PIPPITEL! – SI SGONFIA L’EFFETTO MARCO BELLAVIA AL “GRANDE FRATELLO VIP”: GLI SVIPPATI NON VANNO OLTRE IL 19.3% DI SHARE E SI FANNO SUPERARE DALLA FICTION DI RAI1 “VINCENZO MALINCONICO – AVVOCATO D’INSUCCESSO” AL 23% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6%. SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 7.4% - AMADEUS (21.2%) SUPER ANCORA “STRISCIA” (17.6%) – PALOMBA (5.1%), GRUBER (8.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 7

Nella serata di ieri, giovedì 20 ottobre 2022, su Rai1 la prima stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso ha interessato 4.132.000 spettatori pari al 23%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari al 19.3% di share (GF Vip Night: 1.037.000 – 30.5%, Live: 551.0000 – 20.1%). Su Rai2 L’Italia Criminale – Il mistero Moby Prince ha interessato 585.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Bologna-Cagliari ha intrattenuto 1.032.000 spettatori con il 5.2% (pre e post gara nel complesso: 765.000 – 3.8%).

grande fratello vip 3

Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 685.000 spettatori pari ad uno share del 3.7% (presentazione: 676.000 – 3.3%; qui il confronto con la scorsa edizione). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 868.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.063.000 spettatori con uno share del 7.4%. Su Tv8 Spider-Man: Far From Home segna 398.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, ha raccolto 537.000 spettatori con il 3%. Sul 20 Interstellar segna 359.000 spettatori con il 2.3%.

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 6

Su Rai4 American Assassin registra 403.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Die Hard – Vivere o Morire ha ottenuto 518.000 spettatori con il 2.9%. Su La5 Sex and City 2 ha ottenuto 169.000 spettatori con l’1%. Su Sky Uno l’ultima puntata delle audizioni di X Factor ha ottenuto 504.000 spettatori con il 2.7% (582.000 spettatori cumulati considerando +1, on demand, replica).

Ascolti TV Access Prime Time

Ancora un ottimo risultato per Otto e Mezzo.

grande fratello vip 1

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.375.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.642.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 892.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.369.000 spettatori (6.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.532.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.028.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 901.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.794.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 521.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 539.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale

Caduta Libera oltre il 20% (con un traino più alto e le variazioni nella programmazione di Italia1 e Rai2).

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 5

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.740.000 spettatori (21.4%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.196.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.061.000 spettatori (17.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.183.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 – dalle 18.45 alle 20.08 – Speciale TG2 ha raccolto 312.000 spettatori (2%) mentre Il Provinciale ha raccolto 312.000 spettatori (2%).

grande fratello vip 2

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Sampdoria -Ascolti raccoglie 784.000 spettatori con il 5.1% (solo i rigori in onda dalle 20.35 alle 20.52: 1.704.000 – 8.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.349.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 942.000 spettatori con il 5%. Via dei Matti N 0 segna 872.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato. 744000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 TGLA7 Diario Politico ha raccolto 600.000 spettatori (share del 5.4%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 310.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash registra 313.000 spettatori con l’1.8%.

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 4

Daytime Mattina

Il TG1 delle 7 al di sotto del 10%, battuto da Buongiorno Italia.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 233.000 spettatori con il 10%. Il TG1 delle 7 di 14 minuti segna 329.000 spettatori con il 9.9%. TgUnoMattina ha raccolto 666.000 spettatori con il 14.2%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.021.000 spettatori con il 19.9%. Uno Mattina dà il buongiorno a 665.000 telespettatori con il 16.2% (presentazione di 7 minuti: 810.000 – 17.5%). La prima parte di Storie Italiane ha convinto 689.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.175.000 spettatori con il 22.9%.

grande fratello vip 4

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 984.000 spettatori con il 22.5%, nella prima parte, e 839.000 spettatori con il 22.3% nella seconda parte. Su Rai 2 Dreams Road segna 68.000 spettatori (1.5%). Alle 8 in Tre ha interessato 53.000 spettatori con l’1%. Dopo un TG2 di quindici minuti (134.000 – 2.7%), Radio 2 Social Club ha raccolto 153.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia 1 Chicago Med ottiene un ascolto di 82.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 123.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 97.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 Buongiorno Italia segna 409.000 spettatori con l’11.4%.

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 3

Buongiorno Regione segna 622.000 spettatori con il 13%. Agorà convince 379.000 spettatori pari all’8.6%% di share (presentazione: 395.000 – 7.6%). Dalle 10.04 alle 11.54, Agorà Extra segna 240.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 45.000 spettatori (1.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 105.000 spettatori con il 2.9%, nelle News, e 242.000 spettatori con il 5.1%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 218.000 spettatori pari al 5.8%.

grande fratello vip 5

Daytime Mezzogiorno

Merlino supera l’8% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 777.000 spettatori con il 17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.557.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.324.000 telespettatori con il 19.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 490.000 spettatori (9.5%), nella prima parte, e 829.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 160.000 spettatori con il 2.7%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 686.000 spettatori con il 5.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 739.000 spettatori con il 5.9%.

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 2

Su Rai3 il TG3 delle 12 ha ottenuto 843.000 spettatori (11.5%). Quante Storie ha raccolto 688.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 540.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Monk ha appassionato 92.000 spettatori con il 2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 160.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 635.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 395.000 spettatori con share dell’8.1% nella prima parte, e 607.000 spettatori con il 6.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

dritto e rovescio

Daytime Pomeriggio

TGR al 18.4%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.154.000 – 18.1%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.490.000 spettatori con il 15.5% (presentazione di 19 minuti: 1.472.000 – 13%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.780.000 spettatori con il 22.2%. Dalle 16.50 alle 18.44, TG1 – Verso il Nuovo Governo ha raccolto 1.309.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.476.000 spettatori con il 20.2%. Una Vita ha convinto 2.184.000 spettatori con il 19.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.518.000 spettatori con il 26.4% (finale: 1.789.000 – 21.3%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.597.000 spettatori con il 19.8%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.390.000 spettatori con il 17.8%.

vincenzo malinconico avvocato d’insuccesso 1

Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.150.000 spettatori pari al 15% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.767.000 spettatori con il 19.2% (presentazione: 1.302.000 – 16.6%; Saluti: 1.773.000 – 16.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 525.000 spettatori con il 4.8%. Preceduto da BellaQuiz della durata di 9 minuti (205.000 – 2.2%), Bella Mà segna 315.000 spettatori (3.9%). Nei Tuoi Panni ha interessato 190.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 610.000 spettatori (5.3%). Camera Cafè segna 608.000 spettatori (5.6%). L’incontro di Coppa Italia Cremonese-Modena ha interessato 317.000 spettatori con il 3.8%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.149.000 spettatori con il 18.4%. #Maestri ha coinvolto 214.000 spettatori pari al 2.5%. Aspettando… Geo ha raccolto 402.000 spettatori con il 5.1%. Geo ha registrato 1.025.000 spettatori con l’11%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 637.000 spettatori con il 6%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 295.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 preceduto da una presentazione (445.000 – 4%), Tagadà ha interessato 498.000 spettatori con il 5.5% (Focus: 453.000 – 5.8%). Su TV8 il film Forest Cove ha raccolto 188.000 spettatori con il 2.4%.

piazzapulita

Seconda Serata

Cattelan al 4.2% con Clerici e Pardo.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 851.000 spettatori con l’11.1% di share. Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 segna 450.000 spettatori con il 4.2% (presentazione: 293.000 – 2%, Ancora 5 minuti: 194.000 – 2.5%). Su Rai 3 la prima puntata di Sopravvissute segna 451.000 spettatori con il 3.6%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 300.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 Blade II è visto da 228.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Nodo alla Gola (prima parte) è stato scelto da 110.000 spettatori con il 3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.045.000 (24.4%)

Ore 20.00 4.775.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.00 1.646.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.242.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.370.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.007.000 (13.6%)

TG5

Ore 13.00 2.735.000 (22.9%)

Ore 20.00 4.102.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 996.000 (10.2%)

Ore 17.39 255.000 (3.1%) durata 11 minuti

TG4

Ore 12.00 225.000 (3.3%)

formigli piazzapulita 2

Ore 18.55 652.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 589.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.403.000 (7.1%)