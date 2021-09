PIPPITEL! – ALESSANDRO CATTELAN INCASSA LA PRIMA BATOSTA IN PRIMA SERATA SU RAI1: “DA GRANDE” INCHIODA AL 12.7% CON POCO PIÙ DI 2.3 MILIONI DI SPETTATORI – LA MERAVIGLIOSA VITTORIA AGLI EUROPEI DEL VOLLEY MASCHILE CONQUISTA ANCHE LO SHARE E VOLA AL 15.8% - “SCHERZI A PARTE” PERDE TERRENO E FA IL 15.2% - NEL POMERIGGIO “AMICI” (19.5%) BATTE "DOMENICA IN" (14.4-14.7%). TOFFANIN (16%) SI LASCIA ALLE SPALLE LA FIALDINI (13%) – AMADEUS 17.7% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.7%), GENTILI (4.4%)

Nella serata di ieri, domenica 19 settembre 2021, su Rai1, dopo una presentazione di 2 minuti (3.610.000 – 16.16%), l’esordio di Alessandro Cattelan alla guida di Da Grande – in onda dalle 21.32 alle 0.06 – ha conquistato 2.376.000 spettatori pari al 12.67% di share (qui l’incredibile dimenticanza sulla Carrà). Il programma ha ottenuto 9.582.000 contatti pari ad una permanenza del 24.8%. Su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.879.000 spettatori pari al 15.21% di share (Highlights di 3 minuti: 1.039.000 – 11.33%).

Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 957.000 spettatori (4.24%). A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 953.000 spettatori con il 4.37%. Su Italia1 il film Attacco al Poter 2 ha intrattenuto 1.143.000 spettatori con il 5.47% di share. Su Rai3 - dalle 20.32 alle 23.09 - la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Slovenia ha raccolto davanti al video 3.408.000 spettatori con il 15.84% (presentazione Rai Sport: 1.406.000 – 7.02%; post gara dalle 23.09 alle 23.49: 3.097.000 – 19.59%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 601.000 spettatori con il 3.08% di share (Saluti: 301.000 – 2.75%).

Su La7 Atlantide – Pandemic, una Guerra Mondiale ha interessato 261.000 spettatori con l’1.65% (presentazione di 39 minuti: 607.000 – 2.75%). Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 è stato seguito da 444.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Flight segna 310.000 spettatori (1.64%). Su Rai4 ID:A ha ottenuto 329.000 spettatori con l’1.55%. Su Iris Allied – Un’Ombra Nascosta segna 321.000 spettatori e l’1.59%. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Juventus-Milan ha raccolto 852.000 spettatori con il 3.84%. Su Sky Uno Antonino Chef Academy raccoglie 44.000 spettatori e lo 0.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS meglio di Controcorrente.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 3.922.000 spettatori con il 17.71%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.832.000 spettatori con il 12.71%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 976.000 spettatori (4.47%). Su Rete 4 Controcorrente ha ottenuto 938.000 spettatori (4.4%), nella prima parte e 926.000 spettatori (4.12%) nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 483.000 spettatori pari al 2.2% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 243.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Caduta Libera fermo al 13.07%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.561.000 spettatori (17.87%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.994.000 spettatori (23.73%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.575.000 spettatori (11.48%) mentre Caduta Libera ha raccolto 2.134.000 spettatori (13.07%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 644.000 spettatori (4.36%). FBI ha raccolto 719.000 spettatori con il 3.82%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 484.000 spettatori con il 3.19%. CSI ha totalizzato 466.000 spettatori (257%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 768.000 spettatori con il 4.04%. Su Rai3 TGR ha ottenuto 2.412.000 spettatori con il 13.83%. Blob segna 1.051.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Mato Grosso ha appassionato 162.000 spettatori (share dell’1.12%).

Daytime Mattina

Dati in crescendo per Uno Mattina in Famiglia (qui i dissidi in diretta).

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 214.000 spettatori con l’11.88%, nella presentazione di 28 minuti, 580.000 spettatori con il 16.55% nella prima parte, e 1.416.000 spettatori con il 22.48% nella seconda parte. Paesi che Vai raggiunge 1.343.000 spettatori con il 18.27%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.585.000 spettatori pari ad uno share del 18.12%. La Santa Messa segna 1.624.000 spettatori con il 19.11%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 955.000 spettatori con il 17.64%.

I Misteri del Santo Sepolcro segna 595.000 spettatori pari all’8.76%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.044.000 telespettatori con il 13.67% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 139.000 spettatori (1.92%). Su Italia1 The Bold Type segna 106.000 spettatori con l’1.44% e 117.000 spettatori con l’1.45%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 217.000 spettatori con il 3.81% di share. Mi Manda Raitre segna 292.000 spettatori con il 4.17%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 186.000 spettatori (2.51%), nel primo episodio, e 248.000 spettatori (3.19%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 2.9% di share.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde si porta al 16.83%.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.197.000 spettatori (21.01%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.716.000 spettatori (19.92%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 880.000 spettatori (10.78%) e 1.180.000 spettatori (12.95%). Melaverde raccoglie 2.004.000 con il 16.83%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 507.000 spettatori con il 4.71%. Su Italia1 The Bold Type segna l’1.8% con 180.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 893.000 spettatori con il 5.88%.

Su Rai3 Radici registra 429.000 spettatori con uno share del 2.78%. Su Rete4 L’Isola di Pietro ha fatto compagnia a 132.000 spettatori con lo 0.88%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata la scelta di 76.000 spettatori pari allo 0.9% di share. L’Aria che Tira – Il Diario ha raccolto 105.000 spettatori con lo 0.83% di share. Su Tv8 la Moto 3 ha raccolto 234.000 spettatori (2.8%) mentre la Moto 2 ha ottenuto 411.000 spettatori (3.2%).

Daytime Pomeriggio

Tra Venier e De Filippi, la Moto Gp al 9% su Tv8 (oltre al 4% su Sky). Annunziata torna con il 6.14%.

Su Rai1 il ritorno di Mara Venier con Domenica In ha intrattenuto 2.174000 spettatori pari ad uno share del 14.43%, nella prima parte dalle 14.04 alle 14.56, e 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 14.71%, nella seconda parte dalle 15.02 alle 17.06 (I Saluti di Mara: 1.595.000 – 13.07% – il confronto con i dati dello scorso anno – la pace in diretta Fialdini-Venier). Dopo il TG1 (1.728.000 – 14.46%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.621.000 spettatori pari al 12.96%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.381.000 spettatori con il 15.07%. Dalle 13.59 alle 16.29, la prima puntata di Amici di Maria De Filippi 21 ha raccolto 2.782.000 spettatori (19.53%).

A seguire Verissimo ha interessato 1.995.000 spettatori con il 16.01%, dalle 16.29 alle 17.43, e 1.755.000 spettatori con il 13.83%, dalle 17.47 alle 18.38 nella parte denominata Verissimo Giri di Valzer. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto 514.000 spettatori pari al 3.37%. I Campionati Mondiali di Ciclismo hanno raccolto 869.000 spettatori con il 6.48%. Shakespeare and Hathaway ha ottenuto 341.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 341.000 spettatori (2.36%), nel primo episodio, e 335.000 spettatori (2.47%), nel secondo episodio. A seguire Walker ha convinto 361.000 spettatori (2.83%), nel primo episodio, e 350.000 spettatori (2.85%), nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.266.000 spettatori con il 14.33%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 871.000 spettatori con il 6.14% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 747.000 spettatori con il 5.57%. Kilimangiaro Collection ha raccolto 811.000 spettatori con il 6.42%. Su Rete 4 La Tigre è Ancora Viva: Sandokan alla Riscossa ha registrato 385.000 spettatori con il 2.78%. Su La7 Jerry Maguire ha appassionato 164.000 spettatori (share dell’1.15%). Su Tv8 la diretta del Gran Premio di San Marino di Moto GP ha appassionato 1.378.000 spettatori con il 9%. La Superbike raggiunge 229.000 spettatori (1.7%) e 282.000 spettatori (2.3%). La diretta del Gran Premio di San Marino di Moto GP ha interessato 303.000 spettatori (2%), su Sky Sport Uno, e 339.000 spettatori con il 2.2%, su Sky Sport Moto Gp il (dato comprende 20 minuti di pre gara). Su Rai Sport Polonia-Serbia di Pallavolo segna 304.000 spettatori con il 2.34%.

Seconda Serata

Pressing trasloca in seconda serata e segna il 3.63% (Highlights) e 6.58%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 347.000 spettatori pari ad uno share del 6.23%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 552.000 spettatori con l’8.84% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.138.000 spettatori (7.94%) mentre L’Altra DS ha ottenuto 444.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 Pressing segna un 496.000 spettatori con il 3.63%, nei 32 minuti di Highlights, 361.000 ascoltatori con il 6.58% di share. Su Rai 3 il TG3 è visto da 471.000 spettatori (5.43%). Su Rete 4 Sabato, Domenica e Lunedì è la scelta di 124.000 spettatori (2.54%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.584.000 (22.86%) Billy 3.150 (20.13%)

Ore 20.00 4.717.000 (24.47%)

TG2

Ore 13.00 1.614.000 (10.93%)

Ore 20.30 1.327.000 (6.16%)

TG3

Ore 14.25 1.552.000 (10.21%)

Ore 19.00 1.808.000 (11.66%)

TG5

Ore 13.00 2.816.000 (18.91%)

Ore 20.00 3.472.000 (17.69%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.206.000 (9.35%)

Ore 18.30 776.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 284.000 (2.57%)

Ore 18.55 518.000 (3.28%)

TGLA7

Ore 13.30 446.000 (2.84%)

Ore 20.00 823.000 (4.21%)

