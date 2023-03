PIPPITEL - MARIO TOZZI CON LA STORIA DELLA "CACCA" E’ IL TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO IN PRIMA SERATA - DE FILIPPI TORNA CON "C'È POSTA PER TE" SU CANALE5, DOPO LA SCOMPARSA DEL MARITO MAURIZIO COSTANZO E SBARAGLIA I RAGAZZINI DI ANTONELLA CLERICI SU RAI1 - IL MESSAGGIO DI MARIA PRIMA DELLA PUNTATA

Sabato sera televisivo che vede il ritorno, in prime time, di Maria De Filippi con C'è posta per te su Canale5, dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. La ricomparsa di De Filippi in Tv ha coinciso con il debutto di Antonella Clerici su Rai1 nella prima puntata di The Voice Kids, versione "infantile" del suo talent canoro.

E Maria, come di consueto, ha stravinto con il 28.8% distaccando Antonellina di ben 6 punti di share e di un milione di spettatori. Terzo programma più visto della serata, Sapiens con Mario Tozzi, che si occupava di un argomento peculiare: "la storia delle deiezioni umane", ovvero come ha tenuto a sottolineare lo stesso scienziato sui social: "la cacca". A parte le facili battute, la trasmissione ha ottenuto il 5.3%, battendo i vari film e telefilm disseminati sugli altri canali, nonché il Gran Premio del Bahrein di Formula 1.

In access prime time, Amadeus ha conquistato il 22.9%, incalzato da vicino da Striscia la Notizia e il suo 20.9%. Per il resto Gramellini (6.9%), De Gregorio-Parenzo (4.3%, Gentili (4.1%-2.9%).

In seconda serata su Rai1, Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio perde quasi 200mila spettatori rispetto a sette giorni fa e ottiene il 14.7%, mentre Tg5 Speciale conquista il 22.1%. Rai2 cresce nel daytime con I Campionati Mondiali di Sci Alpino e i Campionati Europei Indoor di Atletica.

Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: The Voice Kids (prima puntata) 3.589.000 spettatori (22.9%). Canale5: C’è Posta per Te 4.556.000 spettatori (28.8%). Rai2: F.B.I. 827.000 spettatori (4.2%), F.B.I. International 726.000 spettatori (4%). Italia1: Dragon Trainer – Il mondo nascosto 558.000 spettatori (3%). Rai3: Sapiens – Un solo pianeta 896.000 spettatori (5.3%). Rete4: Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone (prima visione Tv) 402.000 spettatori (2.5%). La7: La maschera di ferro 402.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Gran Premio del Bahrain di Formula 1 779.000 spettatori (4.1%). Nove: Per qualche dollaro in più 234.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.423.000 spettatori (22.9%). Canale5: Striscia la Notizia 4.023.000 spettatori (20.9%). Rai2: Tg2 Post 579.000 spettatori (3%). Italia1: N.C.I.S. 1.210.000 spettatori (6.4%). Rai3: Le Parole 1.349.000 spettatori (6.9%), presentazione 1.153.000 (6.2%). Rete4: Controcorrente 783.000 spettatori (4.1%) nella prima parte, 568.000 (2.9%) nella seconda . La7: In Onda 823.000 spettatori (4.3%). Nove: Fratelli di Crozza 321.000 spettatori (1.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.854.000 spettatori (20.5%), L’Eredità 4.197.000 spettatori (25.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.225.000 spettatori (16.3%), Avanti un Altro! Story 3.203.000 spettatori (20.2%). Rai2: Radio2 Social Club 412.000 spettatori (2.6%), N.C.I.S. Los Angeles 566.000 spettatori (3.2%). Italia1: C.S.I. ottiene 592.000 spettatori (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.303.000 spettatori (13.6%), Blob 966.000 spettatori (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 736.000 spettatori (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 214.000 spettatori (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 274.000 (1.7%).

Seconda Serata

Rai1: Ciao Maschio 678.000 spettatori (14.7%). Canale5: Tg5 Speciale 1.167.000 spettatori (22.1%). Rai2: Tg2 Dossier 481.000 spettatori (3.1%), Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 226.000 spettatori (2%). Italia1: Ruby Red 278.000 spettatori (2.6%). Rai3: Tg3 Mondo 453.000 spettatori (4.1%). Rete4: Eliminators 186.000 spettatori (3.5%). La7: Il paziente inglese 83.000 spettatori (1.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 132.000 (7.3%), Tg1 Ore 8.00 1.033.000 (19.9%), Unomattina in Famiglia 1.290.000 (24.3%) nella prima parte, 1.118.000 (22.5%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.001.000 (19.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 478.000 spettatori (18%), Tg5 Mattina 1.113.000 spettatori (21.1%), X-Style 588.000 spettatori )(11.2%), Brasile: natura di smeraldo 445.000 spettatori (9%). Rai2: Radio2 Social Club 178.000 spettatori (3.4%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 130.000 (2.7%). Italia1: The Goldbergs 127.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 104.000 (2.2%) nel secondo, 91.000 spettatori (1.8%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 201.000 spettatori (3.8%), Mi Manda Raitre 214.000 spettatori (4.2%), Rai Parlamento Punto Europa 175.000 spettatori (3.6%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 3 70.000 spettatori (1.4%), Come svaligiammo la Banca d’Italia 120.000 spettatori (1.3%). La7: Omnibus 161.000 spettatori (3.4%), Coffee Break Sabato 160.000 (3.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 1.231.000 spettatori (17.8%), Linea Verde Life 2.487.000 spettatori (20.8%). Canale5: Forum 1.268.000 spettatori (16.3%). Rai2: Campionati Mondiali di Sci Alpino 454.000 spettatori (7.6%), Check Up 262.000 spettatori (2.7%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 113.000 spettatori (2%), secondo episodio 126.000 (2%), terzo episodio 219.000 (2.8%), Sport Mediaset 813.000 spettatori (5.7%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 800.000 spettatori (9.9%). Rete4: Il Segreto 190.000 spettatori (1.8%), La Signora in Giallo 573.000 (4.1%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 123.000 spettatori (1.6%), Like – Tutto ciò che Piace 88.000 (0.7%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Bianca 1.859.000 spettatori (13.8%), Passaggio a Nord Ovest 1.083.000 spettatori (9.5%), A Sua Immagine 779.000 (7.1%) nella prima parte, 895.000 (8.8%) nella seconda, Tg1 1.006.000 spettatori (9.8%), Italia Sì 1.444.000 spettatori (13.8%) nella prima parte, 2.017.000 spettatori (16.7%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.635.000 (18.6%), Terra Amara 2.687.000 (20.6%). 2.728.000 spettatori (24.3%), Verissimo 2.264.000 spettatori (22.3%) nella prima parte, Verissimo - Giri di Valzer 2.098.000 spettatori (18.2%). Rai2: Strade Bianche di Ciclismo 566.000 spettatori (4.7%), Campionati Europei Indoor di Atletica 746.000 spettatori (6.5%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 527.000 spettatori (4.1%), The Brave 263.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 238.000 (2.3%) nel secondo, 276.000 (2.5%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.524.000 spettatori (17.9%); Tv Talk 912.000 (8.2%) presentazione 1.031.000 (8.5%), Extra 740.000 (6.9%), Frontiere 448.000 spettatori (4.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 750.000 spettatori (5.8%), Tg4 – Diario del Giorno 426.000 spettatori (3.9%), Planet Earth II – Le meraviglie della natura 387.000 spettatori (3.7%), Colombo 436.000 spettatori (3.9%). La7: Coppa Italia femminile Inter-Juventus (Calcio) 150.000 spettatori (1.3%), Josephine, Ange Gardien 145.000 (1.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.963.000 (27.5%)

20.00: 4.560.000 (25.1%)

TG2

13.00: 1.506.000 (11.2%)

20.30: 959.000 (5%)

TG3

14.25: 1.870.000 (13.9%)

19.00: 1.616.000 (10.6%)

TG4

11.55: 271.000 (3.5%)

18.55: 560.000 (3.6%)

TG5

13.00: 3.024.000 (22.2%)

20.00: 4.168.000 (22.8%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.107.000 (10.5%)

18.30: 540.000 (4.2%)

TGLA7

13.30: 508.000 (3.5%)

20.00: 907.000 (5%)

