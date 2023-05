PIPPITEL! – SU RAI1 “VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN FIACCO 16.1% DI SHARE E 2.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” CALA AL 18.7% CON 2.5 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI3 “REPORT” VOLA ALL’8.9%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.5% - AMADEUS (23.3%), “STRISCIA” (16.8%) - GRUBER (7%), DAMILANO (6.3%), VIERO (4.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati auditel di lunedì 22 maggio 2023 vedono in prima serata il basso risultato della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio, Nicole Grimaudo e Stefano Fresi, che cala al 16.1% con 2.920.000 spettatori. Anche l'Isola dei Famosi su Canale5, condotta da Ilary Blasi, non va però oltre i 2.530.000 appassionati con il 18.7%.

Report, condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3, dal canto suo, totalizza l'8.9% di share con 1.733.000 spettatori, terzo programma più visto in prima serata, battendo ampiamente Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete4, fermo al 5.5% con 811.000 spettatori. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Vivere non è un gioco da ragazzi (Rai1) - 2.920.000

2) L'Isola dei Famosi (Canale5) - 2.530.000

3) Report (Rai3) - 1.733.000

4) NCIS (Rai2) - 943.000

5) Suicide Squad (Italia1) - 935.000

6) Quarta Repubblica (Rete4) - 811.000

7) Only Fun - Comico Show (Nove) - 715.000

8) Innocenti bugie (Rai4) - 492.000

9) Da Uomo a Uomo (RaiMovie) - 425.000

10) A testa alta (Tv8) - 408.000

11) Andrea - Scandalo a Corte (La7) - 373.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano il 21.6%, mentre Amadeus con Affari Tuoi conquista il 23.3%. Striscia la Notizia su Canale5 si assesta invece al 16.8%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber (tornata dal Bilderberg) raccoglie il 7% con Otto e Mezzo su La7, Marco Damilano il 6.3% con Il Cavallo e la Torre su Rai3, Alessandra Viero con Stasera Italia il 4.1% e il 3.4% su Rete4, Tg2 Post il 4.6%.

In seconda serata, su Rai1 Vittime collaterali con Emma D'Aquino si ferma al 7.1%, mentre Restart condotto da Annalisa Bruchi su Rai2 con la collaborazione di Aldo Cazzullo non va oltre il 2.8%. Al pomeriggio, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno su Rai1 (e gaffe manzoniana come Dago-rivelato) raduna il 16.6% su Rai1, battuta ancora una volta dalle repliche di Uomini e donne con Maria De Filippi, che su Canale5 totalizzano il 19.6%. La Vita in Diretta con Alberto Matano su Rai1, dal canto suo, vola al 23.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Vivere non è un gioco da ragazzi 2.920.000 (16.1%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.530.000 (18.7%) . Rai2: NCIS Los Angeles 943.000 (4.7%). Blue Bloods 845.000 (5.2%). Italia1: Suicide Squad 935.000 (5.4%). Rai3: Report (presentazione) 1.181.000 (5.8%), Report 1.733.000 (8.9%) Report Plus 1.253.000 (7.7%). Rete4: Quarta Repubblica 811.000 (5.5%). La7: Speciale Atlantide – Andrea: scandalo a corte 373.000 (l’1.9%). Tv8: A Testa Alta 408.000 (2.1%). Nove: Only Fun – Comico Show 715.000 (3.9%). Rai4: Innocenti Bugie 492.000 (2.6%). Rai Movie: Da Uomo a Uomo 425.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.037.000 (21.6%). Affari Tuoi 4.696.000 (23.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.398.000 (16.8%). Rai2: Tg2 Post 940.000 (4.6%). Italia1: NCIS 1.314.000 (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.199.000 (6.3%). Un Posto al Sole 1.606.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 768.000 (4.1%) nella prima parte, 703.000 (3.4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.410.000 (7%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 421.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 383.000 (1.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.604.000 (23.5%), L’Eredità 3.631.000 (25.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.692.000 (16.7%), Avanti un Altro! Story 2.602.000 (19.5%). Rai2: Hawaii Five O 473.000 (3.7%), NCIS 669.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 326.000 (2.7%). FBI Most Wanted 393.000 (2.4%). Rai3: Tgr 2.223.000 (14.8%). Blob 872.000 (5%), La Gioia della Musica 805.000 (4.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 775.000 (4.4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 160.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 293.000 (2.2%). Tv8: Celebrity Chef 222.000 (1.5%). Nove: Cash or Trash 464.000 (3.1%).

Seconda Serata

Rai1: Vittime Collaterali 707.000 (7.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 277.000 (5.8%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 211.000 (6.9%). Canale5: Tg5 Notte 567.000 (16.8%). Rai2: Restart 198.000 (2.8%). Rai3: Le Ragazze 955.000 (7.8%), Tg3 Linea Notte 447.000 (6.3%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 383.000 (4.6%). Rete4: Falcone, Borsellino e gli Altri 104.000 (2.8%). La7: Il Principe e il Pedofilo 301.000 (2.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 261.000 (9.2%), Tg1 Ore 7.00 382.000 (9.1%), TgUnoMattina 656.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 940.000 (18.5%), Uno Mattina 731.000 (16.8%), Storie Italiane (prima parte) 805.000 (18.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 621.000 (17.9%), Tg5 Mattina 1.133.000 (22.4%), Mattino Cinque News 813.000 (18%) nella prima parte, 842.000 (19.2%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 212.000 (6%), Viva Rai2! Glass Cam 311.000 (8%), Viva Rai2! 821.000 (16.3%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 337.000 (6.7%), …E Viva il Mini Videobox 260.000 (5.2%), Radio 2 Social Club 238.000 (5.4%).

Italia1: Chicago Fire 123.000 (2.7%), Chicago PD 142.000 (3.2%). Rai3: Buongiorno Italia 450.000 (10.9%), Tgr Buongiorno Regione 515.000 (9.9%), Agorà (presentazione) 349.000 (6.9%), Agorà 422.000 (9.2%), Agorà Extra 249.000 (5.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 72.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 124.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 178.000 (3.8%). Coffee Break 169.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 841.000 (16.2%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.646.000 (16.9%). Canale5: Forum 1.313.000 (18.5%). Rai2: I Fatti Vostri 485.000 (8.2%) nella prima parte, 838.000 (8.8%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 184.000 (3.2%), Cotto e Mangiato Menù 204.000 (2.6%), Studio Aperto, Sport Mediaset 698.000 (5.7%), Extra 524.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 197.000 (4.5%), Elisir 277.000 (5.3%), Tg3 Ore 12.00 763.000 (9.9%), Quante Storie 604.000 (5.3%), Passato e Presente 468.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 104.000 (2%), Il Segreto 175.000 (1.8%), La Signora in Giallo 603.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 196.000 (3.7%), L’Aria che Tira (Oggi) 67.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.590.000 (21.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.633.000 (16.6%), presentazione 1.742.000 (15%), Tg1: Cerimonia Commemorazione Alessandro Manzoni 1.002.000 (13.6%), Tg1 1.070.000 (15%), La Vita in Diretta 1.991.000 (23.1%), presentazione 1.445.000 (19.2%). Canale5: Beautiful 2.682.000 (22.4%), Terra Amara 2.646.000 (23%), Uomini e Donne Story 1.787.000 (19.2%), finale 1.427.000 (18.6%), Isola dei Famosi 17 1.328.000 (17.9%), Un Altro Domani 1.039.000 (14.4%), Pomeriggio Cinque 1.460.000 (16.8%), presentazione 1.296.000 (16.4%), Saluti 1.242.000 (13.4%). Rai2: La Strana Vita dei Miei 260.000 (2.4%), Il Gioco dell’Illusione 250.000 (3.4%).

Italia1: I Simpson 465.000 (3.9%) nel primo episodio, 613.000 (5.4%) nel secondo, 657.000 (6.2%) nel terzo, I Griffin 447.000 (4.9%), Lethal Weapon 335.000 (4.4%), nel primo episodio, 300.000 (4.1%) nel secondo, Person of Interest 238.000 (2.9%). Rai3: Tgr 2.085.000 (17.6%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 300.000 (3.7%), Aspettando… Geo 527.000 (7.4%), Geo 805.000 (9.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 685.000 (6.4%), Tg4 Diario del Giorno 377.000 (4.9%). La7: Tagadà (presentazione) 351.000 (3.1%), Tagadà 316.000 (3.8%), Focus 217.000 (3.1%), C’era una volta il Novecento 125.000 1.5%. Tv8: Il Gala dell’Amore 275.000 (3.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.188.000 (26.3%)

20.00 - 4.306.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.553.000 (13.1%)

20.30 - 1.249.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.387.000 (12.3%)

19.00 - 1.616.000 (13%)

TG4

11.55 - 256.000 (3.5%)

18.55 - 472.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.952.000 (24.8%)

20.00 - 3.639.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.082.000 (10.9%)

18.30 - 466.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 560.000 (4.7%)

20.00 - 1.157.000 (6.4%)

