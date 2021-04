PIPPITEL! – PRIMA SERATA AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE: “LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2” PERDE ANCORA RISPETTO ALL’ESORDIO, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.3%. BONOLIS CON “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” AL 15,1% - SU RAI 3 FAZIO AL’10.1% DI SHARE, SU LA7 GILETTI AL 5.6% - AMADEUS (18.4%) LE PAPERE DI CANALE 5 (12.9%), GENTILI SU RETE 4 (4.6%) – NEL POMERIGGIO BOOM DI TV8 CON IL GP IMOLA DI FORMULA1 14.2% DI SHARE. “DOMENICA IN” AL 15.9% AFFONDA LA D’URSO (9.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

la compagnia del cigno 2 3

Nella serata di ieri, domenica 18 aprile 2021, su Rai1- dalle 21.39 alle 23.45 – in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 alle 23.53 – Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share (anteprima di 8 minuti: 2.968.000 – 10.9%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.077.000 spettatori (3.9%) mentre Bull ha ottenuto 1.011.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Logan – The Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share.

avanti un altro pure di sera 1

Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 35 minuti (1.648.000 – 6.6%), Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.40 alle 22.04 – ha raccolto davanti al video 2.735.000 spettatori (10.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.08 alle 23.31 – ha interessato 1.693.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Allied – Un’ombra nascosta è stato visto da 575.000 spettatori con il 2.6% di share. Su La7, preceduto da un’anteprima di 31 minuti (1.305.000 – 4.9%), Non è L’Arena ha interessato 1.475.000 spettatori con il 5.6%, nella prima parte in onda dalle 21.13 alle 22.55, e 1.060.000 spettatori con l’8%, nella seconda parte dalle 23.01 alle 0.55.

la compagnia del cigno 2

Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 519.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Ostia criminale – La mafia di Roma segna 305.000 spettatori (1.2%). Su Rai Premium la replica di Canzone Segreta raccoglie 200.000 spettatori con lo 0.8%. Su Real Time l’ultima puntata di Ti Spedisco in Convento ha interessato 661.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Iris Strangerland ottiene 422.000 spettatori pari all’1.8%. Sui canali Sky Napoli-Inter raccoglie complessivamente 1.874.000 spettatori con il 7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima non va oltre il 12.9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.958.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.451.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.121.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.209.000 spettatori con il 4.6%, nella prima parte, e 937.000 spettatori con il 3.5%, nella seconda parte. Su Tv8 la differita della gara di Moto 2 ha interessato 439.000 spettatori pari all’1.6% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 452.000 spettatori (1.7%).

avanti un altro pure di sera 2

Preserale

In 616.000 rivedono il primo storico episodio di CSI.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.244.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.471.000 spettatori (20.4%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 2.450.000 spettatori (13.2%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.381.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 859.000 spettatori (4.7%), nella prima parte, e 1.083.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Hawaii Five-O segna 883.000 telespettatori (3.7%).

avanti un altro! pure di sera 6

Su Italia1 CSI ha totalizzato 616.000 spettatori (2.6%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 826.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.959 .000 spettatori con il 13.1%. Su La7 Lie To Me ha appassionato 174.000 spettatori (share dell’1%), con l’episodio delle 18.07, e 182.000 spettatori (share dello 0.9%), con l’episodio delle 1858. Su Tv8 la differita della gara di Moto GP ha interessato 1.143.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Daytime Mattina

Paesi che Vai al 18.7%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 241.000 spettatori con l’11.8%, nella presentazione dalle 6.30 alle 6.59, 753.000 spettatori con il 19.3% nella prima parte, e 1.805.000 spettatori con il 24% nella seconda parte. Paesi che Vai raccoglie 1.656.000 spettatori con il 18.7%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.845.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%. La Santa Messa delle 10.55 segna 2.131.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.170.000 spettatori con il 19.4%.

avanti un altro pure di sera 3

Speciale TG5 Addio a Filippo segna 881.000 spettatori con il 10.7%. A seguire la Santa Messa alle 10 raccoglie un ascolto di 1.174.000 telespettatori con il 12.6% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 120.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 Legacies segna 167.000 spettatori (2%) 215.000 (2.3%) e 30.000 (2.3%), spettatori nei 3 episodi di messa in onda. Su Rai 3 Domenica Geo ottiene 418.000 spettatori con il 5%. Le Parole per Dirlo convince 358.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 222.000 spettatori (2.5%) e 292.000 spettatori (3%) nei due episodi di messa in onda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori con il 3.6% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 127.000 spettatori con l’1.3% di share.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde supera il 15%.

mara venier 3

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.780.000 spettatori (21.5%). Linea Verde ha intrattenuto 3.691.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.310.000 spettatori con l’11.9% e Melaverde 2.236.000 con il 15.2%. Su Rai2 The Coroner ha ottenuto 284.000 spettatori con il 2.6% mentre Un Ciclone in Convento ha convinto 443.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 888.000 spettatori con il 4.5% (XXL: 823.000 – 4.1%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 858.000 spettatori con uno share del 6.4%.

Il Posto e Giusto in replica segna 344.000 spettatori con l’1.7%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 364.000 spettatori con il 3.5%. Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 477.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 109.000 spettatori con lo 0.9% di share. L’Aria che Tira il Diario raccoglie 140.000 spettatori con lo 0.8%. Su Tv8 TG8 Sport ha informato 226.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Pomeriggio

avanti un altro pure di sera 4

I motori incidono sui contenitori domenicali.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.359.000 spettatori pari ad uno share del 17.1%, nella prima parte, e 3.045.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%, nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.05. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.500.000 spettatori pari al 14.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.704.000 spettatori con il 13.4%. Beautiful ha raccolto 2.266.000 spettatori (11.2%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.803.000 spettatori con il 9.3%. Preceduto da una presentazione di 27 minuti (1.611.000 – 8.2%), Domenica Live ha appassionato 1.777.000 spettatori (9.3%), nella parte Attualità in onda dalle 15.09 alle 17, 2.330.000 spettatori (13.3%), dalle 17.04 alle 17.56, e 2.271.000 spettatori (12.9%) dalle 17.59 alle 18.29 (Ultima Sorpresa: 1.956.000 – 10.8%).

la compagnia del cigno 2 4

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.093.000 spettatori con il 5.6% (presentazione di 9 minuti 980.000 – 4.8%). Quelli che il calcio segna il 4.5% con 862.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 799.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Magnum PI raccoglie 579.000 spettatori (3%) e 526.000 spettatori (2.7%). A seguire Lethal Weapon ha convinto 476.000 spettatori con il 2.5%, nel primo episodio, e 537.000 spettatori con il 3.1%, nel secondo episodio. Su Rai3 TGR ha interessato 2.854.000 spettatori con il 14.1%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.238.000 spettatori con il 6.3%. Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha raccolto 877.000 spettatori pari al 4.6%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 783.000 spettatori con il 4.2% mentre Kilimangiaro segna 1.378.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rete 4 Fermati, o Mamma Spara ha registrato 416.000 spettatori con il 2.1%.

mara venier

Su La7 A Te le Chiavi raccoglie 206.000 spettatori con l’1%. Lie To Me ha ottenuto 123.000 spettatori (share dello 0.7%), nel primo episodio, e 150.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 la diretta del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna ha interessato 2.733.000 spettatori pari al 14.2% di share (pre e post gara: 1.146.000 – 5.9%). Sempre su TV8 la differita della gara di Moto 3 ha interessato 784.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Sky Sport Moto GP la gara di Moto GP in diretta ha raccolto 424.000 spettatori pari al 2.2%. La diretta del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna ha interessato 840.000 spettatori pari al 4.4% su Sky Sport F1 e 342.000 spettatori pari all’1.8% su Sky Sport Uno.

avanti un altro! pure di sera 1

Seconda Serata

La Domenica Sportiva al 6.7%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 504.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 787.000 spettatori con il 9% di share. Su Rai2 preceduto da una presentazione di 24 minuti (986.000 – 4.4%), La Domenica Sportiva segna 937.000 spettatori (6.7%) mentre L’Altra DS ha raccolto 261.000 spettatori (4%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 380.000 ascoltatori con il 6.9% di share (Highlights di 18 minuti: 540.000 – 3.4%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 508.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Il Collezionista è la scelta di 185.000 spettatori (3%).

LUCIANA LITTIZZETTO FABIO FAZIO barbara d'urso barbara d'urso fazio barbara d'urso la compagnia del cigno 2 1