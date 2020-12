POSTA! - CARO DAGO, VOTO DEL 9 DICEMBRE SU RIFORMA DEL MES, VITO CRIMI AI PARLAMENTARI 5 STELLE: "CHI DICE NO È CONTRO IL MOVIMENTO". IL FAMOSO "NO TAP, NO TAV, NO MES" – ISCRIZIONE AL CASHBACK SULLA APP "IO", IL SISTEMA SI BLOCCA AL MOMENTO DI INDICARE I SISTEMI DI PAGAMENTO. IL GOVERNO CONTE DÀ IL MEGLIO DI SÉ CON LE APP: DOPO "IMMUNI" UN ALTRO GRANDE SUCCESSO!

Lettera 1

Caro Dago,

Tanto rumore per nulla. La riforma del mes verra' approvata e l'Italia lo prendera' in culo come sempre

Glinder

Lettera 2

Caro Dago, Recovery Fund, Italia Viva contraria alla cabina di regia. Forse perché non hanno intenzione di coinvolgere Maria Elena Boschi nella recita?

Nick Morsi

Lettera 3

Caro Dago, seconda domenica da zona arancione in Piemonte e seconda domenica di assembramenti nelle vie del centro di Torino. Cosa aspettano i 5 Stelle a scaricare l'App-endino?

R.Porfiri

Lettera 4

Caro Dago, coronavirus, il rais turco Erdogan: "Mi vaccinerò per dare l'esempio ai cittadini". Anche lui come Obama, Clinton e Bush Jr. Che bella compagnia! Chi si assomiglia si piglia.

Ulisse Greco

Lettera 5

Caro Dago, il leader Cgil Maurizio Landini: "Far diventare il 2021 un anno straordinario per il lavoro". La ministra Nunzia Catalfo è sicuramente una garanzia in tal senso. Stesso ceppo di Lucia Azzolina: M5s. Più fortunati di così!

Luisito Coletti

Lettera 6

Caro Dago, Covid, i ministri Boccia e Speranza a governatore Abruzzo:

"La invitiamo e la diffidiamo a revocare ad horas l'ordinanza regionale ricordandole le gravi responsabilità che potrebbero derivare". Difficile pensare a qualcosa di peggio della seconda ondata causata dall'incapacità del Governo nel gestire l'epidemia.

Ranio

Lettera 7

Caro Dago, Giuseppe Sala: "Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Milano". Gli africani saranno già tutti in festa!

Nino

Lettera 8

Caro Dago, iscrizione al Cashback sulla app "Io", il sistema si blocca al momento di indicare i sistemi di pagamento elettronico con cui si intende partecipare al programma. Il Governo Conte dà il meglio di sé con le app: dopo "Immuni" un altro grande successo!

Stef

Lettera 9

Caro Dago, Peter Altmaier, ministro dell'economia tedesco: "Le misure finora adottate in Germania per affrontare la seconda ondata di coronavirus non bastano". E perché non copiano il "modello italiano" con 60 mila morti?

Maury

Lettera 10

Caro Dago, la Cina auspica nuovi colloqui con gli Usa dopo l'arrivo di Biden. Tranquilli, per Xi Jinping "Sleepy Joe" sarà un biscotto della fortuna.

Bibi

Lettera 11

Caro Dago, Egitto, prolungata di 45 giorni la custodia per Patrick Zaki. Più la sinistra e le Ong tengono il caso sotto i riflettori più gli egiziani si impunteranno a tenere lo studente in carcere. Solo perché sia ben chiaro al mondo chi è a comandare. Senza tutto questo interessamento esagitato, probabilmente il ragazzo sarebbe già libero da un pezzo.

Raphael Colonna

Lettera 12

Caro Dago, è possibile che su ogni fornitura alla nostra povera Italia deve esserci una tangente? Addirittura sulle mascherine pagate un miliardo di euro alla Cina (??) sembrerebbe che siano stati versati 63 milioni a qualcuno che ha agevolato l'affare.

Delle due l'una o il supercommissarioconpoterispeciali Arcuri lo ha ritenuto necessario per ottenere le mascherine o era all'oscuro. In ogni caso Conte e il governo non hanno nulla da dire? Per il vaccino e le siringhe dobbiamo aspettarci la stessa cosa? Tremo al pensiero dei 209 miliardi del Recovery. Quanti faranno la stessa fine? Poi dice che la Ue non si fida dell'Italia.

FB

Lettera 13

Caro Dago, la maggior parte del territorio della California è sotto stretto lockdown alla luce di un balzo dei casi di coronavirus. L'ordinanza che invita gli abitanti a restare a casa riguarda l'85% dei 40 milioni di abitanti dello Stato e sarà in vigore per almeno tre settimane, per coprire il periodo natalizio.

Forse è per questo che Joe Biden ha deciso di nominare come prossimo ministro della Salute il procuratore generale della California. Ogni persona appartenente alle istituzioni di quello Stato rappresenta una garanzia in materia di contenimento della pandemia. Basta vedere i risultati!

L.Abrami

Lettera 14

Caro Dago,

Che fine ha fatto la Siria? Anni di servizi quotidiani in tv e giornali dall'inferno, armi chimiche, Assad come Hitler, spaventose violazioni dei Diritti umani...e poi? Tutto finito? Chi ha vinto quella sporca guerra?

Glinder

Lettera 15

Caro Dago, voto del 9 dicembre su riforma del Mes, Vito Crimi ai parlamentari 5 Stelle: "Chi dice no è contro il Movimento". Il famoso "No Tap, no Tav, no Mes".

A.Reale

Lettera 16

Caro Dago dicono da Bruxelles che per avere il via libera ai progetti del Recovery Plan nazionale bisogna essere in regola con le raccomandazioni e le leggi Ue. E in molti settori l'Italia non lo è per nulla. Vedremo se Conte e la sua banda incolperanno Ungheria e Polonia anche di questo.

Matt Degani

Lettera 17

Caro Dago, al via le iscrizioni al piano Cashback, il programma di rimborsi sulle transazioni con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici. E già si prevede che tra gli evasori fiscali sarà tutto uno sgomitare per aggiudicarsi i rimborsi milionari previsti per chi non utilizza il contante.

Giacomo

Lettera 18

Dago darling, ormai ci sono paesi che hanno democrazie a responsabilità limitata, come le S.r.l nelle società di capitali. Il caso più grande, risaputo e rodato è la Russia. Uno lo è ora diventato anche l'Italia, dove da qualche anno il primo partito di governo è un "movimento" guidato da un "elevato" che prima o poi farà la fine di Icaro (o di un asino che vola) a forza di elevarsi nel vuoto della decrescita infelice.

Un governo che governa a suon di ukase come neanche ai tempi dello "zar di ferro" Nicola I! Passando ad altro, non capisco perché il risuscitato di Arcore non chiede al suo amico Putin l'invio di milioni di dosi del vaccino anti-Covid Sputnik, che in Russia stanno già somministrando alla grande.

Non c'è ragione di credere che detto vaccino sia peggiore di altri americani o anglo-italiani, malgrado le solite invettive degli hater che odiano (o che sono obbligati a farlo) il "Piccolo Padre" della Santa Madre Russia. Un problema semmai ci sarebbe in Italia: chi lo gestirebbe, dato che Arcuri, il supercommissario per tutte le stagioni, è già oberato di lavoro? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dagos, Saviano ha da tempo dato fondo a tutti gli insulti a disposizione per nobilitare degnamente le sue cause politiche e le sue idiosincrasie para-politiche: dopo Hitler, in effetti, bisogna capirlo, povera stella, non aveva a chi appellarsi per demonizzare Matteo Salvini.

Ma che l'impegno civile che Saviano si è arrogato in concorso con tutta la Sinistra gli conferisca l'immunità/impunità di gregge per ritenere di poter guappeggiare impunemente, passando agli insulti più livorosi e belluini, è frutto di una intolleranza e di un livello di fanatismo all'altezza di una superiorità antropologica tutta da dimostrare e di un suprematismo etico senza onere di prova: semmai, dando prova di menefreghismo etico-civile come controprova di un dogmatismo ideologico mai dismesso.

Il tutto, imbevuto di un odio e di una irresponsabilità da ultrà facinoroso che Saviano ha amorosamente coltivato con quanti hanno fatto di uno scrittore di tutt'altro che eccelse qualità l'oggetto di un culto della personalità infantile per masse in cerca di messia, meglio se dalle nuance neo-melodiche per il folclore mediatico delle ospitate alla Formigli e Fazio. Le bambinate che gli scappano di bocca con le altre che gli escono dalla penna ne sono la prova: solo livore puro, linfa vitale per il Saviano scritto e orale.

Mi guardo bene dal proibire a chicchessia di praticare il genere di fanatismo verso cui si sente maggiormente portato: purché, poi, non accusi gli altri di un estremismo da invasato in cui, gli va riconosciuto, Saviano si dimostra maestro impareggiabile e allievo insuperabile di se stesso tutte le volte che può e come solo lui può.

Raider

Lettera 20

Caro Dago, secondo un rapporto di Copernicus Climate Change Service, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, novembre è stato il mese più caldo della storia a livello mondiale, mentre l'Europa ha registrato quest'anno il suo autunno più caldo. Che cacciaballe imbroglioni! È stato il più caldo da quando si rilevano le temperature, cioè forse da 160 anni a questa parte. E tutti i millenni precedenti? Ne sanno meno che sul Covid.

Pino Valle