossier369.000 (3.7%), Tg2 Storie 172.000 (2.6%). Italia1: Shark 3D 246.000 (4.2%). Rai3: Tg3 Mondo 338.000 (3.5%). Rete4: Confessione Reporter 255.000 (3%). La7: TgLa7 Notte 156.000 (2.4%). Tv8: Formula 1 (Prove) 513.000 (6.6%). Nove: Avamposti – Uomini in prima linea 258.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 179.000 (9%), Tg1 Ore 8.00 970.000 (21.8%), Tg1 Dialogo 1.039.000 (22.2%), Uno Mattina in Famiglia 1.095.000 (23.9%) nella prima parte, 1.043.000 (23.9%) nella seconda, Buongiorno Benessere 784.000 (17.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 495.000 (19%), Tg5 Mattina 1.020.000 (22.5%), X-Style 498.000 (l’11%), Nati sulle montagne rocciose 401.000 (9.3%). Rai2: Radio2 Social Club 163.000 (3.6%), Underdog – Ho Scommesso su di Me 163.000 (3.7%).

Italia1: The Middle 108.000 (2.3%) nel primo episodio, 81.000 (1.9%) nel secondo, 109.000 (2.5%) nel terzo, The Goldbergs 118.000 (2.7%) nel primo episodio, 110.000 (2.5%) nel secondo. Rai3: Marcello Mastroianni. L’italiano ideale i125.000 (2.7%), Mi Manda Raitre168.000 (3.8%), Rai Parlamento Punto Europa 124.000 (2.8%). Rete4: I Cesaroni 53.000 con l’1.3%) nel primo episodio, 82.000 (1.8%) nel secondo, I due evasi di Sing Sing 173.000 (3.8%). La7: Omnibus 187.000 (4.5%), Coffee Break Sabato 104.000 (2.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 898.000 (16.8%), Linea Verde Explora 1.255.000 (17.2%), Linea Verde Life 2.229.000 (20.5%). Canale5: Forum 1.122.000 (16.4%). Rai2: Tg Sport 153.000 (3.3%), Pizza Doc 201.000 (3.7%), Fatto da Mamma e da Papà 334.000 (3.9%). Italia1: Mom 156.000 (3.3%) nel primo episodio, 170.000 (3.2%) nel secondo, 208.000 (3%) nel terzo, Sport Mediaset 819.000 (6.4%).

Rai3: Storia delle nostre città 175.000 (3.5%), Tg3 Ore 12.00 564.000 (8%), Ossi di Seppia 300.000 (2.4%) nel primo episodio, 247.000 (1.9%) nel secondo. Rete4: Il Segreto 288.000 (3.1%), La Signora in Giallo 604.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 79.000 (1.5%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 93.000 (1.1%), Like – Tutto ciò che Piace 102.000 (0.9%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu 1.868.000 (15.3%), Passaggio a Nord Ovest 1.186.000 (11.5%), A Sua Immagine 857.000 (9.5%) nella prima parte, 932.000 (10.9%) nella seconda, Tg1 985.000 (12.1%), Italia Sì! Podio e Poi 1.210.000 (15.3%). Canale5: Beautiful 2.668.000 (21.9%), Terra Amara 2.504.000 (26.3%), Inga Lindstrom – Sven, amore mio 1.305.000 (16.4%). Rai2: Non Stop… Now 257.000 (2.1%), Bellissima Italia 329.000 (3%), DonnAvventura Green 393.000 (4.2%), Professor T 263.000 (3.2%) nel primo episodio, 290.000 (3.7%) nel secondo. Italia1: Big Bang Theory 399.000 (3.3%) nel primo episodio, 309.000 (2.7%) nel secondo, Lucifer 254.000 (2.6%) nel primo episodio, 240.000 (2.8%) nel secondo, 283.000 (3.6%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.041.000 (16%), Eroi di strada 481.000 (4.6%), Hudson e Rex 282.000 (3.1%) nel primo episodio, 298.000 (3.7%) nel secondo, Report 432.000 (5.3%) (264.000 (3.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 603.000 (5.1%), Luoghi di magnifica Italia 284.000 (2.9%), Airport 364.000 (4.4%). La7: Detenuto in attesa di giudizio 222.000 (2.1%), La grande fuga 253.000 (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.669.000 (28.2%)

20.00 - 3.338.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.405.000 (11.7%)

20.30 - 884.000 (6.4%)

TG3

14.25 - 1.463.000 (11.9%)

19.00 - 1.123.000 (10.8%)

TG4

11.55 - 420.000 (6.1%)

18.55 - 530.000 (5%)

TG5

13.00 - 2.651.000 (21.6%)

20.00 - 2.713.000 (20.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.133.000 (11.8%)

18.30 - 509.000 (5.9%)

TGLA7

13.30 - 516.000 (4%)

20.00 - 752.000 (5.7%)

