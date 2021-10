PIPPITEL! – SERATA MOSCETTA PER LE RETI AMMIRAGLIE: SU CANALE5 “LUCE DEI TUOI OCCHI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.6% E POCO PIÙ DI 3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI 1 IL FILM “TUTTA UN’ALTRA VITA” SI FERMA AL 13.8% - “L’ISPETTORE COLIANDRO” CHIUDE ALL’8% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.6%, I COMICI DI “HONOLULU” SU ITALIA1 NON VANNO OLTRE IL 4.5% - GILETTI SU LA7 RISALE AL 5.5% - AMADEUS (18.9%), “STRISCIA” (17.3%), PALOMBA (5.6%), GRUBER (7.4%)

Nella serata di ieri, mercoledì 13 ottobre 2021, su Rai1 Tutta un’altra vita ha conquistato 2.920.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Luce dei tuoi Occhi ha incollato davanti al video 3.050.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Ispettore Coliandro 8 ha interessato 1.751.000 spettatori (8%). Su Italia1 Honolulu ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.5% (presentazione a 835.000 e il 3.4%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.900.000 spettatori con il 9.6% (presentazione a 1.656.000 e il 6.7%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 696.000 spettatori (4.3%). Su La7 Non è L’Arena registra 902.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 X Factor segna 617.000 spettatori (3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da 356.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Arctic arriva a 536.000 spettatori (2.3%). Su Iris L’ultimo samurai è scelto da 462.000 spettatori (2.4%). Su RealTime Beauty Bus sigla 277.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.610.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.223.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.023.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.252.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.550.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole da 1.826.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.322.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.192.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.807.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 417.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 455.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 400.000 spettatori (1.7%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.816.000 spettatori pari al 19.5%, mentre L’Eredità è visto da 4.344.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.189.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.469.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 298.000 spettatori (1.8%) e N.C.I.S. New Orleans 759.000 spettatori (3.6%).

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 624.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.942.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 1.114.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 819.000 spettatori (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 105.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 145.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 291.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 153.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 593.000 spettatori (11.8%) nella presentazione dalle 7:09 alle 7:54 e 963.000 spettatori (18.8%) dalle 8:37 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.152.000 spettatori (20.7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 887.000 spettatori (19.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 565.000 spettatori con il 16.2% e Tg5 Mattina 1.183.000 spettatori con il 21.4%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 948.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 766.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte (I Saluti a 653.000 e il 13.9%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 181.000 spettatori (3.6%), mentre Tg2 Italia è visto da 142.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 92.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 114.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 117.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 412.000 spettatori pari al 7.8% (Extra a 302.000 e il 6.6%). A seguire Elisir segna 409.000 spettatori pari al 7.5% (presentazione a 262.000 e il 5.7%). Su Rete4 Hazzard ha raccolto 92.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 108.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 178.000 spettatori (3.5%) e Coffee Break di 177.000 spettatori (3.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 815.000 spettatori (14.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.618.000 spettatori (16%). Su Canale5 Forum totalizza 1.382.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 474.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 830.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 160.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 630.000 spettatori (5.2%) e Sport Mediaset a 754.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 806.000 spettatori (10%), Quante Storie conquista 744.000 spettatori (6.4%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 559.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 108.000 spettatori (2%) e, dopo il tg, Il Segreto 141.000 spettatori (1.3%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 652.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 256.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 383.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 75.000 spettatori (1%) e 4 Hotel 202.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.618.000 spettatori (13.6%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.804.000 spettatori (17.7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.690.000 spettatori con il 17% nella presentazione dalle 17:06 alle 17:33 e 1.989.000 spettatori con il 17.8% dalle 17:33 alle 18:35. Su Canale5 Beautiful conquista 2.509.000 spettatori (18.5%) e Una Vita 2.515.000 spettatori (19.4%), mentre Uomini e Donne sigla 2.620.000 spettatori pari al 23.5% (Finale a 2.270.000 e il 22%), Amici 2.094.000 spettatori (21%), Grande Fratello Vip 1.935.000 spettatori (20.1%) e Love is in the Air 1.839.000 spettatori (18.6%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.603.000 spettatori pari al 15.6% nella presentazione dalle 17:34 alle 17:52 e 1.689.000 spettatori pari al 14.6% dalle 17:55 alle 18:29 (I Saluti a 1.659.000 e il 13.1%). Su Rai2 Ore 14 Light dalle 14:03 alle 14:59 conquista 548.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Question Time incolla 180.000 spettatori con l’1.7%, Detto Fatto 303.000 spettatori con il 3.1% e Voglio essere un Mago! 203.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 602.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 706.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio e 585.000 spettatori (5%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 438.000 spettatori (4.1%), Young Sheldon 359.000 spettatori (3.5%) e Mom 279.000 spettatori (2.8%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 253.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.570.000 spettatori (19.1%); Aspettando… Geo arriva a 633.000 spettatori (6.4%) e Geo a 1.134.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 787.000 spettatori con il 6.4%, mentre Hamburg Distretto 21 totalizza 379.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà è visto da 298.000 spettatori (2.7%) e Tagadoc da 189.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 124.000 spettatori pari all’1.2%. Sul Nove Storie Criminali segna 125.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 577.000 spettatori con il 7.1%. Su Canale5 X-Style totalizza una media di 686.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rai2 Restart segna 342.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Before Pintus è visto da 402.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 394.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 654.000 spettatori con il 9.8%. Su Rete4 Quando le donne si chiamavano madonne è stato scelto da 119.000 spettatori (3.4%). Su La7 TgLa7 informa 188.000 spettatori (4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.229.000 (23.9%)

Ore 20.00 5.172.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 1.621.000 (13%)

Ore 20.30 1.354.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.516.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.204.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 2.715.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.532.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.082.000 (10.5%)

Ore 18.30 701.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 217.000 (2.7%)

Ore 18.55 748.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 476.000 (3.5%)

Ore 20.00 1.137.000 (5.1%)

