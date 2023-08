PIPPITEL! - SOLITA GARA AL RIBASSO PER LE RETI AMMIRAGLIE: SU RAI1 “STUDIO BATTAGLIA” RACIMOLA IL 10.4% DI SHARE CON 1.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” ALL’11% CON 1.2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU ITALIA 1 “CHICAGO FIRE” ALL’8.6% , "SQUADRA SPECIALE COBRA 11" SU RAI2 (5.9%) - SU RAI3 LA “TOSCA” AL 5% - “TECHETECHETÈ” (22.3%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (13.6%). APRILE E TELESE (6.6%), VIERO (5.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Ennesima prima serata televisiva esanime quella di ieri, giovedì 17 agosto 2023, con il testa a testa fra la replica di Studio Battaglia su Rai1, che ha racimolato 1.288.000 spettatori pari al 10.4% di share, e il ripasso di Michelle Impossible & Friends che ne ha invece divertiti 1.233.000 con l'11%.

Sempre bene Italia1 con il telefilm Chicago Fire e i suoi 1.129.000 affezionati (8.6%), che superano il rivale Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2, forte di 743.000 individui all'ascolto (5.9%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Tosca attira invece 597.000 appassionati (5%). Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Studio Battaglia (Rai1) - 1.288.000

Michelle Impossible & Friends (Canale5) - 1.233.000

Chicago Fire (Italia1) - 1.129.000

Squadra Speciale Cobra 11 (Rai2) - 743.000

Un povero ricco (La7) - 627.000

Tosca (Rai3) - 597.000

Cape Fear - Il promontorio della paura (Rete4) - 513.000

Attacco glaciale (Tv8) - 374.000

Il contadino cerca moglie (Nove) - 275.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 con l'omaggio a Mogol in occasione del suo compleanno vola al 22.3%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 sigla il 13.6%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 con una puntata incentrata sulle discusse dichiarazioni del generale Vannacci svetta al 6.6%, mentre su Rete4 Alessandra Viero con Controcorrente Estate raduna il 4.5% e il 5.2%, e su Rai2 Tg2 Post Estate il 4.9%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Studio Battaglia 1.288.000 (10.4%). Canale5: Michelle Impossible & Friends 1.233.000 (11%). Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 743.000 (5.9%). Italia1: Chicago Fire 1.129.000 (8.6%). Rai3: La Grande Opera all’Arena di Verona – Tosca 597.000 (5%). Rete4: Cape Fear – Il promontorio della paura 513.000 (4.5%). La7: Un povero ricco 627.000 (4.9%). Tv8: Attacco glaciale 374.000 (3%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 275.000 (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.178.000 (22.3%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 1.929.000 (13.6%). Rai2: Tg2 Post Estate 710.000 (4.9%). Italia1: C.S.I. Miami 806.000 (5.8%). Rai3: Via dei Matti n° 0 557.000 (4.2%), Le Storie di Un Posto al Sole 704.000 (4.9%). Rete4: Controcorrente Estate 618.000 (4.5%) nella prima parte, 753.000 (5.2%) nella seconda. La7: In Onda Estate 946.000 (6.6%). Tv8: 4 Hotel 453.000 (3.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 412.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.111.000 (23.7%), Reazione a Catena 3.096.000 (28.2%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.133.000 (13.3%), The Wall 1.544.000 (14.5%). Rai2: Hawaii Five-0 409.000 (4%) nel primo episodio, 573.000 (4.5%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 232.000 (2.5%), C.S.I. Miami 319.000 (2.6%). Rai3: Tg Regione 1.762.000 (15.1%), Blob 651.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 586.000 (4.4%). La7: Padre Brown 114.000 (1.4%) nel primo episodio, 142.000 (1.4%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 249.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 312.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Aspettando il re 470.000 (7.7%). Canale5: Tg5 Notte 485.000 (10%). Rai2: Miseria e nobiltà 108.000 (1.9%). Italia1: Chicago Med 703.000 (8.2%). Rai3: Newton 143.000 (2.5%). Rete4: L’ultima alba 123.000 (2.9%). La7: La patata bollente 222.000 (3.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 189.000 (10.5%), Tg1 Ore 7.00 423.000 (15.9%), TgUnomattina Estate 683.000 (18.1%), Tg1 Ore 8.00 774.000 (19.5%), Unomattina Estate 667.000 (16.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 364.000 (15.9%), Tg5 Mattina 1.080.000 (27.2%), Morning News 810.000 (20.7%) nella prima parte, 645.000 (18%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 159.000 (4%), Radio2 Happy Family 172.000 (4.6%), Tg2 Storie 104.000 (2.8%), Tg2 Flash 188.000 (4.6%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 92.000 (2.4%) nel primo episodio, 109.000 (3.1%) nel secondo, C.S.I. New York 142.000 (3.4%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 201.000 (5.1%), presentazione 184.000 (4.6%), Agorà Extra 151.000 (4.2%), Elisir – A Gentile Richiesta 192.000 (5.1%). Rete4: Borotalco 66.000 (1.8%), Carabinieri 5 114.000 (2.6%). La7: In Onda Estate 74.000 (1.9%), Uozzap! Classic 43.000 (1.1%), Josephine, Ange Gardien 52.000 (1.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.179.000 (16.1%), Camper 1.568.000 (15.8%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.193.000 (18.4%). Rai2: Tg Sport 181.000 (4.3%), Dream Hotel – Bali 321.000 (4.8%). Italia1: C.S.I. New York 231.000 (3.9%), Sport Mediaset 816.000 (7.2%). Rai3: Doc Martin 274.000 (5.8%), Tg3 Ore 12.00 576.000 (8.4%), Quante Storie 464.000 (5.6%) nella prima parte, 394.000 (3.8%) nella seconda, Passato e Presente 429.000 (3.8%). Rete4: Il Segreto 151.000 (1.7%), La Signora del West 272.000 (2.4%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 135.000 (1.8%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.309.000 (21.1%), Don Matteo 11 1.150.000 (11.5%) nel primo episodio, 1.141.000 (14.1%) nel secondo, Sei Sorelle 776.000 (10.7%), Tg1 972.000 (13.4%), Estate in Diretta 1.453.000 (19%), presentazione 1.184.000 (16.7%). Canale5: Beautiful 1.926.000 (17.4%), Terra Amara 1.991.000 (19.1%), La Promessa 1.827.000 (20.8%), My Home My Destiny 1.406.000 (18.9%), Un Altro Domani 1.074.000 (14.5%). Rai2: Campionati Europei Femminili di Pallavolo 161.000 (1.5%), Squadra Speciale Cobra 11 181.000 (2%), Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo 237.000 (3.2%), Candice Renoir 322.000 (4.5%).

Italia1: I Simpson 448.000 (4.1%) nel primo episodio, 496.000 (4.7%) nel secondo, American Dad! 366.000 (3.8%) nel primo episodio, 241.000 (2.8%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 193.000 (2.5%) nel primo episodio, 180.000 (2.5%) nel secondo, Person of Interest 211.000 (2.9%). Rai3: Tg Regione 2.143.000 (19.8%), D-SIDE – Il Lato Diverso delle Cose 357.000 (4.2%), La speranza siamo noi 298.000 (3.7%), Di là dal fiume e tra gli alberi 307.000 (4.1%), Overland 571.000 (8%), Geo Magazine 689.000 (8.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 654.000 (6.6%), Tg4 – Diario del Giorno 494.000 (6.5%), Il vigile 309.000 (4.3%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 248.000 (2.9%), C’era una volta… il Novecento 79.000 (1.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.787.000 (24.7%)

20.00 - 3.565.000 (27.2%)

TG2

13.00 - 1.356.000 (12.4%)

20.30 - 955.000 (6.9%)

TG3

14.25 - 1.485.000 (14.4%)

19.00 - 1.255.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 279.000 (4.1%)

18.55 - 454.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.431.000 (22.1%)

20.00 - 2.303.000 (17.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.067.000 (12%)

18.30 - 376.000 (4.6%)

TGLA7

13.30 - 463.000 (4.1%)

20.00 - 744.000 (5.6%)

