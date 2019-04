PIPPITEL – MILLY CARLUCCI (22,16%) VINCE IN SOVRAPPOSIZIONE CONTRO LA DE FILIPPI (21,77%), AMICI TIRA LUNGO FINO ALL’1.30 DI NOTTE PER TIRARE SU LO SHARE E CHIUDE AL 22,7% TOTALE – MARIO TOZZI (6,7%) –THE ROOKIE (5,3%) – GRAMELLINI (6,7%) – STASERA ITALIA WEEKEND (3,4%) VS OTTO E MEZZO (4,”%) – EREDITÀ (22,5%) VS CADUTA LIBERA (19,1%)

Nella serata di ieri, sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.55, e 3.834.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.46. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21.13 all’1.30.

La Buonanotte di Amici – dall’1.32 all’1.50 – ha raggiunto 1.484.000 spettatori con il 27.6%. In sovrapposizione Ballando: 3.970.333 – 22.16% vs Amici: 3.900.283 – 21.77%. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato 1.120.000 spettatori pari al 5.3% di share. A seguire Bull segna 852.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.003.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sapiens segna 1.320.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Renegade – Un Osso Troppo Duro totalizza un a.m. di 720.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Assassinio al galoppatoio ha registrato 441.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Vacanza d’Amore ha raccolto 246.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove The Grey ha ottenuto 221.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici segna 198.000 spettatori e lo 0.9%. Su Rai4 Il Ponte delle Spie segna 450.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Romeo Deve Morire segna 453.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time

Gramellini si porta al 6.7%.

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.543.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.382.000 spettatori con il 6.7% (presentazione di 30 minuti: 1.009.000 – 5.4%). Su Italia1 CSI segna 799.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 658.000 telespettatori con il 3.4%, nella prima parte, e 715.000 telespettatori con il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 855.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 l’episodio delle 20.29 di 4 Ristoranti segna 396.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza segna 347.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Caduta Libera accorcia le distanze da L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.247.000 spettatori (17.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.470.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.061.000 spettatori (16.4%) mentre Caduta Libera raccoglie 2.874.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 Mac Gyver ha raccolto 427.000 spettatori (3%) mentre NCIS Los Angeles ha ottenuto 817.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Sport Mediaset ha raccolto 261.000 spettatori (1.9%) mentre CSI Miami ha totalizzato 332.000 spettatori (2%). Su Rai3 Blob segna 777.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 777.000 telespettatori con il 4.4%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 246.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio dell’Azerbaijan ha raccolto 676.000 spettatori con il 5.6%.

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Parola di Pollice Verde al di sotto del 2%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno segna 188.000 spettatori con il 10.9%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 817.000 spettatori (19.7%), nella presentazione di 55 minuti, 1.282.000 spettatori (21.2%) nella prima parte, 1.138.000 spettatori (20%) nella seconda parte e 1.020.000 spettatori (18%) nella terza parte. Buongiorno Benessere ha ottenuto 892.000 spettatori con il 15.3% di share. Dreams Road Story segna878 .000 spettatori con l’11.4%. Linea Verde Life ha interessato 1.940.000 spettatori con il 14.8%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.020.000 spettatori (17.7%). Non Smettere di Sognare segna 427.000 spettatori con il 7.3%. Forum arriva a 1.025.000 telespettatori con l’11.3%. Su Rai 2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 158.000 spettatori con il 2.8%. Sempre su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia segna .674000 spettatori con il 9.6%, nella prima parte, e 1.165.000 spettatori con il 10.4%, nella seconda parte. Su Italia 1 Una Mamma Per Amica ottiene un ascolto di 130.000 spettatori pari al 2.2% di share, nel primo episodio, e 245.000 spettatori pari al 3.1% nel secondo episodio. Sport Mediaset ha ottenuto 1.083.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Mi Manda Raitre in Più totalizza una media di 292.000 spettatori (5.1%). Il TG3 delle 12 ha informato 893.000 spettatori con il 9.7%. TGR – Il Settimanale raccoglie 834.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana raggiunge 195.000 spettatori con il 2.8%, nella prima parte, e 322.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte. Parola di Pollice Verde 284.000 (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 197.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 188.000 spettatori pari al 3.3%. Su La7 Belli Dentro, Belli Fuori interessa 135.000 spettatori con share dell’1.3%. Like Tutto Ciò Che Piace raggiunge 136.000 spettatori con l’1%.

Daytime Pomeriggio

Italia Sì con il podio vip segna il 12.9% e il 12.6%.

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.934.000 spettatori con il 13.2%. Passaggio a Nord Ovest ha raggiunto 1.312.000 spettatori (10.3%). A Sua Immagine ha appassionato 1.103.000 spettatori con il 9.4%, nella prima parte, e 969.000 spettatori con l’8.7%, nella seconda parte. Italia Sì ha raccolto 1.344.000 spettatori con il 12.9%, nella prima parte, e 1.427.000 spettatori con il 12.6% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha ottenuto 2.497.000 spettatori con il 15.7%. Una Vita ha raccolto 2.305.000 spettatori con il 15.9%. Il Segreto ha appassionato 2.084.000 spettatori con il 16.8%. Sulla stessa rete Verissimo ha ottenuto 1.784.000 spettatori con il 16.7% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 1.684.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 Unici – Le Quattro Giornate di Vasco ha raccolto 503.000 spettatori con il 3.7%. Sereno Variabile segna 400.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Grand Prix Formula E ha raccolto 364.000 spettatori con il 2.7%. Il Gran Premio di Formula E è stato seguito da 395.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.055.000 spettatori con l’8.7 (presentazione di 15 minuti: 1.073.000 – 7.7%%). Grande Amore ha ottenuto 443.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 817.000 spettatori con il 5.7%. Sempre su Rete 4 Colombo ha ottenuto 419.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Il Commissario Cordier ha ottenuto 190.000 spettatori con l’1.8%.

Seconda Serata

Top, dopo Ballando ma contro Amici, segna il 12.2%.

Su Rai1 Top è stato seguito da 1.017.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Canale 5 TG5 ha totalizzato una media di 797.000 spettatori pari ad uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Dossier segna 429.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 Pipol segna il 4.7% con 358.000 spettatori (presentazione di 15 minuti: 360.000 – 3.4%). Su Italia1 Dragon Ball Super viene visto da una media di 368.000 ascoltatori (1.9%), nel primo episodio, 358.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio, e 347.000 spettatori (2.4%), nel secondo episodio. Su Rete 4 L’Allenatore nel Pallone è stato scelto da 362.000 spettatori con il 2.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.702.000 (23.1%)

Ore 20.00 4.165.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.00 2.068.000 (14%)

Ore 20.30 1.342.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.580.000 (10.8%)

Ore 19.00 1.256.000 (9%)

TG5

Ore 13.00 2.823.000 (18.8%)

Ore 20.00 3.516.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.331.000 (11.2%)

Ore 18.30 459.000 (3.8%)

TG4

Ore 12.00 407.000 (4.4%)

Ore 18.55 534.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 535.000 (3.4%)

Ore 20.00 819.000 (4.6%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 17.31 21.1 16.74 15.51 11.07 19.33 20.39 20.55

RAI 2 4.74 3.68 5.24 7.97 3.51 3.63 5.64 2.95

RAI 3 6.44 6 5.41 7.96 7.06 6.59 6.17 5.87

RAI SPEC 6.99 8.34 9.51 7.19 7.35 6.54 6.65 5.61

RAI 35.48 39.12 36.9 38.63 28.99 36.1 38.85 34.98

CANALE 5 17.55 15.89 7.96 15.44 16.48 17.77 18.62 25.06

ITALIA 1 3.41 1.98 2.34 5.64 2.5 2.25 4.57 2.65

RETE 4 3.31 1.05 2.34 3.41 3.96 3.9 3.29 3.2

MED SPEC 7.43 6.39 9.68 6.86 7.72 6.38 7.19 7.46

MEDIASET 31.7 25.32 22.33 31.36 30.67 30.29 33.67 38.37

LA7+LA7D 2.7 4.15 3.75 2.1 2.3 2.8 3.18 2.27

SATELLITE 18.18 17.02 22.85 16.74 25.27 20.35 12.47 14.42

TERRESTRI 11.94 14.4 14.17 11.17 12.77 10.45 11.83 9.96

ALTRE RETI 30.12 31.42 37.02 27.91 38.04 30.8 24.3 24.38

Ascolti settimana share %, valori assoluti in migliaia

Rai 1 16,2 1.608

Rai 2 5,7 572

Rai 3 7,0 700

Rai Specializzate 7,3 729

Canale5 14,4 1.432

Italia1 4,9 483

Rete4 4,0 393

Mediaset Specializzate 7,6 754

La7 3,5 348

TV8 2,1 211

Nove 1,6 164

Rai 4 1,4 140

Rai 5 0,4 44

Rai Movie 1,3 131

Rai Premium 1,2 116

Rai Gulp 0,3 26

Rai Yoyo 1,2 122

Rai Sport 0,6 61

Rai News 24 0,6 61

Rai Scuola 0,0 3

Rai Storia 0,3 26

20 0,9 93

Boing 0,7 70

Iris 1,2 121

La5 0,7 69

Mediaset Extra 0,7 68

Italia 2 0,1 13

Focus 0,7 66

Cartoonito 0,6 54

Top Crime 1,1 105

Tgcom 24 0,4 35

Premium Cinema +24 0,1 7

Premium Cinema 0,1 10

Premium Cinema Energy 0,1 10

Premium Cinema Comedy 0,1 10

Premium Cinema Emotion 0,1 5

Premium Crime 0,1 8

Premium Action 0,0 4

Premium Joi 0,0 4

Premium Stories 0,0 2

Paramount Network 1,0 97

Cielo 1,1 112

Sky Uno 0,1 12

Sky Atlantic 0,2 21

Sky Cinema Uno 0,3 26

Real Time 1,6 160

Dmax 0,7 74

Giallo 1,0 100

Motor Trend 0,5 54

FRISBEE 0,7 68

La7d 0,5 48

Super! 0,6 57

Tv2000 0,8 81

Sportitalia 0,2 15

Totale Rai 36,3 3.610

Totale Mediaset 30,8 3.062

Totale La7 4,0 396

SKY+FOX 7,6 753

Totale DISCOVERY 7,8 776

Altre TV 13,6 1.358