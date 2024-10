PIPPITEL! “A CASA DI MARIA LATELLA” SI PRESENTANO QUATTRO GATTI: IL PROGRAMMA AFFOSSA LA SECONDA SERATA DI RAI3 CHE RACIMOLA IL 2.5% DI SHARE CON 325MILA SONNAMBULI – IN PRIMA SERATA NON CE N’È PER NESSUNO: “TEMPTATION ISLAND” CHIUDE AL 20.7% CON OLTRE 3 MILIONI DI APPASSIONATI. SU RAI1 “MIKE” FA IL 15.6% - SU RETE4 BERLINGUER NON VA OLTRE IL 4.3%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” VOLA ALL’8.3% - VESPA (22.6%), DE MARTINO (26.1%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.6%), DAMILANO (5.6%), DEL DEBBIO (4.8%), GRUBER (8.8%), AMADEUS CROLLA AL 2.6%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

temptation island 9

Nella serata di ieri, martedì 22 ottobre 2024, su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie Mike ha interessato 2.840.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 il finale di Temptation Island conquista 3.008.00 spettatori con uno share del 20.7%. Su Rai2 dopo una presentazione di 25 minuti (670.000 – 3.1%), il debutto di Boss in Incognito intrattiene 1.009.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Shooter incolla davanti al video 912.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Le Ragazze segna 592.000 spettatori con il 3.1% (presentazione di 9 minuti: 598.000 – 2.8%).

boss in incognito

Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 628.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.420.000 spettatori e l’8.3% (Più: 487.000 – 7.2%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 433.000 spettatori con il 2.5% (replica di seconda serata: 102.000 – 1.9%). Sul Nove l’ultimo appuntamento con Best Weekend di Francesco Panella raduna 240.000 spettatori con l’1.3% (replica di seconda serata: 105.000 – 1.3%). Sul 20 Bastardi senza gloria fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Berlin Falling è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Il pistolero è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Starman sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Amadeus all’1.9 e 2.6% (le dichiarazioni sul futuro).

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.552.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.578.000 spettatori (26.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.889.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 444.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.354.000 spettatori (6.6%), nel primo episodio, e 1.694.000 spettatori (7.9%), nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.140.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.543.000 spettatori (7.2%).

temptation island 7

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 970.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 846.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.850.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 100% Italia gioca con 370.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 395.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte di 12 minuti, e 554.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte in onda dalle 21 alle 21:52. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla .000 spettatori (%).

Preserale

La Promessa a 952.000 spettatori (per rivedere la puntata).

a casa di maria latella 2

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.438.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.507.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.157.000 spettatori (17.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.369.000 spettatori (21.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (351.000 – 3.1%), Medici in Corsia totalizza 319.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 414.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 377.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 535.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.738.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 897.000 spettatori (4.7%) e Viaggio in Italia sigla 864.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 952.000 spettatori (5.1%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 260.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 454.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 256.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 393.000 spettatori con il 2.1%.

temptation island 6

Daytime Mattina

Terra Amara, dalle 7:34, sale al 6.5%.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 442.000 spettatori con l’11.7%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 958.000 spettatori (19.7%), Unomattina intrattiene 849.000 spettatori con il 18.5% e Storie Italiane arriva a 750.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 594.000 spettatori con il 18.9% e TG5 Mattina delle 8 1.031.000 spettatori con il 21.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 879.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte e 786.000 spettatori con il 19.2% nella seconda parte.

a casa di maria latella 1

Su Rai2 Medici in Corsia segna 37.000 spettatori e l’1.4%. Binario 2 segna 99.000 spettatori (2.2%). Videobox ha interessato 66.000 spettatori (1.4%). Radio2 Social Club raggiunge 217.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 132.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 179.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 226.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 476.000 spettatori (12.9%), TGR Buongiorno Regione 542.000 (11.6%). Dopo la presentazione (258.000 – 5.3%), Agorà intrattiene 243.000 spettatori (5.1%).

ReStart totalizza 170.000 spettatori (4%). Dopo una presentazione (149.000 – 3.7%), Elisir ha ottenuto 223.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 92.000 spettatori (2.6%), Terra Amara 305.000 (6.5%), Tempesta d’Amore 243.000 (5.8%). Su La7 Omnibus raduna 148.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (243.000 – 5.1%), 204.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 205.000 spettatori (4.9%).

Daytime Mezzogiorno

Bene I Fatti Vostri.

temptation island 5

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 822.000 spettatori (16.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.660.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.258.000 spettatori con il 18%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (319.000 – 6.9%), I Fatti Vostri raduna 533.000 spettatori (9.7%) nella prima parte e 904.000 spettatori (10%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 324.000 spettatori (5.2%). Dopo la striscia di Grande Fratello (571.000 – 5.1%), Sport Mediaset coinvolge 661.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 227.000 spettatori (4.2%) e il TG3 delle 12 informa 637.000 spettatori (8.3%).

mike 4

A seguire Quante Storie conquista 498.000 spettatori (4.5%), mentre Passato e Presente è seguito da 449.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 234.000 spettatori pari al 4.7% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 533.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 356.000 spettatori con il 6.9% nella prima parte e 489.000 spettatori con il 5% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 287.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 105.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 227.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Bella Ma’ raggiunge il 9% mentre Rai1 crolla col TG.

temptation island 4

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.306.000 – 19.3%), dalle 14:08 alle 14:59 La Volta Buona Speciale colleziona 1.400.000 spettatori con il 12.5%. Dalle 15:04 alle 16:09, TG1: G7 Riunione Ministeriale segna 723.000 spettatori e l’8.3%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.510.000 spettatori con il 18.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.420.000 – 17.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.576.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e 1.968.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.036.000 spettatori pari al 17%, Endless Love sigla 2.192.000 spettatori pari al 19.1%. Uomini e Donne raccoglie 2.165.000 spettatori con il 23.1% (Finale: 1.578.000 – 19.8%). La striscia di Amici segna 1.426.000 spettatori (17.7%). My Home My Destiny raduna 1.203.000 spettatori pari al 14.6%.

mike 6

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.110.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 1.184.000 spettatori pari al 12.7% nella seconda parte (I Saluti a 1.176.000 e l’11.1%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 943.000 spettatori con l’8.7% e BellaMa’ intrattiene 743.000 spettatori con il 9%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 232.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 440.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 429.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 374.000 spettatori (3.7%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 342.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 351.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 375.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.248.000 spettatori (19%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 280.000 spettatori (3.4%).

temptation island 8

A seguire, dopo Aspettando Geo (450.000 – 5.5%), Geo conquista 1.046.000 spettatori (10.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 813.000 spettatori con il 7.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 431.000 spettatori con il 5.3%. Su La7, dopo la presentazione (477.000 – 4.3%), Tagadà è visto da 426.000 spettatori pari al 5% e 261.000 spettatori pari al 3.2% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 208.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 L’Altra faccia di mio marito segna 290.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 89.000 spettatori (0.8%), nel primo episodio, e 160.000 (1.9%), nel secondo episodio.

mike 5

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 555.000 spettatori con il 7.1%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 622.000 spettatori (17.2%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 183.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 L’Eliminatore segna 322.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 A Casa di Maria Latella interessa 325.000 spettatori (2.5%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 167.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 dopo una presentazione (121.000 – 3.1%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 74.000 spettatori (2.4%), nella prima parte, e di di 73.000 spettatori (2.9%), nella seconda parte rilevata per soli 4 minuti.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

temptation island 2

TG1 2.981.000 (24.7%) – h.13:30 4.436.000 (22.9%) – h.20

TG2 1.661.000 (14.5%) – h.13 810.000 (3.9%) – h.20:30

TG3 1.347.000 (12%) – h.14:25 1.929.000 (13%) – h.19

TG5 2.517.000 (21.8%) – h.13 3.745.000 (19.1%) – h.20

STUDIO APERTO 1.022.000 (10.6%) – h.12:25 547.000 (4.8%) – h.18:30

TG4 347.000 (4.8%) – h.11:55 658.000 (4.4%) – h.19

temptation island 10

TGLA7 650.000 (5.4%) – h.13:30 1.363.000 (7%) – h.20

temptation island 3 filippo bisciglia temptation island temptation island 1