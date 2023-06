PIPPITEL - IERI LA REPLICA DI "TALI E QUALI SHOW" SU RAI1 HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON I SUOI 2.254.000 SPETTATORI (17.0% DI SHARE) - CANALE5 CON LA SOAP "LA RAGAZZA E L'UFFICIALE" HA RACIMOLATO IL 13.0% CON 1,6 MILIONI DI APPASSIONATI. BENE "QUARTO GRADO" SU RETE4: 1.292.000 AFFEZIONATI E L'11.1% - FLOP PER LA MINISERIE THRILLER DI RAI2 "TUTTI MENTONO", FERMA A 381.000 TELESPETTATORI (2.6%) - VESPA (19.8%) - GRUBER (7.9%) - DAMILANO (6.6%) GENTILI SU RETE4 (4%- 5.9%) TG2 POST 4.4%.

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 23 giugno 2023 seguono, in prima serata, il consueto cliché delle ultime settimane dominate da repliche e serial sulle due reti Ammiraglie che totalizzano numeri al ribasso. Ieri sera, ha prevalso la replica di Tali e Quali con Carlo Conti su Rai1 con i suoi 2.254.000 spettatori pari al 17.0% di share, mentre Canale5 con la soap turca La ragazza e l'ufficiale ha racimolato il 13.0% con 1.666.000 appassionati.

Bene invece la cronaca nera di Quarto Grado - Le Storie, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, terzo programma più visto in prime time con 1.292.000 affezionati e l'11.1%. Su La7 il meglio di Propaganda Live con Zoro e la sua squadra ha invece divertito 398.000 spettatori con il 3.4%. Flop clamoroso per la miniserie thriller spagnola di Rai2 Tutti mentono, ferma a 381.000 individui all'ascolto con il 2.6%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di teste:

Tali e Quali (Rai1) - 2.254.000

La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.666.000

Quarto Grado - Le Storie (Rete4) - 1.292.000

Chicago P.D. (Italia1) - 1.064.000

Il colore della libertà (Rai3) - 671.000

Pallacanestro - Campionato Italiano (Nove) - 455.000

Propaganda Live (Best) - 398.000

Tutti mentono (Rai2) - 381.000

I delitti del BarLume (Tv8) - 269.000

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano il 19.8%, mentre Paperissima Sprint con 2.438.000 spettatori (15.4%) su Canale5 supera di nuovo Techetechetè e i suoi 2.427.000 (15.4%). Per l'approfondimento, Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 vola al 7.9% con il caso Santanchè sollevato da Report e le frizioni nella maggioranza di Governo, Il cavallo e la torre di Marco Damilano su Rai3 sigla il 6.6%, Controcorrente Estate con Veronica Gentili su Rete4 il 4% e il 5.9% e Tg2 Post il 4.4%.

In fascia preserale, Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1 totalizza il 27% di share staccando di oltre undici punti Gerry Scotti e il suo Caduta Libera su Canale5 (15.9%). In seconda serata, il debutto di Codice - La vita è digitale su Rai1 condotto da Barbara Carfagna raccoglie solo 424.000 spettatori (9.4%). Al pomeriggio, successo ormai consolidato per Ore14 di Milo Infante su Rai2 che supera nuovamente l'8% di share in una fascia che prima raggiungeva il 3%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tali e Quali 2.254.000 (17%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.666.000 (13%). Rai2: Tutti Mentono 381.000 (2.6%). Italia1: Chicago P.D. 1.064.000 (7.7%). Rai3: Il colore della libertà 671.000 (4.5%). Rete4: Quarto Grado – Le Storie 1.292.000 (11.1%). La7: Propaganda Live – Best 398.000 (3.4%). Tv8: I Delitti del BarLume 359.000 (2.4%). Nove: LBA Playoff 455.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 2.909.000 (19.8%), Techetechetè 2.427.000 (15.4%). Canale5: Paperissima Sprint 2.438.000 (15.5%). Rai2: Tg2 Post 704.000 (4.4%). Italia1: N.C.I.S. 1.167.000 (7.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.000.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.423.000 (9%). Rete4: Controcorrente Estate 593.000 (4%) nella prima parte, 932.000 (5.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.232.000 (7.9%). Tv8: 4 Hotel 354.000 (2.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.498.000 (26%), Reazione a Catena 3.144.000 (27%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.129.000 (12.7%), Caduta Libera 1.803.000 (15.9%). Rai2: Tuffi – Giochi Europei527.000 (3.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 436.000 (4.2%), C.S.I. 608.000 (4.7%). Rai3: Tg Regione 1.529.000 (12.4%), Blob 607.000 (4.5%), Via dei Matti n° 0 606.000 (4.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 633.000 (4.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 83.000 (0.9%), Lingo – Parole in Gioco 117.000 (1%). Tv8: 4 Ristoranti 204.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 267.000 (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 424.000 (9.4%). Canale5: Station 19 324.000 (6.8%). Rai2: Calcio Totale Estate 208.000 (2.1%). Italia1: Law & Order: Organized Crime 325.000 (5%). Rai3: Ossi di Seppia 268.000 (2.3%) nel primo episodio, 222.000 (2.2%) nel secondo. Rete4: All Rise 188.000 (5.8%). La7: TgLa7 Notte 142.000 (4.1%). Tv8: I Delitti del BarLume 171.000 (2.3%). Nove: La Confessione 120.000 (1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 251.000 (11.7%), Tg1 Ore 7.00 413.000 (12.5%), TgUnomattina Estate 691.000 (16.6%), Tg1 Ore 8.00 853.000 (19.6%), Uno Mattina Estate 691.000 (16.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 541.000 (20%), Tg5 Mattina 980.000 (22.5%), Mattino Cinque News 779.000 (19.8%) nella prima parte, 759.000 (20.6%) nella seconda, I Saluti 758.000 (19.8%). Rai2: Gli Italians 85.000 (2.4%), Un Ciclone in Convento 99.000 (2.3%), Tg2 Ore 8.30 162.000 (3.7%), Radio2 Social Club 196.000 (5%), Tg2 Italia 152.000 (4%), Tg2 Flash a 220.000 (5.2%). Italia1: Chicago Fire 153.000 (3.9%). Rai3: Buongiorno Italia 398.000 (12.3%), Buongiorno Regione 597.000 (14.5%), Agorà 194.000 (4.8%), presentazione 232.000 (5.4%), Extra 138.000 (3.7%), Elisir – A Gentile Richiesta 121.000 (3.2%). Rete4: Agenzia Rockford 57.000 (1.4%), Detective in Corsia 74.000 (2%). La7: Omnibus 156.000 (3.9%), Coffee Break 120.000 (3.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.144.000 (15.8%), Camper 1.422.000 (13.9%). Canale5: Forum 1.238.000 (18.9%). Rai2: Tg Sport 224.000 (5.1%), Un’estate in Sud Tirolo 404.000 (5.9%). Italia1: C.S.I. New York 310.000 (5.3%), Sport Mediaset 801.000 (6.6%). Rai3: Doc Martin 142.000 (3%), Tg3 Ore 12.00 635.000 (8.8%), Quante Storie 558.000 (5.1%), Passato e Presente 444.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 4 107.000 (2.3%), Il Segreto 205.000 (2.3%), La Signora in Giallo 584.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira Estate 232.000 (4.8%), L’Aria Che Tira Estate (Oggi) 276.000 (2.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.981.000 (16.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.454.000 (15.7%), presentazione 1.466.000 (12.9%), Sei Sorelle 937.000 (12.7%), Tg1 1.276.000 (18.1%), La Vita in Diretta 1.995.000 (25.2%), presentazione 1.573.000 (21.5%). Canale5: Beautiful 2.683.000 (22.3%), Terra Amara 2.420.000 (21.8%), La Promessa 1.959.000 (20.9%), Un Altro Domani 1.078.000 (14.3%), Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato 808.000 (10.7%). Rai2: Ore 14 827.000 (8.2%), Squadra Speciale Cobra 11 511.000 (6.7%), Atletica Leggera – Giochi Europei 374.000 (4%). Italia1: I Simpson 508.000 (4.3%) nel primo episodio, 510.000 (4.6%) nel secondo, I Griffin 436.000 (4.4%), American Dad! 368.000 (4.1%), Magnum P.I. 308.000 (4%) nel primo episodio, 288.000 (4%) nel secondo, Person of Interest 252.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.993.000 (17%), Alla scoperta del ramo d’oro 260.000 (3.2%), Di là dal fiume e tra gli alberi 412.000 (5.7%), Overland 569.000 (7.7%), Geo Magazine a 809.000 (9.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 601.000 (5.7%), Tg4 – Diario del Giorno 509.000 (6.5%), Dave – Presidente per un giorno 278.000 (3.6%). La7: Tagadà 301.000 (3.6%), presentazione 301.000 (2.8%), #Focus 200.000 (2.7%), C’era una volta… il Novecento 155.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.872.000 (23.3%)

20.00 - 3.344.000 (24.2%)

TG2

13.00 - 1.564.000 (13.5%)

20.30 - 1.022.000 (6.8%)

TG3

14.25 - 1.246.000 (11.5%)

19.00 - 1.390.000 (13%)

TG4

11.55 - 337.000 (4.9%)

18.55 - 385.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.869.000 (24.4%)

20.00 - 2.830.000 (20.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.189.000 (13%)

18.30 - 510.000 (5.9%)

TGLA7

13.30 - 494.000 (4.1%)

20.00 - 771.000 (5.5%)