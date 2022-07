21 lug 2022 11:52

IL POLLO CHE SI CREDEVA APOLLO - ENRICO LETTA FA IL DURO CITANDO ANCORA UNA VOLTA “GLI OCCHI DELLA TIGRE” CARI A APOLLO CREED IN UNA DELLE SCENE CLOU DI "ROCKY III" - “VI INVITO GIÀ DA STASERA A SPENDERE I MOMENTI CHE CI SARANNO NELLE NOSTRE FESTE PER COMUNICARE CON GLI OCCHI DI TIGRE” – QUANDO IL CT DELL’ITALVOLLEY VELASCO CHIEDEVA AI SUOI DI AVERE “OCCHI DI TIGRE E NON OCCHI DI MUCCA” E IL PARAGONE CON ROCKY DI CIRO FERRARA DOPO UNA LUNGA SERIE DI SCONFITTE… - VIDEO