PIPPITEL! – ALL’ENNESIMA REPLICA DI RAI1 BASTA IL 13.5% DI SHARE PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA: LA FICTION “SCOMPARSA” CON 1.7 MILIONI DI SPETTATORI SUPERA “QUANDO UN PADRE”, FILM DI CANALE5 CHE INCHIODA AL 10.1% - SU RAI2 CHIUDE AL RIBASSO IL “TIM SUMMER HITS” (8.3%), MA RIESCE COMUNQUE A SUPERARE LA FILADINI CON “LE RAGAZZE” SU RAI3 (5.9%) – “TECHETECHETÈ” (19.1%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (13.9%) - GENTILI (6.1%), APRILE -TELESE (6%)

Marco Zonetti per Dagospia

scomparsa 6

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 30 luglio 2023, in prima serata, vedono l'ennesima replica di Rai1, questa volta della fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada, prevalere con soli 1.744.000 spettatori e il 13.5% di share, sufficienti comunque a battere l'ancor più esanime film di Canale5, Quando un padre, fermo a 1.225.000 pari al 10.1%.

Chiude in ribasso Tim Summer Hits con Andrea Delogu e Nek su Rai2, che raccolgono 974.000 appassionati con l'8.3%, riuscendo comunque a superare Francesca Fialdini con Le Ragazze su Rai3 e i suoi 732.000 affezionati con il 5.9%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

quando un padre-2

1) Scomparsa (Rai1) - 1.744.000

2) Quando un padre (Canale5) - 1.225.000

3) Tim Summer Hits (Rai2) - 974.000

4) FBI Most Wanted (Italia1) - 780.000

5) Le Ragazze (Rai3) - 732.000

6) Faccio un salto all'Avana (Rete4) - 479.000

7) Italia's Got Talent - Best Of (Tv8) - 359.000

8) Little Big Italy (Nove) - 320.000

9) Miss Marple (La7) - 272.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 prevale con il 19.1%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 segna il 13.9%. Per l'approfondimento, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 sigla il 5.4% e il 6.1% dando ancora una volta filo da torcere nella seconda parte a In Onda Estate condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, che radunano il 6%. In seconda serata, la Domenica Sportiva Estate raggiunge su Rai2 il 6%.

scomparsa 4

Al mattino su Rai1 riparte bene Azzurro - Storie di Mare con Beppe Convertini, che sigla il 19.6% di share, mentre nel preserale - sempre sulla prima rete Rai - Marco Liorni con Reazione a Catena totalizza il 25.3%. Su Tv8 Il Gran Premio di Formula1 del Belgio nella stessa fascia oraria conquista il 12.6%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Scomparsa 1.744.000 (13.5%). Canale5: Quando un Padre 1.225.000 (10.1%). Rai2: Summer Hits 974.000 (8.3%). presentazione: 773.000 (5.8%). Italia1: FBI Most Wanted 780.000 (5.9%). Rai3: Le Ragazze 732.000 (5.9%), presentazione 776.000 (5.8%). Rete4: Faccio un Salto all’Avana 479.000 (3.7%). La7: Miss Marple 272.000 (2.8%). Tv8: Italia’s Got Talent Best Of 359.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 320.000 (2.7%).

Access Prime Time

nek andrea delogu tim summer hits 1

Rai1: Techetechetè 2.559.000 (19.1%). Canale5: Paperissima Sprint 1.860.000 (13.9%). Italia1: NCIS 902.000 (6.7%). Rai3: Sapiens – Un Solo Pianeta 549.000 (4.1%). Rete4: Controcorrente 713.000 (5.4%) nella prima parte, 820.000 (6.1%) nella seconda. La7: In Onda 813.000 (6%). Tv8: Quattro Ristoranti 275.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.988.000 (19.7%), Reazione a Catena 2.910.000 (25.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 975.000 (10.2%), Caduta Libera 1.437.000 (12.8%). Rai2: NCIS New Orleans 363.000 (3.3%) nel primo episodio, 529.000 (4.2%) nel secondo. Italia1: CSI Miami 396.000 (3.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 513.000 (4%). Rai3: Tgr 1.826.000 (15.5%). Blob 616.000 (4.8%). La7: Made in Italy 144.000 (1.5%). Tv8: Gran Premio di Formula 1 del Belgio (Differita) 1.199.000 (12.6%).

scomparsa 3

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 773.000 (11%). Canale5: Tg5 Notte 521.000 (7.9%). Rai2: La Domenica Sportiva Estate 302.000 (6%). Italia1: Law and Order: Special Victims Unit 428.000 (4.9%) nel primo episodio, 297.000 (5.5%) nel secondo. Rai3: Ora Tocca a Noi – Storia di Pio la Torre 164.000 (3.3%). Rete4: Non più di Uno 172.000 (2.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 358.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 825.000 (20.9%), Weekly 773.000 (18.3%) nella prima parte, 904.000 (19.3%) nella seconda. Azzurro – Storie di Mare 1.001.000 (19.6%), A Sua Immagine Speciale 1.265.000 (19.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 293.000 (15.1%), Tg5 Mattina 967.000 (23.7%), Speciale TG5 80 Mick 500.000 (10.9%), Santa Messa 682.000 (12.7%).

quando un padre-1

Rai2: Radio 2 Happy Family 170.000 (3.3%). Italia1: Friends 90.000 (2.1%) nel primo episodio, 157.000 (3.3%) nel secondo, 204.000 (4.1%) nel terzo, Will and Grace 148.000 (2.8%) nel primo episodio, 150.000 (2.6%) nel secondo. Rai3: Sulla Via di Damasco 83.000 (1.9%), Piedone ad Hong Kong 149.000 (2.9%). Rete4: Casa Vianello 103.000 (2%), 161.000 (2.9%). La7: Omnibus News 83.000 (4.1%), Camera con Vista 106.000 (2.7%).

Mezzogiorno

scomparsa 2

Rai1: Santa Messa 1.383.000 (22.1%), Angelus 1.907.000 (23.8%), Linea Verde Estate 2.462.000 (22.1%), presentazione 2.034.000 (21.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 704.000 (11.6%), 991.000 (14.5%), Melaverde 1.729.000 (18.7%). Rai2: I Mestieri di Mirko 269.000 (4.3%) nella prima puntata, 339.000 (4.8%) nella seconda, Un Ciclone in Convento 326.000 (3.5%).

Italia1: Mom 186.000 (3%) nel primo episodio, 172.000 (2.6%) nel secondo, 204.000 (2.6%) nel terzo, Sport Mediaset 784.000 (6.4%). Rai3: O Anche No Estate 98.000 (1.5%), Tg3 Ore 12.00 474.000 (5.9%), Il Posto Giusto 148.000 (1.2%). Rete4: I Delitti del Cuoco 186.000 (2.9%), Anni 60 198.000 (1.7%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 129.000 (1.4%). Tv8: Superbike 339.000 (2.8%).

francesca fialdini

Pomeriggio

Rai1: Domenica In – Il Meglio 1.271.000 (11.9%), Una Voce per Padre Pio 1.031.000 (11.7%). Canale5: L’Arca di Noè 2.357.000 (19.1%), Beautiful 2.091.000 (17.5%), Terra Amara 2.201.000 (20.5%), Un Altro Domani 1.267.000 (13.7%), Con l'Aiuto del Cielo 830.000 (9.5%). Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 745.000 (6.5%), Il Lato Oscuro della Mia Matrigna 344.000 (3.8%), Campionati Mondiali di Scherma 251.000 (2.8%).

scomparsa 1

Italia1: Blu Crush 390.000 (3.8%), Shark Tale 202.000 (2.3%). Rai3: Tgr 1.854.000 (15.2%), Il Medico della Mutua 597.000 (5.9%), Doc Martin 422.000 (4.9%), Kilimangiaro Collection 721.000 (8.1%). Rete4: Lucky Luke 215.000 (2%). La7: Bell’Italia in Viaggio 209.000 (1.8%). Tv8 Superbike 536.000 (4.5%). Sky Sport F1: Gran Premio di Formula 1 del Belgio 516.000 (5.3%) e 340.000 (3.5%) su Sky Sport Uno.

nek andrea delogu tim summer hits 2

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.345.000 (27.2%)

20.00 - 3.081.000 (24.1%)

TG2

13.00 - 1.407.000 (11.7%)

20.30 - 948.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.359.000 (11.7%)

19.00 - 1.321.000 (12.3%)

TG4

12.00 - 311.000 (3.9%)

18.55 - 398.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.745.000 (22.8%)

20.00 - 2.435.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.085.000 (10.7%)

nek andrea delogu tim summer hits

18.30 - 390.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 486.000 (4%)

20.00 - 772.000 (6%)

tim summer hits 3