PIPPITEL! – SU RAI1 LA SERIE “NOI” CONTINUA A CALARE, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.3% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI – RISALE SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” (14.9%) - SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” STABILE ALL’11% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” (4.7%), SU LA7 “NON È L’ARENA” (5%) - SU TV8 IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 (10.5%) – AMADEUS (17%), “PAPERISSIMA” (14.2%), GENTILI (4.1%), PARENZO – DE GREGORIO (3.7%) – NEL POMERIGGIO VENIER VINCE CON IL 19.6%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

la serie tv noi 9

Nella serata di ieri, domenica 27 marzo 2022, su Rai1 Noi ha conquistato 3.315.000 spettatori pari al 15.3% di share (primo episodio 3.429.000 – 14.4%, secondo 3.200.000 – 16.3%). Su Canale 5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.860.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.036.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods di 846.000 (3.9%). Su Italia 1 Mission Impossible – Fallout ha intrattenuto 1.153.000 spettatori con il 5.8% di share.

lo show dei record

Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.19, ha raccolto davanti al video 2.668.000 spettatori pari ad uno share dell’11% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.22 alle 23.56, interessa a 1.517.000 spettatori con l’8.4% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 792.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5% con 861.000 spettatori. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 d’Arabia Saudita è la scelta di 2.389.000 spettatori (10.5%) mentre sul Nove Nove Racconta – Denise segna l’1.3% con 298.000 spettatori. Su Rai Premium la replica de Il Cantante Mascherato si porta allo 0.8% con 158.000 spettatori. Sul 20 Rush Hour 3 – Missione Parigi è la scelta di 346.000 spettatori con l’1.5% di share.

Access Prime Time

Bene Little Big Italy.

la serie tv noi 8

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 17% con 4.133.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.447.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.374.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 957.000 spettatori nella prima parte (4%) e a 1.002.000 (4.1%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.643.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 In Onda sigla il 3.7% con 889.000 spettatori. Sul Nove Little Big Italy se convince 463.000 (2%).

Preserale

Contro la Formula1 su Sky, Avanti un Altro cala al 16%.

marina ovsyannikova ospite di che tempo che fa

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.059.000 spettatori (18.2%) e L’Eredità 4.117.000 spettatori (21.1%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.212.000 spettatori con il 13.8% di share e Avanti un Altro! 3.032.000 (16%). Su Rai2 Nora Weiss interessa a 323.000 spettatori (1.9%) e NCIS a 609.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 il TGR segna il 10.4% con 2.100.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 489.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 874.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 TgLa7 Speciale si porta al 3.1% con 480.000 spettatori. Su TV8 il TV8 Sport sigla 2.1% con 419.000 spettatori. Su Sky Sport 1 il Gran Premio sigla il 3.4% con 685.000 spettatori, mentre su Sky Sport F1 la stessa gara registra 841.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Daytime Mattina

Speciale TG2 al 4.6%.

la serie tv noi 7

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 213.000 spettatori con l’11.2% di share nella presentazione, 414.000 spettatori (14.2%) nella prima parte e 1.841.000 (26.1%) nella seconda; nel mezzo il TG1 – Edizione Straordinaria ha informato 1.322.000 spettatori con il 23.5% di share. Paesi che Vai sigla il 20.5% con 1.529.000 spettatori, A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.609.000 spettatori pari ad uno share del 19.3% e la Santa Messa è stata seguita da 1.730.000 spettatori (21.4%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 998.000 telespettatori con il 20.6% di share mentre la Santa Messa segna il 13.9% con 1.051.000 spettatori.

lo show dei record 6

Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 115.000 spettatori (1.6%) e Speciale Tg2 informa 354.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia1 God Friended Me totalizza un ascolto di 160.000 spettatori con uno share del 2.1% nel primo episodio e 202.000 spettatori (2.6%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 277.000 spettatori con il 5.2% di share e Le Parole per Dirlo 182.000 (2.4%). Su Rete 4 Le Stagioni del Cuore ha coinvolto 110.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 90.000 spettatori con il 3.7% di share nelle News e 240.000 spettatori (3.9%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

la serie tv noi 6

Melaverde segna uno dei migliori risultati.

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.410.000 spettatori (23.2%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.126.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 786.000 spettatori (9.9%) nella prima parte e a 1.058.000 (12.3%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 2.008.000 spettatori con il 17.6% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 407.000 spettatori con uno share del 3.7% (presentazione di 15 minuti 325.000 – 3.9%).

zona bianca

Su Italia1 God Friended Me sigla l’1.9% con 181.000 spettatori e Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 757.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 296.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 241.000 spettatori con il 3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 121.000 spettatori con l’1.5% di share.

Daytime Pomeriggio

Venier vince con il 19.6% e 19.5%.

la serie tv noi 4

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.857.000 spettatori (19.6%) nella prima parte, di 2.485.000 spettatori (19.5%) nella seconda e di 2.077.000 spettatori (16.8%) nei Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera segna il 15.5% con 2.128.000 spettatori. Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 2.037.000 spettatori con il 13.4%, Scene da un Matrimonio 1.595.000 (11.6%), Una Vita 1.560.000 (12.5%), Verissimo 1.875.000 (15.4%) nel Pre Show, 2.281.000 (18%) dalle 16.48 alle 17.42 e 2.086.000 (14.9%) nei Giri di Valzer.

lo show dei record 4

Su Rai2 Ella Schon si porta al 2.7% di share con 385.000 spettatori, Mompracem ha convinto 403.000 spettatori (3.2%) e Speciale Tg2 357.000 (2.8%). Su Italia1 Sergente Bilko segna il 3.7% con 496.000 spettatori e Un Poliziotto alle Elementari il 3.3% con 420.000 spettatori. Su Rai3 il TGR è stato seguito da 2.398.000 spettatori (15.7%), Mezz’Ora in Più da 1.163.000 spettatori (8.6%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 7.6% con 947.000 spettatori; Kilimangiaro – Di Nuovo Insieme interessa a 782.000 spettatori (6%) e Kilimangiaro a 1.031.000 (7.1%). Su Rete 4 Tg4 – Diario di Guerra ha registrato 303.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Atlantide Files ha appassionato 345.000 spettatori (share del 2.4%) nella prima parte, 307.000 (2.3%) nella seconda e 304.000 (2.5%) nella terza.

Seconda Serata

massimo giletti

La prima parte della notte degli Oscar al 2.8% su Tv8.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 503.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 722.000 spettatori con l’11.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 475.000 spettatori (4.1%) e Check Up da 122.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Il Sesto Senso segna un netto di 217.000 ascoltatori con il 4% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 721.000 spettatori (8.4%). Su Rete 4 King of Thieves è la scelta di 143.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 – dalle 0.12 all’1.59 – La Notte degli Oscar segna 151.000 spettatori e il 2.8%.

la serie tv noi 5

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.270.000 (27.5%)

Ore 20.00 4.493.000 (20.1%)

TG2

Ore 13.25 1.685.000 (11.4%)

Ore 20.30 1.321.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.15 1.920.000 (12.8%)

Ore 19.00 1.649.000 (9.1%)

TG5

Ore 13.00 3.026.000 (20.4%)

Ore 20.00 4.030.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

la serie tv noi 2

Ore 12.25 935.000 (7.6%)

Ore 18.30 676.000 (4.5%)

TG4

Ore 12.00 367.000 (3.6%)

Ore 18.55 691.000 (3.7%)

la serie tv noi 3

TGLA7

Ore 13.30 501.000 (3.2%)

Ore 20.00 861.000 (3.8%)

lo show dei record 5 lo show dei record 3

la serie tv noi 1