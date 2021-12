5 dic 2021 11:15

PIPPITEL! CHE ROTTURA DI BAGLIONI. LO SHOW DEL DIVO CLAUDIO PARTE CON UN FLOP: 14% DI SHARE (2.3 MLN). QUASI DIECI PUNTI SOTTO BALLANDO CON LE STELLE AL 23.4% E 3.8 MLN (TUTTI IN PISTA 19.4% – 4.3 MLN) – L’AFFOLLAMENTO DI OSPITI (RENATO ZERO, IL VOLO, ULTIMO, ALEX BRITTI, EROS RAMAZZOTTI, GIORGIA, MASSIMO GHINI, PIERFRANCESCO PANNOFINO, NINO FRASSICA, LAURA CHIATTI, MICHELLE HUNZIKER) NON È BASTATO A BAGLIONI PER AVERE LA MEGLIO DELLE DANZE DI SABRINA SALERNO, MORGAN&CO…