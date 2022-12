PIPPITEL! - SU CANALE5 FICARRA E PICONE CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON “INCASTRATI” (19.6%). SU RAI1 “DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA” AL 15.5% - NUOVO FLOP PER ILARIA D’AMICO: NONOSTANTE L'ASSENZA DI DEL DEBBIO E LA DERIVA POPULISTA DEL TALK, “CHE C’È DI NUOVO” RACIMOLA UNO SCARSO 3%. "PIAZZAPULITA" (6.6%) - LA FINALE DI “XFACTOR” VOLA AL 10% - “STRISCIA” CON IL 21.2% BATTE AMADEUS (16.1%). PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.6%)

1. ASCOLTI TV: MALGRADO L’ASSENZA DI DEL DEBBIO, D’AMICO TORNA SOTTO IL 3%

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 8 dicembre 2022 vedono in prima serata su Rai2 la sesta puntata di Che c'è di nuovo condotto da Ilaria D'Amico.

ilaria d amico

Mesi fa, allo scoppio delle polemiche sulle contestate presenze di personaggi divisivi come Alessandro Orsini a #Cartabianca, l'Ad Rai Carlo Fuortes si era presentato davanti alla Commissione di Vigilanza promettendo cambiamenti nella struttura dei talk show di approfondimento, da lui giudicata in quel frangente "superata" e non più rispondente allo scopo d'informare i cittadini bensì tesa a cercare lo scontro fra gli opinionisti per strappare qualche punto di share in più.

Il programma di Ilaria D'Amico, richiamata a suo dire in Rai "per tornare a essere il punto di riferimento dell'informazione", avrebbe quindi dovuto scardinare tali dinamiche e porsi come una sorta di garbato «talent show delle idee», con l'ambizioso obiettivo di - citiamo testualmente - "proporre un confronto senza scadere negli scontri dialettici nei quali spesso le voci dei presenti si accavallano e raramente portano a una soluzione".

Ebbene, dopo le prime tre puntate con ascolti da prefisso telefonico (2.2% - 1.7% - 1.7%), la formula stile "tè e simpatia" è radicalmente mutata e, al fine di scongiurare l'ipotesi di chiusura anticipata ventilata da più parti e non sgradita al Direttore dell'Approfondimento Rai Antonio Di Bella che ha ereditato suo malgrado il programma dal predecessore Mario Orfeo, Che c'è di nuovo è divenuto via via più simile ai talk definiti "populisti", con i vituperati ospiti divisivi - come ieri Vittorio Sgarbi - chiamati per infuocare il dibattito.

finale x factor 5

Ieri sera, la mutazione è stata quanto più eclatante vista l'assenza su Rete4 del programma rivale Dritto e Rovescio, condotto con successo da Paolo Del Debbio fermo per prolungata pausa "natalizia" e del quale D'Amico ha preso idealmente il testimone. Purtroppo per lei non con lo stesso risultato in termini di pubblico. Dopo il 3.5% della scorsa settimana che aveva fatto sperare in una ripresa, ieri sera Che c'è di nuovo è infatti di nuovo crollato al 2.9% di share con 482.000 spettatori, triplicato in percentuale dal rivale Piazza Pulita di Corrado Formigli su La7 (6.6% - 937.000), battuto dal film di Rete4 in sostituzione di Del Debbio (3.6% - 590.000) e e distaccato anche da X-Factor su Tv8 (5.2% - 772.000).

Il fatto di essere calato di nuovo sotto il 3% senza profittare della pausa di Dritto e Rovescio, infrangendo così la speranza di strappargli una parte di pubblico, è senz'altro una batosta non da poco per Che c'è di nuovo. A fronte di questa nuova tegola, basterà il contratto blindato di D'Amico a salvare il costosissimo Che c'è di nuovo dalla chiusura?

incastrati 1

2. INCASTRATI (19.6%) BATTE DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA (15.5%). D’AMICO SEMPRE FLOP (2.9%) MA BAR STELLA REGGE (5.3%). FIORELLO 12.7%, AL MATTINO DISTANZA RECORD TRA TG1 (16.6%) E TG5 (26.3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Diversi come Due Gocce d’Acqua ha interessato 2.743.000 spettatori pari al 15.5%. Su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con Incastrati ha raccolto davanti al video 3.506.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Rai2 Che C’è di Nuovo ha interessato 482.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Point Breal ha intrattenuto 673.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Brian Banks – La Partita della Vita ha raccolto davanti al video 851.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 The Terminal totalizza un a.m. di 590.000 spettatori con il 3.6% di share.

finale x factor 3

Su La7 Piazza Pulita ha registrato 937.000 spettatori con uno share del 6.6%. Su Tv8 la finale di X Factor 16 segna 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Sky Uno il talent show ha ottenuto 727.000 spettatori con il 4.9%. Nel complesso, considerando anche Sky Uno+1, X Factor segna 1.563.000 spettatori pari al 10.1%. Sul Nove Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara ha raccolto 298.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Deep Impact registra 408.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Arma Letale 4 ha ottenuto 357.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Movie Don’t Say a Word raggiunge 387.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile raccoglie 249.000 spettatori con l’1.6%. Su Top Crime Harry Wild – La Signora del Delitto segna 323.000 spettatori e l’1.7%.

diversi come due gocce d acqua 4

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti riparte basso.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 3.253.000 spettatori con il 16.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.265.000 spettatori con uno share del 21.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 692.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.127.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.338.000 spettatori (6.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.573.000 spettatori (7.8%).

incastrati 2

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 842.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 954.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.533.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Ante-Factor ha raccolto 386.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics in replica ha raccolto 368.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Blob con le barzellette della Zanicchi al 5.9%.

Su Rai1 – dalle 18.42 alle 19.54 – L’Eredità – Sfida al Campione ha ottenuto un ascolto medio di 3.447.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.199.000 spettatori (14.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.215.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 572.000 spettatori (3.5%) mentre FBI ha raccolto 741.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 519.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 645.000 spettatori (3.5%).

finale x factor 4

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.684.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.123.000 spettatori con il 5.9%. Nuovi Eroi segna 959.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 750.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lingo - La Prima Sfida ha raccolto 161.000 spettatori (1.1%) mentre Lingo – Parole in Gioco ha raccolto 225.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 418.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash registra 356.000 spettatori con l’1.9%.

incastrati 3

Daytime Mattina

Oltre 1,3 milioni di spettatori per la prima parte di Mattino Cinque.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 168.000 spettatori con il 9.4%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 218.000 spettatori con il 9.1%. TgUnoMattina ha raccolto 487.000 spettatori con l’11%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 865.000 spettatori con il 16.6%. Uno Mattina dà il buongiorno a 967.000 telespettatori con il 15%. La prima parte di Storie Italiane - dalle 9.50 alle 10.30 – ha convinto 1.049.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 segna 373.000 spettatori con il 15.4%. Il TG5 Mattina ha informato 1.402.000 spettatori con il 26.3%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News Life ha intrattenuto 1.311.000 spettatori con il 20.5%, nella prima parte, e 1.202.000 spettatori con il 19% nella seconda parte. Su Rai 2 Chesapeake Shores segna 71.000 spettatori (3.8%).

finale x factor 2

Preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (119.000 – 4.6%), Viva Rai2 segna 466.000 spettatori con il 12.7%. … E Viva il Videobox ha convinto 230.000 spettatori (4.3%). Dopo il TG2 (317.000 – 5.2%), Radio 2 Social Club ha raccolto 376.000 spettatori con il 5.9%. TG2 Italia segna 323.000 spettatori e il 5.1%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 61.000 spettatori (1%), nel primo episodio, e 85.000 spettatori (1.3%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 122.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 297.000 spettatori con l’11.1% mentre Buongiorno Regione segna 383.000 spettatori con il 9.6%.

diversi come due gocce d acqua 5

Agorà convince 359.000 spettatori pari al 5.7% di share (Presentazione: 341.000 – 6.4%, Agorà Extra: 269.000 – 4.2%). Su Rete 4 Vento Selvaggio registra una media di 91.000 spettatori (1.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 74.000 spettatori con il 2.8%, nelle News, e 156.000 spettatori con il 2.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 192.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

L’Angelus dell’Immacolata al 23.2%.

Su Rai1 A Sua Immagine registra un netto di 1.388.000 spettatori con il 19.5%, all’interno la Santa Messa raggiunge 1.654.000 spettatori con il 23.5% mentre l’Angelus ha raccolto 2.029.000 spettatori con il 23.2%. Dalle 12.24 E’ Sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.906.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.314.000 telespettatori con il 15%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 486.000 spettatori (6.4%), nella prima parte, e 925.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 144.000 spettatori con il 2%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 744.000 spettatori con il 5.8%.

finale x factor 1

Sport Mediaset ha ottenuto 863.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 dopo una presentazione di 24 minuti (223.000 – 3.5%), Elisir raccoglie 336.000 spettatori con il 4.7%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 785.000 spettatori (8.6%). Quante Storie ha raccolto 709.000 spettatori (5.6%). Passato e Presente ha interessato 619.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 164.000 spettatori con l’1.5%. La Signora del West ha ottenuto 364.000 (2.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 194.000 spettatori con share del 2.7% nella prima parte, e 307.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

diversi come due gocce d acqua 3

Il film di Natale di Tv8 arriva al 4.8%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (3.026.000 – 21.8%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.647.000 spettatori con il 13.8% (presentazione: 1.801.000 – 13.3%). Dalle 15.41 alle 16.23, TG1: Omaggio di sua Santità alla Statua dell’Immacolata ha raggiunto 1.877.000 spettatori con il 17.6%. Dalle 16.23 alle 16.27, Aspettando La Vita in Diretta segna 1.789.000 spettatori con il 16.6%. Dopo il TG1 (1.758.000 – 16%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.238.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.793.000 – 15.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.535.000 spettatori con il 18.1%. Terra Amara ha convinto 2.380.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire La Magia del Natale ha ottenuto 1.670.000 spettatori con il 14.8%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.451.000 spettatori con il 13.4%.

ambra angiolini fedez x factor 1

Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.341.000 spettatori pari all’11.8% di share. Pomeriggio Cinque Festivo ha fatto compagnia a 1.690.000 spettatori con il 13% (Presentazione: 1.392.000 – 11.7%; Saluti: 1.781.000 – 12.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 822.000 spettatori con il 6.5%. Bella Mà segna 462.000 spettatori (4.3%). Nei Tuoi Panni ha interessato 451.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 662.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 638.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio, e 546.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 443.000 spettatori con il 4.1%, nel primo episodio, e 541.000 spettatori con il 4.9%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 501.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.213.000 spettatori con il 16.1%. TGR Leonardo ha informato 1.174.000 spettatori e il 9.6%.

diversi come due gocce d acqua 2

Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 397.000 spettatori pari al 3.7%. Aspettando Geo ha raccolto 861.000 spettatori con il 7.8%. Geo ha registrato 1.413.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 469.000 spettatori con il 3.7%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 348.000 spettatori con il 3.3%. Nostra Signora di Fatima ha raccolto 492.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 preceduto da una presentazione (325.000 – 2.4%), Tagadà ha interessato 353.000 spettatori con il 3.2% (Focus: 234.000 – 2.1%). Su TV8 Una Sorpresa Sotto l’Albero raccoglie 482.000 spettatori con il 3.8% mentre Sotto il Segno del Natale ha raccolto 524.000 spettatori con il 4.8%.

ambra angiolini a x factor 2

Seconda Serata

Bar Stella al 5.3% dopo la D’Amico.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 723.000 spettatori con il 9.9% di share. Viva Rai2! Un po’ anche Rai1 segna 230.000 spettatori e il 7.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 877.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3%. Segui il tuo Cuore segna 268.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai2 Bar Stella segna 380.000 spettatori con il 5.3%. I Lunatici segna 156.000 spettatori e il 4.6%. Su Rai 3 100 Opere d’Arte tornano a casa segna 275.000 spettatori con il 2.1%. TG3 – Lineanotte segna 246.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Amici X la Morte è visto da 392.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Delitto Perfetto è stato scelto da 161.000 spettatori con il 3.2% di share.

Telegiornali

TG1

diversi come due gocce d acqua 1

Ore 13.30 3.300.000 (23.4%)

Ore 20.00 4.198.000 (22%)

TG2

Ore 13.00 2.001.000 (15%)

Ore 20.30 1.200.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.696.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.138.000 (13.4%)

TG5

Ore 13.00 3.041.000 (22.5%)

Ore 20.00 4.194.000 (21.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.323.000 (11.8%)

Ore 18.30 646.000 (4.5%)

TG4

Ore 11.55 272.000 (3.1%)

Ore 18.55 698.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 526.000 (3.8%)

ambra angiolini a x factor 1

Ore 20.00 1.071.000 (5.6%)