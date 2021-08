10 ago 2021 20:01

PRENDI QUESTA FIALA, ZINGARA - IVA ZANICCHI, CHE PER IL COVID HA PERSO IL FRATELLO, METTE IN RIGA I NO VAX E SPINGE IL VACCINO: "MIA SORELLA DI 85 ANNI SI È BECCATA LA VARIANTE DELTA, SE NON AVESSE FATTO LA DOPPIA DOSE SAREBBE MORTA. INVECE PRATICAMENTE NON HA NESSUN SINTOMO. OGGI TANTA GENTE HA PAURA DELL'INIEZIONE PERCHÉ L'ABBIAMO SPAVENTATA CON UNA CATTIVA INFORMAZIONE. DOBBIAMO RINGRAZIARE I TANTI SIGNORI E SIGNORE CHE OGNI GIORNO VANNO IN TV A FARE GLI ESPERTI SENZA AVERE ALCUNA COMPETENZA''