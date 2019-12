POSTA! - LA MAMMA DI NADIA TOFFA HA DETTO A BRUNELLA GIOVARA DI REPUBBLICA: “L'HO NASCOSTA IN UN POSTO SEGRETO, ERANO I GIORNI DI HALLOWEEN E ABBIAMO SAPUTO CHE QUALCUNO LA CERCAVA NEI CIMITERI BRESCIANI”. BEH, POTRESTI DIRE ALLA GIORNALISTA CHE PER TROVARE I RESTI DI NADIA BASTAVA CHE GUARDASSE IN SOGGIORNO DELLA SIGNORA REBUFFONI O, MEGLIO ANCORA, CHE LEGGESSE IL SETTIMANALE “DIPIÙ” DEL 22 NOVEMBRE SCORSO…

Lettera 1

Caro Dago, leggo su Dagospia che la mamma di Nadia Toffa ha detto a Brunella Giovara di Repubblica: «L' ho nascosta in un posto segreto, erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani». E la Giovara aggiunge: è difficile pensare che la bella ragazza bionda e famosa sia adesso invisibile, niente tomba, nessuna targa, ma così ha deciso la madre Margherita Rebuffoni, per proteggerla. Beh, potresti dire alla giornalista di Repubblica che, invece di bersi la qualunque, per trovare i resti di Nadia bastava che guardasse in soggiorno della signora Rebuffoni o, meglio ancora, che leggesse il settimanale Dipiù del 22 novembre scorso (quindi in edicola un mese dopo Halloween!)? Saluti, ad maiora e buon Natale

Luca Bassi

Lettera 2

Dagovski,

In un paese impoverito, il buonismo non vince mai sul cattivismo. Semmai, contribuisce a rafforzarlo.

Buon Natale a tutti.

Igor

Lettera 3

Caro Dago, Facebook di nuovo nella bufera in materia di privacy. Una società di sicurezza ha annunciato di aver individuato online un database contenente i dati personali di 267 milioni di utenti del social network. Abbiamo capito che è un grande miliardario che porta avanti le idee politiche dei dem, ma cosa aspettano ad arrestare il recidivo Mark Zuckerberg? Poi magari possono rilasciarlo su cauzione, ma se è così restio a seguire le leggi va fermato. Permettere che i dati di milioni di persone vengano diffusi a destra e a manca non è uno scherzo, gli andrebbero anche chiesti i danni con una class action.

Sandro Celi

Lettera 4

Caro Dago, grazie al tuo sito (lunga vita!) ho appreso che due povere marocchine che avevano prelevato da un supermercato merce per dieci euro per cibarsi, rischiano la condanna per rapina impropria avendo urtato una guardia giurata durante la fuga. Il pensiero è andato immediatamente alla ricca e viziata "capitana" Carole che ha deliberatamente speronato una nave militare italiana, rischiando di provocare vittime, diventando subito l'eroina di tutta la sinistra italiana. E pensare che soltanto pochi anni fa la stessa sinistra sarebbe scesa in piazza per sostenere le due marocchine "colpevoli" di essere povere e disperate e spernacchiato le gesta dei figli ricchi, annoiati e viziati!

Viviamo tempi bui!

FB

Lettera 5

Caro Dago, la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi non ha ancora trasmesso gli atti dell'impeachment al Senato. Siccome la partita è destinata a non andare come vorrebbe lei, fa come i bambini e tenta di bucare il pallone. Tragicomica.

E.Moro

Lettera 6

Caro Dago, Boris Johnson: "La ratifica della Brexit è un regalo per Natale al popolo britannico". Beati gli inglesi che ricevono ciò che avevano chiesto col referendum. Noi invece riceveremo una finanziaria firmata anche da un partito, il Pd, che col voto credevamo di aver mandato all'opposizione. Grazie Giggino!

Tony Gal

Lettera 7

Ciao Dago, magari passerò per comblottista ma la storia della ragazza che fa il dito a Salvini dormiente mi puzza tantisssssimo. Davvero una ragazza si può avvicinare con tanta facilità all'ex Ministro degli Interni, nonché leader di un partito del 30%, nonchè (a suo dire) minacciatissimo nella sua incolumnità? Davvero viaggia senza scorta in aere di linea e si addormenta sereno come un pupo in balia di chiunque gli si voglia avvicinare?

G.

Lettera 8

Caro Dago, Elizabeth Warren: "Donald Trump è il presidente più corrotto della storia, che lavora solo per i ricchi". E invece Barack Obama ha lavorato per i poveri, infatti ha appena acquistato una tenuta da 12 milioni di dollari a Martha's Vineyard.

Maxmin

Lettera 9

Caro Dago, sicurezza nazionale, il Copasir: "I cinesi vanno estromessi dal 5G". Caspiterina, Huawei e Zte sarebbero peggio della Nsa di Obama che spiava tutto e tutti?

Greg

Lettera 10

Caro Dago, Brexit, Boris Johnson ribadisce: "Nessun referendum bis in Scozia". A Edimburgo caleranno il kilt?

Casty

Lettera 11

Caro Dago, la cannabis light con una concentrazione inferiore allo 0,5 per cento di Thc ha veri effetti stupefacenti? Secondo Federica Pollastro, fitochimica, ricercatrice di Scienze del Farmaco all’università di Novara, "La cannabis light non è diversa da una forte camomilla ed è molto meno potente di un sonnifero". Ma allora no problem, continuiamo con "la forte camomilla".

Mark Kogan

Lettera 12

Caro Dago, centinaia di bambini sono nati da abusi dei Caschi Blu della missione Minustah ad Haiti su ragazzine di 12 o 13 anni e poi abbandonati. Le violenze sessuali avvenivano in cambio di pochi soldi o di un pasto. E poi il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha il coraggio di impartire lezioni sul rispetto dei diritti umani dei migranti.

Marella

Lettera 13

Caro Dago, decine di nuovi fascicoli d'inchiesta sono stati aperti dalla Procura di Bari, dopo le denunce depositate negli uffici giudiziari dai risparmiatori della "Banca Popolare di Bari". Ma certo, il problema più evidente è che avevano scritto "Bari" con la maiuscola anziché con la minuscola.

Sasha

Lettera 14

Caro Dago, a differenza di quanto annunciato, "Se non ci saranno 3 miliardi per la scuola mi dimetto da ministro", sembra che il titolare dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, resterà incollato alla sua poltrona. Non ce la fanno proprio i 5 Stelle ad essere coerenti e mantenere le promesse fatte. Complimenti a Grillo e Casaleggio che, salvo qualche raro esemplare, sono riusciti a selezionare tutta un'ampia maggioranza di banderuole.

Gaetano Lulli

Lettera 15

Dago darling, "Le Figaro" é preoccupato per l'aumento della delinquenza a Parigi, ammesso anche da alcune autorità. Niente di veramente nuovo sul fronte della Ville Lumière. Ai tempi della Belle Epoque, più di un secolo fa, a Parigi scorazzavano migliaia di delinquenti detti, in modo politicamente scorrettissimo, "Apaches". Ovviamente France24, il cui motto é "Liberté, egalité, actualité", non ne sa nulla. Mentre sa tutto sul surriscaldamento globale che fa bruciare l'Australia e fiorire i bucaneve a Mosca, anche se la neve non c'é. E a proposito di Belle Epoque, in effetti fu bella solo per la minoranza delle ricche elites. Per il resto (la maggioranza) era fame, freddo, duro lavoro (quando c'era) senza protezioni sociali. ecc. ecc. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, «Niente targa, nessuna tromba. L'ho nascosta in un posto segreto». Così Margherita Rebuffoni, madre della compianta Nadia Toffa. Ma sai che segreto. Come tanti Italiani, terrà l'urna con le ceneri in qualche stanza di casa.

EPA

Lettera 17

Caro Dago, Stati Uniti, è stato condannato a 15 anni di carcere l'uomo fermato a giugno per aver dato fuoco a una bandiera arcobaleno Lgbtq che sventolava fuori da una chiesa in Iowa. Bravo scemo. Se invece avesse disegnato Cristo che ha un'erezione mentre un bimbo gli si inginocchia davanti, avrebbe trovato modo di esporre "l'opera d'arte" fuori da qualche museo italiano.

Nino Pecchiari

Lettera 18

Caro Dago, Stati Uniti, la Camera approva il nuovo accordo commerciale Nafta con il Messico e il Canada. Ecco perché Donald Trump rivincerà le presidenziali. Grazie a lu il Congresso si occupa di cose serie che interessano tutti gli americani, Democratici inclusi. Con l'altra parte, invece, si perde tempo con la cazzata priva di fondamento dell'impeachment.

Camillo Geronimus

Lettera 19

Caro Dago, Ieri il Papa è tornato ancora una volta sul tema che più lo ossessiona :i migranti . Qualcuno dovrebbe ricordargli che non basta accogliere in una nazione dei migranti ma poi gli si deve anche dare delle prospettive di vita decorose tipo una casa ed un lavoro. Ora purtroppo tanti italiani si trovano in difficoltà gravi da questo punto di vista e quindi queste esortazioni papali risultano frutto di irresponsabilità. Qualcuno dovrebbe anche fargli presente che il nostro debito pubblico di 2,7 triliardi di euro ( e in costante aumento ) espone la nazione a possibili crisi che ,una volta innescate , porterebbero a conseguenze disastrose.

Penso comunque che dovrebbe cominciare lui a dare il buon esempio destinando ai senza tetto l’uso dei seminari (ormai svuotati dalla crisi delle vocazioni) e dei conventi abbandonati. Aggiungo anche il consiglio di evitare che l’Obolo di S.Pietro (200 milioni ) in futuro venga utilizzato per investimenti immobiliari a Londra ( rivelatisi peraltro disastrosi) e infine di fare in modo che il cardinale polacco ( dopo il bel gesto di riattaccare l’allaccio elettrico in una casa occupata di Roma) si decida a saldare il conto da 300.000 euro come millantato. Sarebbe un debito in meno sulle spalle degli italiani.

Gandalf