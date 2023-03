PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “RESTA CON ME” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.7% DI SHARE E STACCA DI SEI PUNTI “LO SHOW DEI RECORD” SU CANALE5 – SU RAI3 FAZIO AL 12.1% - SU LA7 GILETTI CON IL 5.2% SUPERA BRINDISI SU RETE4 (3.2%) – AMADEUS CON IL 24.1% SUPERA “PAPERISSIMA SPRINT” (15.8%). DE GREGORIO – PARENZO (4.3%), GENTILI (4.2%) – NEL POMERIGGIO DE FILIPPI CON IL 26.6% BATTE VENIER (19.4%) – IN SECONDA SERATA “PRESSING” AL 9.1%, LA “DOMENICA SPORTIVA” (5.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 12 marzo 2023 vedono, in prima serata, la vittoria della fiction di Rai1, Resta con me, con Francesco Arca (20.7%) che stacca di sei punti Lo Show dei Record di Gerry Scotti (14.6%). Su Rai3 Che tempo che fa di Fabio Fazio totalizza invece il 12.1%.

Quanto all'approfondimento, Massimo Giletti con Non è l'Arena su La7 (5.2%) supera Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 e il suo 3.2%. L'ascesa a Palazzo Chigi della Destra ha sostanzialmente indebolito i talk di Rete4, come dimostra anche in access prime time Controcorrente che ieri ha segnato il 4.2% nella prima parte e il 3.2% nella seconda, battuto - seppur di poco - da In onda su La7 (4.3%), non esattamente un gran successo dal canto suo.

Amadeus, dal canto suo, conquista il 24.1%, mentre Paperissima Sprint raggiunge il 15.8%.

Al pomeriggio, Maria De Filippi con Amici su Canale5 distanzia di sette punti percentuali Domenica In con Mara Venier su Rai1, mentre Silvia Toffanin con il suo Verissimo supera ancora una volta ampiamente Francesca Fialdini al timone di Da noi... a ruota libera.

Al mattino, da segnalare l'exploit di Linea Verde con Beppe Convertini su Rai1 che, con il suo 26.3% segna lo share più alto della giornata per quanto riguarda i programmi d'intrattenimento Rai, secondo solo a De Filippi.

Vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima Serata

Rai1: Resta con Me 3.696.000 spettatori (20.7%). Canale 5 Lo Show dei Record 2.296.000 spettatori (14.6%). Rai2 NCIS Los Angeles 893.000 spettatori (4.4%), Blue Bloods 836.000 (4.3%). Italia1: Le Iene presentano Inside 997.000 spettatori (5.8%). Rai3: Che Tempo che fa (presentazione) 1.566.000 spettatori (8.1%), Che Tempo Che Fa 2.445.000 (12.1%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.548.000 (11%). Rete4: Zona Bianca 461.000 spettatori (3.2%). La7: Non è l’Arena 753.000 spettatori (5.2%). Tv8: Coda – I Segni del Cuore 425.000 spettatori (2.2%). Nove: Cambio Moglie 228.000 spettatori (1.2%), secondo episodio (replica) 164.000 (1,4%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.879.000 spettatori (24.1%). Canale5: Paperissima Sprint 3.191.000 spettatori (15.8%). Italia1: CSI: Crime Scene 517.000 spettatori (2.9%). Rete 4 Controcorrente 831.000 spettatori (4.2%) nella prima parte, 639.000 (3.2%) nella seconda. La7: In Onda 865.000 spettatori (4.3%). Tv8: Quattro Ristoranti 332.000 spettatori (2.0%). Nove: Little Big Italy 342.000 spettatori (1.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.020.000 spettatori (20.8%), L’Eredità 4.037.000 (23.9%). Canale 5: Avanti il Primo Story 2.649.000 spettatori (19.1%), Avanti un Altro 3.495.000 (21.2%). Rai2: Novantesimo Minuto 781.000 spettatori (5.8%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 729.000 (4.5%), S.W.A.T. 736.000 spettatori (3.9%). Italia1: CSI 517.000 spettatori (2.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 686.000 spettatori (3.6%). Rai3: TGR 2.665.000 spettatori (15%). La7: Il Giovane Hitler II Parte 211.000 spettatori (1.4%). Tv8: Quattro Ristoranti 332.000 spettatori (2%). Nove: Little Big Italy 170.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Rai 1: Speciale Tg1 662.000 spettatori (8.2%). Canale 5: Tg5 Notte 486.000 spettatori (9.9%). Rai2: La Domenica Sportiva 557.000 spettatori (5.9%), presentazione 712.000 (4.1%). Italia1: Pressing 475.000 ascoltatori (9.1%). Rai 3: Tg3 Mondo 422.000 spettatori (6.5%). Rete4: Rapina a Stoccolma (prima parte) 112.000 spettatori (3.2%). Tv8: La Notte degli Oscar 106.000 spettatori (1.5%).

Daytime

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 266.000 spettatori (14.1%), Uno Mattina in Famiglia (prima parte) 667.000 (18.7%), (seconda parte) 1.442.000 (24.7%). Tg1 Ore 8.00 1.188.000 spettatori (23.1%), Paesi Che Vai… 1.294.000 (20.6%), A Sua Immagine 1.483.000 spettatori (19.9%). Canale5: Prima Pagina TG5 335.000 spettatori (13.9%), Tg5 Ore 8.00 1.069.000 spettatori (20.0%), Le città perdute della Bibbia 569.000 spettatori (9.4%), Santa Messa 942.000 (14.5%). Rai2: Radio 2 Happy Family 283.000 spettatori (4.4%).

Italia1 The Goldbergs 108.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio, 137.000, (2.1%) nel secondo, 131.000 (2%) nel terzo. Rai 3: Sulla via di Damasco 87.000 spettatori (2.1%), Agorà Weekend 165.000 (3.0%), Mi Manda Rai3 303.000 (4.9%) O anche no 184.000 (2.8%), Timeline 203.000 (3.0%). Rete4: Casa Vianello 101.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio, 172.000 (2.7%), nel secondo. La7: Omnibus (News) 138.000 spettatori (5%), Dibattito 178.000 (3.1%), L’Ingrediente Perfetto 66.000 spettatori (1%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.526.000 spettatori (21%), Angelus 2.201.000 spettatori (24.8%), Linea Verde 3.278.000 (26.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 896.000 spettatori (12.9%) e 896.000 spettatori (14.5%), Melaverde 1.807.000 (17.8%). Rai2: Tg Sport 328.000 spettatori (4.7%), Citofonare Rai2 503.000 spettatori (5.2%) presentazione 337.000 spettatori (4.6%).

Italia1: Young Sheldon 140.000 (1.9%) nel primo episodio, 144.000 (1.9%) nel secondo, 201.000 (2.2%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 793.000 spettatori (5.6%), Magazine XXL 656.000 (4.6%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 570.000 spettatori (6.3%), Il Posto Giusto 224.000 spettatori (1.6%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 310.000 spettatori (4.3%), presentazione 242.000 (3.6%), Poirot 278.000 spettatori (2.1%). La7: L’Aria che Tira il Diario 115.000 spettatori (1.1%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.340.000 spettatori (19.4%), Tg1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera 1.869.000 spettatori (15.7%), Canale5: L’Arca di Noè 2.881.000 spettatori (19.9%), Amici di Maria De Filippi 3.313.000 spettatori (26.6%), Verissimo 2.638.000 (24.3%), Verissimo - Giri di Valzer 2.496.000 (20.5%). Rai2: Il Provinciale 457.000 spettatori (3.5%), Ciclismo Tirreno-Adriatico 565.000 (4.7%), Domenica Dribbling 312.000 spettatori (3%), Domenica Dribbling (Salute) 287.000 (2.7%), Domenica Dribbling 353.000 (3.2%). Italia1: Matrix Revolutions 335.000 spettatori (2.9%).

Rai3 TGR 2.222.000 spettatori (15.8%), Mezz’ora in Più 1.046.000 spettatori (8.4%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 830.000 spettatori (7.1%), Rebus 781.000 spettatori (7.3%). Kilimangiaro (presentazione) 745.000 spettatori (6.9%), Kilimangiaro Un Nuovo Viaggio 961.000 (8.4%), Kilimangiaro 1.371.000 (10.6%). Rete 4: TG4 – Diario della Domenica 182.000 spettatori (1.6%). La7: Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata 228.000 spettatori (2.1%).

Principali Notiziari della giornata

TG1

13.30: 4.207.000 (29.1%)

20.00: 4.595.000 (24%)

TG2

13.00: 1.603.000 (11.7%)

20.30: 1.223.000 (6.1%)

TG3

14.25: 1.642.000 (12.4%)

19.00: 2.023.000 (12.9%)

TG4

12.00: 290.000 (3.2%)

18.55: 562.000 (3.5%)

TG5

13.00: 3.106.000 (22.7%)

20.00: 4.208.000 (21.8%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.010.000 (8.9%)

18.30: 473.000 (3.6%)

TGLA7

13.30: 371.000 (2.6%)

20.00: 863.000 (4.5%)

