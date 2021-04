POSTA! – GASSMAN SPUTTANA I VICINI SU TWITTER, DA HOLLYWOOD GLI ARRIVA LA CANDIDATURA ALL' OSCAR COME MIGLIORE "SPUTTANATTORE" PROTAGONISTA - IL BUONISMO STA ALLEVANDO UNA GENERAZIONE DI PASTA FROLLA. GLI STUDENTI SI SENTONO "UMILIATI" - POVERACCI, SI VEDE CHE VIVONO NELLA BAMBAGIA - SE DURANTE UN'INTERROGAZIONE IN MODALITÀ DAD VIENE CHIESTO LORO DI INDOSSARE UNA BENDA PER EVITARE CHE IMBROGLINO…

ferrari bottura

Lettera 1

Dagovski,

Riapre il ristorante della Ferrari con lo chef Bottura e arriva la linea moda uomo-donna.

Proprio le notizie che ti aspetti dopo i disastri in Formula 1.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago

Gassman sputtana i vicini su Twitter, da Hollywood gli arriva la candidatura all' Oscar come migliore "sputtanattore" protagonista.

Lettera 3

Caro Dago, vaccini, prima dose per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Gliel'hanno somministrata da seduta o in piedi?

tedros adhanom ghebreyesus

John Reese

Lettera 4

Caro Dago, il buonismo sta allevando una generazione di pasta frolla. Gli studenti si sentono "umiliati" - poveracci, si vede che vivono nella bambagia - se durante un'interrogazione in modalità Dad viene chiesto loro di indossare una benda per evitare che imbroglino. Sono destinati ad essere sbranati dai cinesi!

john elkann bottura

E.Moro

Lettera 5

Caro Dago,

Ieri sera Striscia la Notizia, ha trasmesso un fuori onda di Luigi Di Maio ospite da Del Debbio, che in attesa del collegamento e con l'aplomb che lo contraddistingue, si cimenta nell'attività che meglio gli riesce: scaccolarsi.

Un caro saluto,

roberto speranza cover

Mary

Lettera 6

Caro Dago, sono un po' confuso ...

Maaa se Speranza fa il CAPRO espiatorio c’entra qualcosa con il GREGGE e con la sua immunità?

Mikkke

Lettera 7

Caro Dago,

tutti che parlano del Report OMS "An Unprecedented Challenge: Italy's first response to COVID-19" del 13 maggio 2020 poi fatto sparire e ora disponibile presso OMS solo a richiesta.

Con una semplice ricerca ho trovato il report sul sito di OMCEO di Taranto al seguente link:

https://www.omceo.ta.it/images/allegati/4_5944763873339901779.pdf

tokyo 2020

magari qualcuno è interessato...

Saluti,

Paolo Borgese

Lettera 8

Dago Olimpico,

i 5 anelli olimpici sono; blu per Europa, nero per Africa, giallo per Asia, rosso per America e verde per Oceania. Con le migrazioni avvenute negli ultimi decenni non sarebbe il caso di colorare i suddetti anelli in modo arcobaleno, evidenziando la percentuale degli attuali colored che hanno nazionalità europee ex post migrazioni e successivi ius soli.

Saluti - peprig -

albert bourla

Lettera 9

Caro Dago, vediamo di fare il punto sull'informazione al tempo del colera.

Se si tratta di ripetere a papardella ciò che viene scritto dagli uffici PR del governo e per riportare le veline dell'ANSA, credo che sia inutile sia la laurea in Scienze della Comunicazione, sia l'ordine dei giornalisti, a meno che si tratti di riportare in auge l'Istituto Luce o far crescere dei nuovi piccoli Goebel.

joe biden

Lettera 10

Ad esempio, se muoiono decine di persone per trombosi ed altre complicazioni derivanti dalle vaccinazioni, si tratta di 1 caso su 1 milione, mentre se muore un diciannovenne (1 su 60milioni) allora "non muoiono solo gli anziani". Come no!

Poi c'è la politica, come nel caso di Cattaneo di FI che ci fa sapere che il passaporto vaccinale "è libertà" Sì, come la bomba del dottore stranoamore...

Intanto il CEO di Pfizer ci anticipa la realtà distopica: dovremo vaccinarci ogni anno, che è esattamente ciò che volevano sin dall'inizio e che è stato denunciato dai "complottisti".

Dago, ci sono due tipi di persone: i complottisti e i coglioni.

johnkoenig

angela merkel

Lettera 11

Caro Dago, Chicago, tredicenne ispanico ucciso da agente di polizia dopo un inseguimento. L'attenzione di Joe Biden per i "Dreamers": e meno male che era Donald Trump a separare i figli dai genitori...

Vesna

Lettera 12

Stiamo passando dal "Politicamente corretto" al "Pateticamente corretto".

GiazE

Lettera 13

Caro Dago, Giornata internazionale contro la schiavitù infantile, il Papa: "Bambini oggi in condizioni disumane, vergogniamoci". Anche per quelli che rivolgendosi alla Chiesa finiscono nelle mani di un prete pedofilo?

Max A.

Lettera 14

Caro Dago Covid, la Merkel ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Sì, e io mi sono fatto mordere da una vipera...

Berto

Lettera 15

Caro Dago, Civid, Oms: "Vicini a tasso più alto d'infezione da inizio pandemia. Contagi e morti stanno aumentando in tutto il mondo". Evviva, la conferma che lockdown e vaccinazioni servono!

Sonny Carboni

Lettera 16

Carità leghista e fede draghiana in Speranza: le virtù teologali sono peccati mortali in politica. Speanza era al governo nel Conte bis: aver votato la sfiducia al governo giallorosa impicava il voto contro Speranza: un voto contro Speraza non implica la sfiducia a Draghi. MI duole dirlo, ma la Lega sta sbagliando, stavolta.

joe biden in afghanistan

Raider

Lettera 17

Caro Dago, Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi: "Nei provvedimenti economici che il governo si appresta a varare chiediamo che ci siano due misure: la proroga del superbonus edilizio e un bonus per le famiglie italiane per andare in cinema, teatri e ai concerti". Un test per vedere se il vaccino negli assembramenti funziona?

Edy Pucci

Lettera 18

franco locatelli

Caro Dago, Draghi alle Camere: "L' 80% della popolazione vaccinata entro autunno". Attento! Perché con le foglie in autunno rischiano di cadere pure le promesse. Già siamo in fremente attesa delle famose 500 mila vaccinazioni al giorno...

Jonas Pardi

Lettera 19

Caro Dago, Iss: "Terapie intensive sopra la soglia ma primi segni di lieve calo". Immaginiamo si siano liberati 3 posti, visto che per i tg 10 contagiati in meno o in più significano miglioramento o peggioramento.

Mark Kogan

Lettera 20

Caro Dago,

perché l’inferno affascina più del paradiso? Forse siamo troppo impazienti per star lì a "riveder le stelle"? Il paradiso, se non è quello delle vergini, resta un luogo incomprensibile, come la felicità dura solo qualche attimo.

ANGELA MERKEL COL VINO

Ma un’idea di paradiso oltre-mondano possiamo farcela alla galleria Rhinoceros della Fondazione Alda Fendi Esperimenti, con la mostra su Dante di Raffaele Curi.

Il paradiso è dove splende sempre il sole, una stanza dal pavimento di specchi che ci trasforma in sinuose ombre su un mare di colori. Poi un brusio, arrivano le schiere di angeli gli oltre-mondani, l’aristocrazia romana, eternata dalla luce dei flash dei giornali di domani, "le aristobriciole" come le definisce il mio amico Roberto Filo della Torre di Santa Susanna.

Dalla strada di buche, traffico e folla si sale fino alla empireo: la terrazza romana. Dal chiasso al silenzio, dalle foto contemporanee di Claudia Rogge al sigillo quattrocentesco del Sole di Giovanni di Paolo di Grazia, e se tutto non inizia a muoversi come nel Paradiso dantesco è solo perché in zona arancione non si servono alcolici.

#kultura

Lettera 21

Caro Dago,

ROBERTO FORMIGONI

alla luce di quanto accaduto in Senato, dove hanno riaccordato il vitalizio ai politici condannati in via definitiva, il Movimento 5 Stelle dovrebbe immediatamente uscire dal Governo.

Ma forse hai ragione tu, sono diventati uno dei tanti partiti.....

Cordialmente

PIERBRAC

Lettera 22

Caro Dago, Covid, se figlio disabile in Dad entrambi genitori in smart. Poveretti, devono stare tutta la giornata chiusi in auto?

Raphael Colonna

JOE BIDEN E FIGLIO

Lettera 23

Caro Dago, Letta: "Anche Conte è caduto per mano di Renzi". Insomma, anche noi abbiamo il nostro piccolo Putin che manipola la vita politica.

Bibi

Lettera 24

Caro Dago, Covid, l'ad della Pfizer dice che probabilmente ci sarà bisogno di una terza dose di vaccino. Non è che alla fine ci diranno che l'efficacia dura qualche ora?

Greg

Lettera 25

coronavirus tamponi a malmo

Caro Dago, Covid in Germania, la Merkel: "Il freno d'emergenza è necessario, situazione molto seria". Evidentemente lo stesso non si può dire delle misure di contrasto adottate sinora dalla Cancelliera.

Ezra Martin

Lettera 26

Caro Dago, in Svezia grave carenza di sperma, necessario per la gravidanza assistita, perché i donatori hanno evitato gli ospedali durante la pandemia. È vergognoso, se si pensa a tutto il prodotto che quotidianamente viene buttato via per colpa di Pornhub!

SMALLING

Yu.Key

Lettera 27

Caro Roberto,

Grande Roma, in 10 contro 12 (Pau Lopez giocava con gli olandesi), pareggia ed entra in semifinale. Per evitare che lavori, con i piedi fucilati e le uscite psicolabili, pure a favore del Manchester United, meglio giocare, come facevamo da ragazzini, quando nessuno voleva stare tra i pali, in 11, ma senza portiere.

Giancarlo Lehner

contagi coronavirus in europa

Lettera 28

Dago darling, quanti sono i furbetti di ogni ordine e grado che sono attivi in Italia? Saranno mica 8 milioni come le baionette di Mussolini? E riuscirà Draghi a fare il miracolo di ridurne il numero. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 29

Carro Dago, 5 Stelle indignati per il vitalizio a Formigoni e Del Turco? Coi soldi incassati dai furbetti del reddito di cittadinanza grazie alla pessima legge varata dai grillini - che avrebbe potuto anche essere un'iniziativa lodevole se scritta da gente competente - si pagano dieci volte i vitalizi di tutti gli ex parlamentari. E quindi Travaglio prima di fare il moralista dovrebbe contare almeno fino a 10 mila!

F.T.

travaglio conte

Lettera 30

Caro Dago, il segretario Pd, Enrico Letta: «Per la corsa a sindaco di Roma faremo le primarie, credo a giugno, spero in presenza». Ottima scelta. Anche se c'è da dire che in presenza o no nei dem nessuno può copiare: hanno permanentemente la benda sugli occhi.

Lidiano Pretto

Lettera 31

Caro Dago, Clima, grazie al Covid nel 2020 in Italia calo emissioni di gas serra del 9,8%. Ora sappiamo com'è il mondo agognato da Barack Obama e i fanatici del Climate Exchange. Continueremo a dargli retta?

A.Reale

giuseppe conte roberto speranza

Lettera 32

Caro Dago, Covid, Israele: "Dal 18 aprile stop all'obbligo di mascherina all'aperto". La differenza tra Chi agisce e chi si affida a Speranza.

Martino Capicchioni

Lettera 33

Ma veramente non so come faccia Salvini a non spaccarti il muso ...

Sei un essere disdicevole e sporco ..,

Odiatore sozzo Uno che approfitta del sito per fare politica di parte

Schifoso

Lettera 34

Caro Dago, il premier Draghi alla Lega: "È un governo di unità nazionale: non bisogna farsi dispetti e alimentare polemiche". Lo dice a Salvini perché Letta con ius soli e Open Arms intenda?

joe biden gabby fords

Simon Gorky

Lettera 35

Caro Dago, mai avremmo pensato di vedere Enrico Letta indossare la felpona di Open Arms (comunque per conservare un minimo di decoro l'ha infilata sopra giacca e cravatta). Adesso però ci aspettiamo di vedere un selfie dalla casa dell'ex premier assieme ad una famigliola di migranti africani. Se non li aiuta lui, che certo non è povero in canna, chi dovrebbe aiutarli? Ogni tanto ai bei gesti e alle belle parole è bene far seguire i fatti concreti. In modo da risultare più credibili.

Maxmin