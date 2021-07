PIPPITEL! DI RAFFA NON NE ABBIAMO MAI ABBASTANZA: SU RAI 3 LA REPLICA DI “A RACCONTARE COMINCIA TU” CON LA CARRÀ CHE INTERVISTA FIORELLO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.7% DI SHARE CON OLTRE 2.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 1 IL RIPASSONE DI “DOC – NELLE TUE MANI” SI FERMA AL 12.9% - INCHIODA ALL’8.3% IL “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” SU CANALE5 - SU LA7 “IN ONDA” IN PRIMA SERATA RACIMOLA IL 3.2% - TECHETECHETÈ (15.5%) - "PAPERE" (13.4%) – GENTILI (5.2%) SUPERA DE GREGORIO-PARENZO (4.7%)

Nella serata di ieri, giovedì 8 luglio 2021, su Rai1 la replica di Doc-Nelle Tue Mani ha appassionato 2.169.000 spettatori pari al 12.9%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: Assisi e Orvieto ha raccolto davanti al video 1.318.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 870.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Fast and Furious ha intrattenuto 964.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu, con Raffaella Carrà e Fiorello, ha raccolto davanti al video 2.571.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%.

Su Rete4 L’Allenatore nel Pallone totalizza un a.m. di 845.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 587.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 403.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove I pinguini di Mister Popper ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Mac Gyver registra 288.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Movie The Crew – Missione Impossibile segna 375.000 spettatori con il 2%.

Su La5 Piccolo Grande Amore ha ottenuto 262.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Rex raccoglie 408.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Storia – dalle 20.40 alle 23.35 – Raffa ottiene 49.000 spettatori con lo 0.3%. Su Sky Uno 4 Hotel raccoglie 174.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Ottimo risultato anche per il ricordo di Che Tempo Che Fa di Raffaella Carrà.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.998.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.581.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 898.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.035.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Raffaella Carrà raccoglie 1.765.000 spettatori con il 9.4%.

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 954.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.104.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 903.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 541.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 344.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Storia Raffa Canzonissima raccoglie 54.000 spettatori con lo 0.4%.

Preserale

Reazione a Catena domina con il 20.5% e il 24.8%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.338.000 spettatori (20.5%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.498.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.150.000 spettatori (10.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.779.000 spettatori (13.2%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 606.000 spettatori (4.7%), NCIS Los Angeles segna 860.000 spettatori (5.3%).

DAVID PARENZO E CONCITA DE GREGORIO

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 541.000 spettatori con il 4.3%. CSI ha ottenuto 512.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.133.000 spettatori con il 14.3%. Blob segna 946.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 796.000 individui all’ascolto (4.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 104.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 123.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 289.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Dedicato al 18.9%.

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 961.000 telespettatori con il 20.5%. Dopo il breve TG1 delle 9.50 (922.000 – 20.7%), Dedicato ha ottenuto 890.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 l’appuntamento con i documentari su Planet ha intrattenuto 372.000 spettatori con l’8%. Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 112.000 spettatori (2.3%) e 124.000 spettatori (2.8%). Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 72.000 spettatori (1.5%).

Su Rai3 Agorà Estate convince 304.000 spettatori pari al 6.5% di share (presentazione: 296.000 – 5.6%). A seguire Elisir d’Estate segna 243.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di 123.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 183.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Coffee Break ha informato 157.000 spettatori pari al 3.5%. .

Daytime Mezzogiorno

In crescita Cotto e Mangiato.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 980.000 spettatori con il 14%, nel primo episodio, e 1.494.000 spettatori con il 12.8%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.126.000 telespettatori con il 14.8%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 456.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 126.000 spettatori con il 2.1%. Cotto e Mangiato Menù in Sicilia raccoglie 375.000 spettatori con il 4.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 929.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 271.000 spettatori con il 4.6%.

david parenzo concita de gregorio in onda 1

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 761.000 spettatori (9.7%). Quante Storie ha raccolto 637.000 spettatori (6.5%) e 613.000 spettatori (5.1%). Passato e Presente raccoglie 515.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 189.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 545.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 283.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 362.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Nessun exploit per Brave and Beautiful.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.520.000 spettatori pari al 12% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.051.000 spettatori con il 9.7%. Estate in Diretta ha raccolto 1.342.000 spettatori con il 13.6%, nella prima parte, e 1.638.000 spettatori con il 17.2%, nella seconda parte (tra le due parti il TG1: 1.494.000 – 15.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.441.000 spettatori con il 17.7%. Una Vita ha convinto 2.222.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.770.000 spettatori con il 16%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.599.000 spettatori pari al 16.1% di share.

Rosamunde Pilcher – Il Fantasma di Cassley ha fatto compagnia a 924.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai2 Dribbling Europei segna 846.000 spettatori con il 6.1%. Tour de France ha raccolto 796.000 spettatori con il 7.4%, nella prima parte e 1.224.000 spettatori con il 13%, nella seconda parte. Toureplay ha ottenuto 705.000 spettatori con il 7.6%. Su Italia1 Captain Tsubasa ha raccolto 545.000 spettatori con il 3.9%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 578.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, e 688.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio.

American Dad è piaciuto a 543.000 spettatori (5%). Big Bang Theory segna 456.000 spettatori (4.4%). Will & Grace ha appassionato 283.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.275.000 spettatori con il 17.1%. Question Time segna 303.000 spettatori con il 2.8%. #Maestri ha coinvolto 245.000 spettatori pari al 2.5%. Il Maresciallo Rocca ha raccolto 457.000 spettatori e il 4.9%. Geo Magazine ha registrato 697.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 693.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Eden ha interessato 203.000 spettatori (share del 2%). Su TV8 il film Un’Amica Spietata ha raccolto 331.000 spettatori con il 2.9%.

Seconda Serata

Col traino della Carrà, bene il Premio Strega (qui il dato dello scorso anno).

Su Rai1 Cose nostre è stato seguito da 381.000 spettatori con il 6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 344.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai2 Roma, è finita la grande bellezza? segna 339.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 il Premio Letterario Strega, con Geppi Cucciari, raccoglie 673.000 spettatori con il 6%. Tg3 Linea Notte segna 399.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia1 Never Back Down – Mai Arrendersi è visto da 418.000 spettatori (7%). Su Rete 4 L’Allenatore del Pallone 2 è stato scelto da 374.000 spettatori con il 6.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.082.000 (21.9%)

Ore 20.00 4.319.000 (25.4%)

TG2

Ore 13.00 1.789.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.455.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.462.000 (11.9%)

Ore 19.00 1.621.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.693.000 (20.2%)

Ore 20.00 2.949.000 (17%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.463.000 (13.9%)

Ore 18.30 698.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 358.000 (4.3%)

Ore 18.55 507.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 443.000 (3.2%)

Ore 20.00 758.000 (4.4%)

