Nella serata di ieri, martedì 17 settembre 2024, su Rai1 I Leoni di Sicilia ha interessato 2.502.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.124.000 spettatori con uno share del 21.5% (Buonanotte a 1.096.000 e il 21.8%). Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 733.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione a 572.000 e il 2.8%). Su Italia1 I mercenari 3 incolla davanti al video 946.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Gli ultimi saranno ultimi segna 705.000 spettatori e il 3.7%.

Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (4.9%). Su La7 il ritorno di DiMartedì raggiunge 1.249.000 spettatori e il 7.6% (DiMartedì Più di 50 minuti a 380.000 e il 6.6%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 590.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove La maschera di Zorro raduna 339.000 spettatori (2.1%). Sul 20 World War Z fa sintonizzare 344.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 The Voyeurs è scelto da 199.000 spettatori (1.1%). Su RaiMovie Chaos Walking sigla 249.000 spettatori (1.3%). Su La5 Inga Lindstrom – Segreti è seguito da 314.000 spettatori pari all’1.6%.

Access Prime Time

Cash or Trash sempre bene.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.985.000 spettatori (19.7%), mentre Affari Tuoi raduna 4.834.000 spettatori (23.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.828.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 504.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.440.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.010.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 874.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 967.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.704.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia gioca con 489.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 868.000 spettatori con il 4.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 778.000 spettatori (3.8%).

Preserale

Disastro Medici in Corsia.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.210.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.281.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.887.000 spettatori (16.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.020.000 spettatori (20.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (452.000 – 4.2%), Medici in Corsia totalizza 196.000 spettatori con l’1.4% nel primo episodio e 346.000 spettatori con l’1.9% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 380.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 596.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.569.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 960.000 spettatori (5.1%) e Riserva Indiana sigla 780.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 530.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 210.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 373.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 558.000 spettatori con il 3.3%.

Daytime Mattina

Canale5 alta fin da Prima Pagina.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 471.000 spettatori con il 13.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 530.000 e il 16.1%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (955.000 – 20.8%), Unomattina intrattiene 811.000 spettatori con il 19.3% e Storie Italiane arriva a 771.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 665.000 spettatori con il 22.5% e TG5 Mattina delle 8 1.177.000 spettatori con il 25.7%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 934.000 spettatori con il 22.2% nella prima parte e 874.000 spettatori con il 21.2% nella seconda parte (I Saluti a 733.000 e il 17.1%).

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (167.000 – 3.8%), il ritorno di Radio2 Social Club raggiunge 200.000 spettatori (4.8%), mentre TG2 Dossier è visto da 207.000 spettatori (4.9%) e TG2 Flash 182.000 spettatori (4.2%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (105.000 – 2.3%), Law & Order – Unità Speciale sigla 158.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 153.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 185.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo la presentazione (182.000 – 4%), Agorà intrattiene 212.000 spettatori (5%), mentre ReStart totalizza 162.000 spettatori (4%).

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 66.000 spettatori (1.4%) e Love is in the Air è visto da 133.000 spettatori (3.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 183.000 spettatori (4.4%). Su La7 Omnibus raduna 130.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (293.000 – 6.5%), 224.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 214.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Clerici si ferma al 15.6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 937.000 spettatori (18.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.488.000 spettatori (15.6%). Su Canale5, dopo il Grande Fratello (843.000 – 18.5%), Forum totalizza 1.249.000 spettatori con il 17.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (225.000 – 4.8%), I Fatti Vostri raduna 410.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 772.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 268.000 spettatori (4.4%). Dopo Studio Aperto e il Grande Fratello (609.000 – 5.6%), Sport Mediaset coinvolge 780.000 spettatori (6.2%) e 600.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3, dopo la presentazione (192.000 – 4.5%), Elisir sigla 334.000 spettatori (6.7%) e il TG3 delle 12 informa 735.000 spettatori (9.8%). A seguire Quante Storie conquista 558.000 spettatori (5%), mentre Passato e Presente è seguito da 440.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 175.000 spettatori pari al 3.5% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 542.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 293.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 418.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi.

Su Tv8 4 Hotel arriva a 95.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti 212.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (59.000 – 1.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 100.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 194.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

In crescita Il Paradiso delle Signore.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.511.000 – 20.1%), La Volta Buona colleziona 1.397.000 spettatori con l’11.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.346.000 spettatori con il 13.7% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.509.000 spettatori con il 17.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.111.000 – 12.9%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.695.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e 2.032.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5, dopo il Grande Fratello (2.148.000 – 16.8%), Beautiful raggiunge 2.086.000 spettatori pari al 16.6%, Endless Love sigla 1.906.000 spettatori pari al 16%, My Home My Destiny raduna 1.649.000 spettatori pari al 16.3% e, dopo il Grande Fratello (1.455.000 – 16.3%), La Promessa segna 1.423.000 spettatori pari al 16.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.312.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 1.273.000 spettatori pari al 13.6% nella seconda parte (I Saluti a 1.281.000 e il 12.3%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 948.000 spettatori con l’8.5% e BellaMa’ intrattiene 499.000 spettatori con il 5.7%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 206.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 562.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 597.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio e 516.000 spettatori (5%) nel terzo episodio. A seguire Magnum P.I. arriva a 349.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 350.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 282.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.405.000 spettatori (19.3%), mentre Teche Kids – La TV dei Ragazzi fa 70! coinvolge 266.000 spettatori (3%).

A seguire, dopo Aspettando Geo (489.000 – 5.6%), Geo conquista 969.000 spettatori (10%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 743.000 spettatori con il 6.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 536.000 spettatori con il 6%. A seguire Sella d’argento sigla 327.000 spettatori con il 3.5%. Su La7, dopo la presentazione (454.000 – 4%), Tagadà è visto da 375.000 spettatori pari al 4.1% e 318.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre The Royals arriva a 168.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Accuse e bugie segna 257.000 spettatori (2.2%), Un principa a Manhattan 267.000 spettatori (3%) e Sotto il sole dell’amore 196.000 spettatori (2%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali totalizza 173.000 spettatori (1.6%), mentre Via Poma – Un Caso Irrisolto interessa 146.000 spettatori (1.7%). A seguire Little Big Italy è scelto da 271.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

Il flop di Latella pesa su Linea Notte che non arriva al 2%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 476.000 spettatori con il 6.7%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 637.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 279.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Into the Sun segna 337.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 A Casa di Maria Latella interessa 184.000 spettatori (1.5%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 122.000 spettatori (1.9%).

Su Rete4, dopo la presentazione (116.000 – 3%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 68.000 spettatori (2.3%) nella prima parte e 58.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 134.000 spettatori (4%). Su Tv8 la replica di X Factor è vista da 160.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Parker raggiunge 117.000 spettatori e il 2.8%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.125.000 (24.6%) – h.13:30 4.099.000 (21.4%) – h.20

TG2 1.623.000 (13.7%) – h.13 1.007.000 (4.9%) – h.20:30

TG3 1.383.000 (11.9%) – h.14:25 1.858.000 (13%) – h.19

TG5 2.713.000 (22.7%) – h.13 3.887.000 (19.9%) – h.20

STUDIO APERTO 1.216.000 (12.5%) – h.12:25 475.000 (4.3%) – h.18:30

TG4 303.000 (4.3%) – h.11:55 602.000 (4.2%) – h.19

TGLA7 663.000 (5.3%) – h.13:30 1.338.000 (6.8%) – h.20