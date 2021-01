POSTA! - A FURIA DI EVITARE LA SORTE DI MONTI, A CONTE TOCCHERÀ LA FINE DI PRODI. DUE DESTINI DI (UN) TIRO MANCINO – AL SENATO NASCE IL GRUPPO DEI RESPONSABILI: SI CHIAMA "EUROPEISTI". ACCIDENTI, UN GRANDE SFORZO DI FANTASIA. PER UN NOME COSÌ RICERCATO AVRANNO DOVUTO INTERPELLARE I CREATIVI DI MEZZA ITALIA…

Lettera 1

Caro Dago, Governo, Giorgia Meloni: "C'è finestra per andare al voto". Speriamo che Giuseppi non la utilizzi per rientrare dopo essere uscito dalla porta.

Simon Gorky

Lettera 2

Caro Dago, al Senato nasce il gruppo dei responsabili: si chiama "Europeisti". Accidenti, un grande sforzo di fantasia. Per un nome così ricercato avranno dovuto interpellare i creativi di mezza Italia.

Maxmin

Lettera 3

Caro Dago, Paolo Gentiloni di nuovo a Palazzo Chigi? Ma come, a 3 anni dal voto di nuovo la stessa schifezza che gli italiani avevano respinto con le urne?

Bibby Canz

Lettera 4

Dagovski,

A furia di evitare la sorte di Monti, a Conte toccherà la fine di Prodi. Due destini di (un) Tiro Mancino.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, se si avvererà ciò che scrivi - scambio Gentiloni-Conte tra Bruxelles e Palazzo Chigi - allora sarebbe la ciliegina sulla giravolta 5 Stelle. Non sono alleati, ma addirittura camerieri del Pd. Roba da andarsi a nascondere in un bunker atomico per i prossimi 20 anni!

Ranio

Lettera 6

Caro Dago, la Guardia di Finanza di Catania ha denunciato 78 persone che avrebbero percepito, senza averne titolo, il Reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato da 1,2 milioni di euro. Se i controlli li facessero prima, per individuare gli Isee fasulli, probabilmente lo Stato risparmierebbe tempo, denaro e impiego di maggiori risorse umane e i soldi finirebbero subito a chi ne ha bisogno.

Dario Tigor

Lettera 7

Caro Dago, per denunciare che la sua auto era stata rigata, un 28enne va dai carabinieri di Rivoli (Torino) con sette grammi di droga nascosti nelle mutande: arrestato. Ma dai!!! Forse voleva solo testare l'efficienza dell'Arma.

Neal Caffrey

Lettera 8

Caro Dago, Savona, a 10 anni porta hashish a scuola: segnalato ai servizi sociali. Non era meglio segnalarlo al Partito Radicale?

John Reese

Lettera 9

Caro Dago, Casa Bianca, Biden telefona a Putin: "Preoccupato per avvelenamento Navalny". Meglio l'impeachment?

Soset

Lettera 10

Caro Dago, "Alcuni milioni di dosi del vaccino dell'azienda Reithera potranno essere somministrate da settembre", lo ha detto il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù. Comodi, non c'è fretta. Siamo sommersi dai vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca che uno in più non sapremmo proprio dove metterlo!

P.F.V.

Lettera 11

Caro Dago, Ibrahimovic a Lukaku: “Vai a fare i tuoi riti voodoo di merda da un’altra parte. Piccolo asino”. Ma una volta non usavano aghi e pupazzetti?

Jantra

Lettera 12

Caro Dago, Conte: "Dimissioni per governo di salvezza nazionale". Finalmente è consapevole di averci portato nel baratro. È già un piccolo passo avanti.

Martino Capicchioni

Lettera 13

Caro Dago, nuda dalla vita in giù, la pittrice di primo pelo Nike Rivelli condivide sui social la realizzazione della sua "vulva art". E le "anal sculptures" del water? Condividerà anche quelle?

J.N.

Lettera 14

Caro Dago, Iran, il portavoce del governo: "Il tempo per ritorno Usa a intesa sul nucleare non è infinito". Con l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca gli Ayatollah riprendono a dettare l'agenda come ai tempi di Barack Obama?

La Lega dei Giusti

Lettera 15

Caro Dago, quattro giorni al 31 gennaio, ma in questi 27 giorni il coronavirus ha provocato oltre 79mila decessi negli Stati Uniti, dando a questo mese il record del più mortale dall'inizio della pandemia. Qualcuno ha preferito suicidarsi prima dell'arrivo del regime Biden, fatto di oscuramenti social, censure, proibizioni a manifestare e ferreo controllo dell'Esercito?

Luca Fiori

Lettera 16

Ma, caro Dagos, il problema con la storia quale fiction televisiva, filmica e mediatica, format o video-gioco a disposizione di ogni soggettista e sceneggiatore, manco a dirlo, ligio alle tassative consegne del politicamente corretto, non è che gli afro e tutti gli altri non occidentali siano messi come remplacement di tutti quei bianchi da sostituire anche nella realtà: il problema è che, senza questa grottesca falsificazione storico-etno-culturale, che racconti?

Non si tratta solo di repulisti etnico per la platea mondiale o del rescript per il 'revisionismo' ideologico-epidermico in corso: la cosa tragica è: fuori della mitologia classica o eddica, messe da parte storia e cultura, regine e ladri, milord e milordesse: e discipline sportive, quasi tutte inventate e tutte elevate a fenomeno di massa, di costume e business dall'Occidente, idem con la musica, jazz compreso: e con le arti: insomma, piaccia o no (e no, non piace!), escludendo tutta questa robaccia schifosamente occidentale, 'caucasica', addirittura... Che cavolo ci sarebbe di paragonabile da raccontare? E allora, facciamo finta che noi bianchi non siamo mai esistiti: tanto, fra un po', ci siamo.

Raider

Lettera 17

Caro Dago, dopo il "Buy American", Biden annuncia: "Entro fine estate vaccini per 300 milioni di americani". Forse i leader europei hanno applaudito troppo presto senza capire ciò che stava accadendo. Se i vaccini li rastrella tutti lui, l'Europa resterà con le siringhe vuote come le teste di chi ha gioito per la sconfitta di Trump. Altro che un mondo unito e solidale, Sleepy Joe è più isolazionista e sovranista di Donald.

Dirty Harry

Lettera 18

Caro Dago, Covid, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: "Immunità di gregge a settembre-ottobre". Per opera dello Spirito Santo visto che non ci consegnano i vaccini?

Camillo Geronimus

Lettera 19

Caro Dago,

In questi giorni più che mai, sto osservando, ovunque nelle televisioni, filmati di Conte tutti molto glamour, genere fotomodello, sui giornali ovunque grandi foto di Conte genere Kennedy nei momenti di maggior splendore... Tu che conosci il mondo, farà parte della comunicazione d’assalto di Casalino?

Francesca

Lettera 20

Caro Dago, maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, arresti in varie Regioni. L'organizzazione criminale ha frodato allo Stato oltre 143 milioni di euro di contributi pubblici. Ecco a cosa serve l'allarme sul cosiddetto Global Warming!

Nick Morsi

Lettera 21

Caro Dago, Conte: "Le mie dimissioni per un governo di salvezza nazionale". Ma va là. Si è dimesso, dopo settimane di disperato mercimonio, perché non ha i numeri. Avesse avuto un solo senatore di vantaggio sarebbe ancora a Palazzo Chigi.

Lucio Breve

Lettera 22

Ciao Dago.

Se può servire a qualcuno che fatica a rendersi conto che non avrà più una seduta da Presidente del Consiglio, ho ancora il seggiolone di mio figlio che sono disposto non solo a regalare ma anche a far portare a Roma senza alcuna spesa per il trasporto. Se può servire.... Basta che lui e Roccobello tolgano il disturbo.

Grazie

Luca

Lettera 23

Caro Dago,

dopo aver letto l'ammasso di banalità pubblicate da Rocco Tarocco sul profilo Facebook di Giuseppi, senza la pretesa di insegnare a quest'ultimo (lui è professssore), vorrei citare una perla di Jimmy Durante che, a mio modesto parere, gli si adice molto:

Sii gentile con le persone durante la salita, perché potresti incontrarle durante la discesa.

Auguri,

johnkoenig

Lettera 24

Oggi parliamo qui di cose serie - dato che alcuni argomenti controcorrente vengono sulla stampa italiota tacitate o snobbate - e precisamente della questione ebraica (nientepopodimeno!). Già, la famosa Shoah che da una settimana senza soluzione di continuità ci viene proposta da mane a sera su tv, radio, giornali in maniera asfissiante.

Premesso che sono fermamente antinazifascista come pure anticomunista (le due dottrine per me, come peraltro decretato dall’UE, sono equivalenti ossia mortifere) e ovviamente aborro tutto ciò che Hitler e camerati hanno compiuto, come del resto Stalin e compagni , ciò premesso dicevo, trovo eccessiva questa parata di celebrazioni che tendono a far diventare gli ebrei le uniche vittime del male, le uniche vittime della storia.

Non va bene insomma che grazie alla sapiente propaganda sionista gli ebrei assurgano al ruolo di unica vittima del Novecento, dimenticandoci o addirittura osteggiando (dai compagni) il ricordo puntuale e costante di fatti altrettanto tragici: delle foibe, delle purghe staliniane (20 milioni di vittime), del genocidio armeno, del genocidio ruandese, del genocidio cambogiano, del genocidio maoista passato e attuale contro gli iuguri, e altri ancora .

Nel Novecento le vittime di genocidi sono state centinaia di milioni e questo dovrebbe far riflettere.

Ciò posto, suona male che Papa Bergoglio ad ogni piè sospinto pianga sulla Shoah, come oggi ha fatto, e non urli al mondo, non gridi ogni domenica dal sacro balcone quanto segue:”Cari figli devo piangere amaramente perché ci sono 340 milioni (340 milioni, mica bruscolini ndr) di Cristiani perseguitati nel mondo.

Circa 5000 uccisi nel 2020, oltre 4000 arrestati, 2000 rapiti. I paesi che ci stanno massacrando ( guarda te, ndr) sono la Cina (!!!), l’India, Iran, nord Corea, Libia, Afghanistan, Nigeria, e tanti altri ancora . Dobbiamo fare qualcosa per aiutarli. Dobbiamo denunciarlo al mondo intero. La stampa deve scrivere queste cose come fa con la Shoah .”

Perché dunque ricordiamo con impegno ossessivo il passato della Shoah ( si dice perché non accada più) e non ricordiamo quello che invece sta avvenendo oggi con centinaia di milioni di perseguitati per motivo religioso? Già perché? Lo capisce anche D’Agostino che qualcosa non quadra, se non guardasse solo le sue amate porcate .

Luciano

Ps: per chi volesse documentarsi meglio sul tema persecuzioni dei Cristiani basta rivolgersi all’agenzia missionaria “Porte aperte”. Un invito rivolto soprattutto alla meravigliosa stampa italiota, venduta anima e corpo al pensiero unico e anticristiana !