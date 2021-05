16 mag 2021 13:56

PIPPITEL! MARIA DE FILIPPI SI PRENDE TUTTO: LA FINALE DI AMICI CHIUDE IN TRIONFO CON IL 33.5% DI SHARE E QUASI 6.7 MILIONI DI SPETTATORI – RAI1 SI ARRENDE IN PARTENZA E MANDA BEPPE FIORELLO IN REPLICA CON “IO NON MI ARRENDO” (10.5%) - AMADEUS (20.7%),“STRISCIA” (18.5%), GRAMELLINI SU RAI 3 (6.6%), GENTILI (4.4%), GRUBER (4.9%)