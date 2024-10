PIPPITEL! SU RAI3 “REPORT” CON IL 13.8% E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI SUPERA PURE RAI1: “SEMPRE AL TUO FIANCO” FRENA ALL’11.5% CON 2.1 MILIONI DI TELEMORENTI. SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” AL 12.8% - SU RETE4 BERLINGUER (3.2%) - SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9% - FAZIO, NONOSTANTE LO SPEZZATINO E L'OSPITATA DI MILENA GABANELLI, INCHIODA ALL’8.2% - DE MARTINO (23.1%). “PAPERISSIMA SPRINT” (12.6%), BARRA-POLETTI (4.4%) GRAMELLINI CROLLA AL 2.7%

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

giorgio mottola intervista fabrizio russo report

Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.107.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.382.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 606.000 spettatori (2.9%) e 9-1-1: Lone Star 620.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.221.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 il ritorno di Report segna 2.643.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca di Domenica totalizza un a.m. di 451.000 spettatori (3.2%).

fabio fazio 2

Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 224.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 la Formula 1, dalle 20:56 alle 1:02, ottiene un netto di 552.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove, dopo la presentazione (992.000 – 5.2%), Che Tempo Che Fa raduna 1.683.000 spettatori con l’8.2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 777.000 con il 6.6% (L’Importante è Finire a .000 e il %). Sul 20 The Bourne Legacy fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Black Box – La scatola nera è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Pearl Harbor è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiPremium Tale e Quale Show sigla .000 spettatori (%).

giorgio mottola intervista federico mollicone report

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.816.000 spettatori (23.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.622.000 spettatori pari al 12.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.257.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 891.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 752.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 570.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 592.000 spettatori pari al 3.1%.

bianca berlinguer

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.619.000 spettatori pari al 16.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.335.000 spettatori pari al 19%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.470.000 spettatori (16.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.003.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 S.W.A.T. totalizza 339.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 529.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 538.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 607.000 spettatori (3.3%).

alberto dambruoso report

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.359.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 745.000 spettatori (3.9%) e Report Lab debutta a 1.621.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 770.000 spettatori (4.1%). Su La7 Chocolat raggiunge 317.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 297.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (263.000 – 1.8%), Che Tempo Che Farà ha interessato 461.000 spettatori con il 2.6%.

le iene sul caso boccia sangiuliano e la chiave d oro di pompei 6

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 246.000 spettatori con il 10.9% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (592.000 – 18.4%), Unomattina in Famiglia intrattiene 969.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (1.463.000 – 23.8%) e TG1 Medicina (1.635.000 – 25%), 1.641.000 spettatori con il 23.2% nella seconda parte. A seguire. dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.701.000 – 23%), la Santa Messa è vista da 1.351.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 543.000 spettatori con il 17.1%, TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.248.000 spettatori con il 19.3% e Speciale TG5 raduna 890.000 spettatori con il 12.2%. A seguire, dopo Luoghi di Magnifica Italia (891.000 – 13.3%), la Santa Messa raccoglie 939.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 209.000 spettatori (3%).

le chat del comitato sulla mostra del futurismo report

A seguire Aspettando Citofonare Rai2 è la scelta di 313.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Duffy Duck e l’isola fantastica è visto da 92.000 spettatori (1.5%), mentre Young Sheldon è seguito da 140.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 224.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 229.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 253.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 62.000 spettatori (1.6%) e Sulla Via di Damasco 121.000 spettatori (2.3%), mentre Agorà Weekend, dopo la presentazione (126.000 – 2%), totalizza 228.000 spettatori (3.3%) e Mi Manda Raitre, dopo la presentazione (260.000 – 3.5%), 350.000 spettatori (5%).

fabio fazio 1

A seguire O Anche No arriva a 249.000 spettatori (3.7%) e Timeline è visto da 242.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 128.000 spettatori (3.2%) e Terra Amara 315.000 spettatori (4.6%), mentre Dalla Parte degli Animali, dopo la presentazione (213.000 – 3.1%), è seguito da 239.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 246.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 146.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (294.000 – 5.6%), 264.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 143.000 spettatori (2.1%) e Uozzap! arriva a 168.000 spettatori (2.4%).

Rainaldo Graziani - report

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine raccoglie 1.678.000 spettatori (20.7%); all’interno l’Angelus totalizza 2.036.000 spettatori (22.1%). A seguire, dopo la presentazione (2.075.000 – 19.2%), Linea Verde interessa 2.825.000 spettatori (22.7%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 808.000 spettatori con l’11.2% nella prima parte e 1.100.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 2.034.000 spettatori con il 19.7%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (370.000 – 5.1%), Citofonare Rai2 raduna 391.000 spettatori (5.3%) nella prima parte di 25 minuti e 620.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte di oltre un’ora. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 244.000 spettatori (3.3%).

fabio fazio

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 il TG3 delle 12 informa 562.000 spettatori (6%). A seguire, dopo la presentazione (188.000 – 1.4%), Il Cacciatore di Sogni conquista 278.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo – L’arte del delitto raduna 371.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 107.000 spettatori con l’1.5%, mentre La7 Doc – I Tesori della Corona cattura l’attenzione di 107.000 spettatori con l’1.1% e Gigawatt – Tutto è Energia 157.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Pomeriggio

FERITA SULLA TESTA DI GENNARO SANGIULIANO - FOTO ESCLUSIVA DI REPORT

Su Rai1, dopo la presentazione (1.980.000 – 14.9%), Domenica In colleziona 2.066.000 spettatori con il 16.7% nella prima parte, 1.885.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte e 1.457.000 spettatori con il 14.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.864.000 spettatori con il 14.4%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.424.000 – 17.6%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.010.000 spettatori pari al 24.9%. A seguire Verissimo intrattiene 2.158.000 spettatori pari al 20.9% nella prima parte e 2.413.000 spettatori pari al 20.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 353.000 spettatori pari al 2.7%. A seguire Rai Sport Live registra un netto di 277.000 spettatori pari al 2.4%; all’interno la partita di Serie C Benevento-Casertana incolla davanti al video 255.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1, dopo E-Planet (348.000 – 2.6%), Batman raccoglie 343.000 spettatori (3.1%), mentre Forever è visto da 368.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.953.000 spettatori (14.3%), mentre In Mezz’Ora è visto da 903.000 spettatori (7.3%) e 598.000 spettatori (5.5%) nella parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (588.000 – 5.8%), Rebus conquista 646.000 spettatori (6.2%) e Kilimangiaro è seguito da 910.000 spettatori (7.7%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio di mezz’ora e 1.218.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte di circa un’ora.

bianca berlinguer e sempre cartabianca 1

Su Rete4 La stangata ha convinto 358.000 spettatori con il 3.2%, mentre La rivolta dei cowboys è scelto da 500.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 423.000 spettatori pari al 3.6% e La 7 Doc – Alla Ricerca dei Segreti Sconosciuti: Parigi interessa 255.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 il GP Thailandia di MotoGP coinvolge 1.030.000 spettatori (7.9%), mentre Zona Rossa raduna 405.000 spettatori (3.5%). A seguire GialappaShow è visto da 249.000 spettatori (2.4%) e Cucine da Incubo 301.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è seguito da 224.000 spettatori (1.8%), mentre Ex segna 190.000 spettatori (1.8%).

ALBERTO DAMBRUOSO REPORT

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 495.000 spettatori con il 5.9%. Su Canale5 Pressing è visto da 454.000 spettatori (6.4%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (847.000 – 5.3%), La Domenica Sportiva raccoglie 823.000 spettatori pari al 9%. A seguire L’Altra DS arriva a 243.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Chucky segna 237.000 spettatori con l’8% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 Detectives – Casi Risolti e Irrisolti interessa 668.000 spettatori (6.8%). A seguire TG3 Mondo informa 286.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Rhythm Section è la scelta di 112.000 spettatori (3.6%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 Il ferroviere è visto da 60.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 il GP Messico di Formula 1, dalle 22:27 alle 00:17, raggiunge 1.310.000 spettatori e il 9.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 147.000 spettatori pari al 4.6%.

Telegiornali

francesco spano - alessandro giuli - francesco gilioli - servizio di report

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.422.000 (24.9%) – h.13:30 4.242.000 (22.2%) – h.20

TG2 1.460.000 (10.9%) – h.13 804.000 (4%) – h.20:30

TG3 1.397.000 (10.8%) – h.14:15 1.937.000 (11.7%) – h.19

TG5 2.886.000 (21.6%) – h.13 3.487.000 (18.1%) – h.20

STUDIO APERTO 1.115.000 (9.7%) – h.12:25 627.000 (4.3%) – h.18:30

TG4 430.000 (4.6%) – h.11:55 588.000 (3.6%) – h.19

TGLA7 607.000 (4.4%) – h.13:30 1.070.000 (5.5%) – h.20