POSTA! CARO DAGO, ORDE DI TURISTI IN CIABATTE, NUMERO CHIUSO... FONTANA DEI GREVI – LA MELONI È TALMENTE ABITUATA A NON FIDARSI DI NESSUNO CHE QUANDO VA IN TRATTORIA SI PORTA IL CUOCO DA CASA - CARO DAGO, IMAM DI BOLOGNA ESPULSO, RIVENDICAVA IL SOSTEGNO AD HAMAS. ESPULSO A CALCI IN CULO O CON IL SOLITO FOGLIETTO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

fontana di trevi passerella

Caro Dago, Kamala Harris ha detto che, se eletta presidente, non incontrerà Vladimir Putin per colloqui di pace se non sarà rappresentata anche l'Ucraina. Ma certo. Prima bisogna sostituire Zelensky con un nuovo pupazzo!

Arty

Lettera 2

Caro Dago, la Santanché ha grossi guai giudiziari ma è (sant)anche ministro del turismo. Quindi, se dovesse essere condannata, non si dovrà parlare di incarcerazione ma di "vacanza al penitenziario".

Marco di Gessate

daniela santanche al quirinale 2 giugno 2024 - foto lapresse

Lettera 3

Caro Dago,

orde di turisti in ciabatte, numero chiuso... Fontana dei Grevi.

Rob

Lettera 4

Caro Dago,

non vorrei essere troppo pedante, ma desidero ricordare a te e ai tuoi fedeli lettori qualche accorgimento per risparmiare l'acqua, con i tempi che corrono!

Riutilizzare l'acqua di cottura.

Riutilizzare l'acqua di condensa dei condizionatori.

Bagnate le piante alla sera.

Preferite la doccia al bagno.

Lava le verdure lasciandole a mollo anziché in acqua corrente

Utilizza la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico

Lava l'automobile usando il secchio e non l'acqua corrente del getto

Utilizza acqua già utilizzata per innaffiare l'orto, i fiori o le piante

Non frequentare piscine

E ricordate sempre che in Somalia c'è la siccità

Mi raccomando

fontana di trevi

Tonyborg

Lettera 5

La Meloni è talmente abituata a non fidarsi di nessuno che quando va in trattoria si porta il cuoco da casa.

Alberto Iavarone

Lettera 6

Gentile redazione

Maurizio Molinari, mestamente, ha lasciato Repubblica, senza spiegare perché.

Mario Orfeo lo sostituisce, scrive il suo editoriale nel quale accenna ai mali italiani.

Che tristezza.

L'AI fa di meglio.

Rassegnamoci alla lenta agonia del giornalismo.

RIP

Giovanni Bertini

daniela santanche conferenza programmatica fdi pescara

Lettera 7

Caro Dago, maltempo, allerta rossa in Liguria e in Lombardia: scuole chiuse a Genova e a Bergamo. Ma gli adulti vanno lavorare? Generazione pastafrolla: ai miei tempi, negli anni '70, si andava a scuola anche con la neve e il ghiaccio...

J.R.

Lettera 8

Caro Dago, ogni giorno i "sinceri democratici" di sinistra chiedono al governo e ai vari ministri di prendere le distanze da questo, quello o quell'altro perché fascisti. Ma nessuno di loro si sogna di prendere le distanze dagli antisemiti, dai violenti, da chi non rispetta le leggi, in pratica dal quel "fascismo di sinistra" molto più pericoloso di quello di destra, solo folclore nostalgico.

FB

Lettera 9

Caro Dago, settembre tra i più freddi degli ultimi trent’anni, con un termometro che anche nei primi giorni di ottobre ha fatto segnare minime al di sotto dei dieci gradi. Ma che delusione! Il meteo sembra essere il primo "negazionista" dei cambiamenti climatici...

Mark Kogan

fontana di trevi passerella

Lettera 10

Caro Dago, "Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude". Pare che il 65enne avesse anche "problemi psichiatrici", dicono alla tv. Perché quando succedono queste tragedie poi, a livello sanitario, vengono riportati sono i problemi mentali dell'assassino senza dire, ad esempio, se soffrisse anche di ulcera e artrosi? Se i problemi psichiatrici sono connessi con questi fatti delittuosi allora perché questi soggetti sono lasciati liberi di girare? Per far contento, nell'aldilà, Franco Basaglia?

F.G.

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, popolarità di Zelensky ai minimi storici. Ci siamo messi dalla parte sbagliata della Storia?

Fabrizio Mayer

LE PROMESSE DI GIORGIA MELONI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Lettera 12

Caro Dago, Unicef, in un anno 14 mila bambini uccisi a Gaza e Cisgiordania. Purtroppo nessun "bambino" in quelle zone: solo terroristi in erba.

P.T.

Lettera 13

Caro Dago, alluvioni Emilia-Romagna e Toscana, aiuti per 446 milioni di euro. Qualcuno lo dica alla Schlein: soldi che avrebbero potuto essere spesi per la Sanità se nella Regione in cui lei era vice presidente si fosse fatta un po' di prevenzione al dissesto idrogeologico.

Carlo Gradi

GIORGIA MELONI - FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - ITALIAN GOTHIC - MEME BY GNOLA

Lettera 14

Caro Dago, Libano, Usa a Israele: "Non colpire aeroporto di Beirut e strade di accesso"... E attenti alle polveri sottili!

Oreste Grante

Lettera 15

Caro Dago, Israele: "Al via l'operazione terrestre nel Libano del Sud". Poveri Joe Biden e Kamala Harris: dopo quella di Putin, una nuova "operazione militare speciale"... Come la giustificheranno ai dem pro Pal?

E.Moro

Lettera 16

Caro Dago, imam di Bologna espulso, rivendicava il sostegno ad Hamas. Espulso a calci in culo o con il solito foglietto?

RPM

Lettera 17

Caro Dago,

nuovi raid israeliani su beirut

Vedo che si continua a parlare di tassare ulteriormente gli ‘extra profitti’ delle banche. Ma cosa s’intende per ‘extra profitti’ ?

Come si fa a stabilire fino a quando un profitto è normale e quando invece diventa un ‘extra profitto’?

Ci sono delle regole precise al riguardo o il tutto è lasciato alla discrezionalità del legislatore ?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

bombe israeliane su dahiyeh, beirut il raid israeliano su beirut che avrebbe ucciso hashem safieddine nuovi raid israeliani su beirut