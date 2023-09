POCO BRITISH E TROPPO FUORI DI TETTA! - LA POPPUTA MODELLA DI ONLYFANS ALEXIS MUCCI, FAMOSA PER LE SUE MISE TRASPARENTI IN GIRO PER CITTA' E MUSEI, FA IMBESTIALIRE LA STAMPA BRITANNICA - IL MOTIVO? L'INFLUENCER DALLE MEGA MAMMELLE SI È PRESENTATA IN UN RISTORANTE DI LONDRA INDOSSANDO SOLO IL REGGISENO: "DOVREBBERO MULTARTI! POTREBBERO ESSERCI FAMIGLIE CON FIGLI. MA NON HAI UN PO’ DI VERGOGNA? MA ALMENO RISPETTO PER TUA FIGLIA CAZZO, SEI MADRE..."

alexis mucci 4

Continua a destare stupore il comportamento di Alexis Mucci, nota modella e creatrice di contenuti per adulti su OnlyFans. Dopo le foto nella Galleria degli Uffizi a Firenze in deshabillè insieme ad una collega del settore, nell'ottobre dello scorso anno, […] Anche la stampa estera si è accorta della sua esistenza riportando l'indignazione suscitata per aver mangiato in un ristorante di sushi indossando solo un reggiseno. Ecco cosa è accaduto.

Il caso di Alexis Mucci

Non è la prima volta che la 35enne Alexis Mucci posta sui social in intimo o con pochi veli a coprirla dinanzi ad alcuni dei monumenti più importanti, in Italia e all'estero. Come riporta il tabloid britannico DailyStar, le foto dell'audace modella di OnlyFans stanno facendo il giro del mondo e creano, quotidianamente, indignazione tra le tante persone che le ricordano che è una mamma e che, in generale, dovrebbe corpirsi per decoro e rispetto anche ai tanti ragazzini che potrebbero incontrarla per strada.

alexis mucci 2

[…]

La modella, nonostante i complimenti e il successo che riscontra con la piattaforma dedicata ai contenuti per adulti, continua a ricevere critiche: «Mangiare in reggiseno in un ristorante prima cosa non è ammesso, sei in un posto pubblico e dovrebbero multarti! Potrebbero esserci famiglie con figli! Ma non hai un po’ di vergogna? Ma almeno rispetto per tua figlia ca**o, sei madre».[…]

