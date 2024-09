PIPPITEL! – AMADEUS NON SPOSTA IL PUBBLICO: SU NOVE LA PRIMA PUNTATA DI “CHISSÀ CHI È” IN ACCESS RACIMOLA IL 5.2% CON OLTRE 900MILA SPETTATORI. GODE DE MARTINO CHE SI È RITROVATO CON UNA FERRARI IN MANO: SU RAI1 “AFFARI TUOI” FA IL 25% - IN PRIMA SERATA BATTAGLIA AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 “SEMPRE AL TUO FIANCO” AL 14.7%, SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” AL 15.3% - SU RAI3 "PRESA DIRETTA" AL 7.1%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5.4% INSEGUITO DAL “SUZUKI MUSIC PARTY” DI AMADEUS AL 4.6% - “PAPERISSIMA SPRINT” (14.7%), BARRA-POLETTI (4.6%), GRAMELLINI (6.3%).

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 22 settembre 2024, su Rai1 Sempre al Tuo Fianco, in onda dalle 21:44 alle 23:33, ha interessato 2.265.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta, dalle 21:42 alle 00:40, ha conquistato 1.976.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 624.000 spettatori (3.5%) e 9-1-1: Lone Star 660.000 spettatori (4%). Su Italia1 Jurassic World – Il dominio incolla davanti al video 1.048.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Presadiretta, dopo la presentazione dalle 20:34 alle 21:28 (690.000 – 3.9%), segna 1.190.000 spettatori pari al 7.1% (Presadiretta Più di 6 minuti a 850.000 e il 5.9%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 694.000 spettatori (5.4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 387.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 No Escape – Colpo di Stato ottiene 192.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove la novità Suzuki Music Party, dalle 21:42 alle 00:21, raggiunge 628.000 spettatori e il 4.6% (After di 7 minuti a 225.000 e il 3.5%); considerando il simulcast con tutti i canali Warner Bros. Discovery raggiuge 968.000 spettatori e il 7.1%. Sul 20 Homefront fa sintonizzare 486.000 spettatori (2.9%). Su Rai4 Per niente al mondo è scelto da 123.000 spettatori (0.7%). Su Iris Il miglio verde è seguito da 402.000 spettatori pari al 3.2%. Su RaiPremium Tale e Quale Show sigla 234.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.467.000 spettatori (25%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.630.000 spettatori pari al 14.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.111.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 812.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 667.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.120.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 517.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove la prima puntata di Chissà chi è ha raccolto 926.000 spettatori (5.2%); considerando il simulcast con tutti i canali Warner Bros. Discovery ha raccolto 1.600.000 spettatori (8.8%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.286.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.055.000 spettatori pari al 20%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.862.000 spettatori (15.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.528.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (360.000 – 3.2%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 239.000 spettatori con l’1.7% e S.W.A.T. 418.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 398.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 542.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.229.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 752.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 491.000 spettatori (2.9%). Su La7 Ritorno a Cold Mountain raggiunge 218.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 il GP Singapore di Formula 1 totalizza 941.000 spettatori (6.7%). Sul Nove la finale di Supercoppa Italiana di Basket è scelta da 75.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 113.000 spettatori con il 7.2% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (254.000 – 12%), Unomattina in Famiglia intrattiene 470.000 spettatori con il 15% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (921.000 – 21%), 1.208.000 spettatori con il 22.2% nella seconda parte. A seguire Check Up è visto da 1.100.000 spettatori con il 18.8%, mentre A Sua Immagine raduna 1.338.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 381.000 spettatori con il 17.7% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.132.000 spettatori con il 24%. A seguire Speciale TG5 – Marcello Come Here raccoglie 815.000 spettatori con il 14.3% e, dopo Magnifica Italia (730.000 – 12.4%), la Santa Messa raduna 849.000 spettatori con il 14.4%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 204.000 spettatori (3.6%).

A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 conquista 309.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Scooby-doo! E la corsa dei mitici Wrestlers è visto da 57.000 spettatori (1.2%), mentre Young Sheldon è seguito da 141.000 spettatori (2.4%), mentre Big Bang Theory sigla 190.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 221.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 210.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 35.000 spettatori (1.5%) e Sulla Via di Damasco 95.000 spettatori (2.8%), mentre Agorà Weekend, dopo la presentazione (118.000 – 2.7%), totalizza 178.000 spettatori (3.5%) e Mi Manda Raitre, dopo la presentazione (208.000 – 3.6%), 335.000 spettatori (5.8%) e 311.000 spettatori (5.3%) nelle Pillole di pochi minuti.

A seguire O Anche No arriva a 181.000 spettatori (3.1%) e Speciale TGR – Puliamo il Mondo è visto da 200.000 spettatori (3%). Su Rete4 Grande Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 38.000 spettatori (0.7%) e Love is in the Air 121.000 spettatori (2.1%), mentre Dalla Parte degli Animali, dopo la presentazione (136.000 – 2.4%), è seguita da 234.000 spettatori (3.9%) nella prima parte. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (208.000 – 5.7%), 199.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 97.000 spettatori (1.6%) e Uozzap! arriva a 111.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.422.000 spettatori (21.4%) e l’Angelus 1.894.000 spettatori (23%). A seguire il ritorno di Linea Verde interessa 2.757.000 spettatori (24.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 698.000 spettatori con l’11% nella prima parte e 1.043.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.648.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (322.000 – 5.1%), Citofonare Rai2 raduna 387.000 spettatori (5.7%) nella prima parte di 23 minuti e 524.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte di circa un’ora.

Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 238.000 spettatori (3.5%) e il terzo episodio .000 spettatori (%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 790.000 spettatori (6%) e 568.000 spettatori (4.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 il TG3 delle 12 informa 453.000 spettatori (5.3%). A seguire Touch – Impronta Digitale conquista 273.000 spettatori (2.6%), mentre Dino Meneghin. Storia di una Leggenda è seguito da 227.000 spettatori (1.7%). Su Rete4 la seconda parte di Dalla Parte degli Animali coinvolge 252.000 spettatori (3.9%) e, dopo il TG, Due imbroglioni e… mezzo! raduna 264.000 spettatori pari al 2.1%. Su La7 Miss Marple interessa 81.000 spettatori con l’1%, mentre Gigawatt Tutto è Energia cattura l’attenzione di 156.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.241.000 – 24.7%), Domenica In colleziona 2.176.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione, 2.395.000 con il 19.1% nella prima parte e 1.833.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.616.000 e il 16.8%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.519.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.038.000 – 15.2%), Beautiful raggiunge 1.850.000 spettatori pari al 14.5% e Endless Love incolla davanti al video 1.946.000 spettatori pari al 16.9%. A seguire Verissimo intrattiene 1.606.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte e 1.515.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Dreams Road totalizza 296.000 spettatori pari al 2.3% e Top – Tutto Quanto Fa Tendenza sigla 262.000 spettatori pari al 2.1%. A seguire i Mondiali di Ciclismo incollano davanti al video 560.000 spettatori pari al 5.5%, mentre TGSport Sera è visto da 393.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1, dopo E-Planet (232.000 – 2.5%), Magnum P.I. raccoglie 218.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 315.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest è scelto da 283.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 306.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.868.000 spettatori (14.3%) e Rebus è visto da 666.000 spettatori (5.5%), mentre Speciale TGR segna 305.000 spettatori (2.8%) e Hudson e Rex è seguito da 234.000 spettatori (2.4%). A seguire Kilimangiaro On the Road conquista 629.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Bianco, rosso e Verdone ha convinto 402.000 spettatori con il 3.6%, mentre Una pallottola per un fuorilegge è scelto da 293.000 spettatori con il 2.8%.

Su La7 La7 Doc – Sophia Loren: Un Destino Speciale è visto da 311.000 spettatori pari al 2.5%. A seguire La baia di Napoli segna 328.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 il GP Emilia Romagna di Moto2 coinvolge 781.000 spettatori (6.1%) e, dopo Grid (715.000 – 6.1%), quello di MotoGP conquista 1.116.000 spettatori (10.3%). A seguire la Superbike arriva a 478.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Enrico Brignano Show è visto da 317.000 spettatori (2.5%) nella prima parte e 306.000 spettatori (3%) nella seconda parte.

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 366.000 spettatori con il 5%. Su Canale5 Pressing, dalle 00:40 alle 1:51, è visto da 606.000 spettatori (16.5%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (943.000 – 6.3%), La Domenica Sportiva, dalle 23:14 alle 1:07, raccoglie 943.000 spettatori pari all’11.3%. Su Italia1 Amici come prima segna 213.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3, dopo TG3 Mondo (547.000 – 4.2%), Azzurra – La Prima Sfida alla Coppa America interessa 315.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Ieri e Oggi in Tv Special è la scelta di 87.000 spettatori (2.8%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 107.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla 103.000 spettatori (2%). Sul Nove Dont’ Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo intrattiene 109.000 spettatori pari al 3.4%.

Telegiornali

